Es geht um die Zukunft

Unterstedt - Von Heinz Goldstein. Das Neubaugebiet zwischen Neubauer Straße und Am Kohlhof in Unterstedt bietet die Möglichkeit, 22 Bauplätze einzurichten. Es werden allerdings nur fünf Grundstücke für dieses Jahr vom Landkreis zur Bebauung freigegeben. Die restlichen Baugenehmigungen der weiteren 17 Bauplätze sollen dann in den kommenden Jahren folgen. Und genau diese Einschränkung im Rahmen des Bebauungsverfahrens für das Areal bringt Ortsbürgermeister Uwe Lüttjohann (SPD) auf die Palme.

„Ich bin als gewählter Vertreter der Unterstedter Bürger verpflichtet, mich zum Wohle der Ortschaft einzusetzen. Und das werde ich auch mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln tun“, sagt Lüttjohann im Gespräch mit der Kreiszeitung. Ihm sitzen rund 40 junge Unterstedter im Nacken, die ihre Zukunft in der Ortschaft sehen. Konkrete 20 Anfragen für Neubauvorhaben liegen ihm aktuell vor, und weitere werden folgen, ist ihm bereits bekannt. „Ich werde kurzfristig Gespräche mit der Stadt und dem Landkreis führen, um eine Änderung der Vorgaben zu bewirken – und wenn es nötig ist, auch bei der Landesregierung vorstellig werden“, betont Lüttjohann seine Entschlossenheit zu handeln. Es gibt für die Ortschaft aktuell keine Möglichkeit, weiteres Bauland zur Verfügung zu stellen. „Laut Regionalplan ist der Landkreis zwar aufgerufen, zunächst eine Lückenbebauung zu verlangen, also Potenziale im Innenbereich zu nutzen – aber die haben wir schlichtweg nicht“, so Lüttjohann.

Der Bereich westlich der Bundesstraße 215 – der alte Ortskern – steht wegen der Geruchsimmissionen der Landwirtschaft nicht zur Verfügung. Nicht einmal beim Bauvorhaben des Kindergartens sei der Landkreis kompromissbereit. Der Bebauungsplan sage zudem aus, dass eine Wohnbebauung dort nicht vorgesehen ist. Östlich der Bahnstrecke sind keine Baulücken oder nur sehr wenige im nördlichen Bereich (Schwedenkamp) vorhanden, die aber Privatpersonen gehören, die nicht bereit sind, zu verkaufen.

Auf der einen Seite wird von den Landesregierungen viel Geld investiert, um Menschen im ländlichen Raum zu halten, auf der anderen Seite stehen strikte Vorgaben für die Besiedlung. Lüttjohann: „Wir Unterstedter haben den festen Entschluss gefasst: Unser Dorf hat Zukunft – und das wird der Ortsrat als gewählte Vertreter der Bürger garantieren.“

Auch der Rotenburger Stadtplaner Clemens Bumann hat die spezielle Situation in Unterstedt erkannt. Laut Raumordnung darf im Rahmen der Eigenentwicklung nur eine bestimmte Zahl an Bauplätzen freigegeben werden. Der Landkreis Rotenburg würde die Genehmigung für die kurzfristige Bebauung (fünf Häuser) mittragen, erklärt Bumann auf Anfrage, die restlichen Plätze aber erst mittelfristig (circa vier Jahre). „Wir als Stadt Rotenburg haben dort eine gute Nachfrage. Unterstedt ist einer der wenigen Orte, die die Entwicklung auch leben.“ Baugrundstücke werden nur an Unterstedter verkauft, die im Dorf geboren sind, bereits leben oder eine Arbeitsstelle haben. Es gibt Ortschaften, die Bauland für Bauwillige anbieten, die nicht ortsansässig sind. „Seit Jahrzehnten hält sich Unterstedt an den Entwicklungsplan und verkauft nicht an Interessenten von außerhalb“.

In Unterstedt leben viele junge Menschen, die gerne ein Eigenheim in der Ortschaft bauen würden. Es gibt eine Liste, die den Bedarf von jungen Bürgern Unterstedts dokumentiert, weiß er. Das Regionale Raumordnungsprogramm wird mit einer Gültigkeitsdauer von rund zehn Jahren vom Landkreis beschlossen. „Der Landkreis ist von der Landesregierung aufgefordert, im ländlichen Raum auf Eigenentwicklung zu setzen“, so Bumann. Das bedeute, dass Mittelzentren wie zum Beispiel Rotenburg Leute von außerhalb aufnehmen und zudem selbst Wohnraum ausweisen dürfen, erklärt der Stadtplaner. Kommunen, die den Status Mittelzentrum nicht haben, sollten nur auf Eigenentwicklung setzen.

Da sollte aber die Verwaltung differenzieren zwischen Ortschaften, wo die Eigenentwicklung stagniert, und Ortschaften, wo mehr Bauland ausgewiesen werden müsste. „Man kann nicht pauschal alle Ortschaften über einen Kamm scheren“, sagt der Stadtplaner.

Bumann will noch einmal mit dem Landkreis ins Gespräch kommen. „Uns wurde der Weg aufgezeichnet: Wir weisen jetzt den Bebauungsplan aus und markieren im Geltungsbereich zwei Bauabschnitte.“ Damit werde Baurecht geschaffen – und wenn sich der erste Bereich schnell verkauft, dann müsse man mit dem Landkreis reden, ob er bereit ist, den zweiten Bereich vorzuziehen.

Es ist in Unterstedt der Neubau eines Kindergartens geplant, und wenn dieser dann in diesem Baugebiet berücksichtigt wird, wird es am Ende keine 22, sondern 20 freie Plätze geben. „Das Baugebiet ist recht überschaubar.“ Unterstedt ist eine sehr geordnete Siedlung ohne größere Baulücken, es sollte eine Lösung in Gesprächen mit dem Landkreis möglich sein, so Bumann. Eine solche Beurteilung der Lage durch den Stadtplaner wird auch den Ortsbürgermeister gestärkt in die Gespräche gehen lassen.