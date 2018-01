Und ab geht die „Luci“

Rotenburger feiern Namensgebung für ihren Konzertsaal mit den „ElphCellisten“ aus Hamburg

+ Gründungsmitglied Dr. Friedrich Otten berichtete aus Zeiten Lucia Schäfers.

Rotenburg - Einen Empfang plus Konzert mit den elf Cellisten des Elbphilharmonie-Orchesters Hamburg gab am Sonnabend der Verein Rotenburger Konzerte in der Aula der Realschule. Viele Gäste waren der Einladung zu einer offiziellen Namensgebung des Saales gefolgt. Den Rotenburgern war offenbar noch gar nicht bewusst, dass ihre Stadt einen echten Konzertsaal hat – und das seit bereits 50 Jahren. Erst der Vorsitzende des Vereins, Wilhelm Hahne, musste die Besucher an diesem Abend darauf aufmerksam machen.