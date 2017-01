„Kaufhaus Rotenburg“ profitiert von Förderkonzept

Das „Kaufhaus Rotenburg“ am Neuen Markt hat sich nach einem schweren Jahr 2015 neu aufgestellt und will nun noch attraktiver für die ganze Bevölkerung werden. - Foto: Menker

Rotenburg - Von Michael Krüger. „Ein kleines Licht am Ende des Tunnels“ sieht Björn Harms und strahlt dabei. Im Sozialausschuss der Stadt Rotenburg berichtet er an diesem Mittwochnachmittag über die Situation im sozialen „Kaufhaus Rotenburg“ (Karo), es geht auch um einen Mietkostenzuschuss für die Immobilie am Neuen Markt, in der das Geschäft des Herbergsvereins untergebracht ist. 2015 drohte das Aus für das Karo, mittlerweile steht man auf neuen Füßen. Durchaus eine Erfolgsgeschichte.

Schränke, Second-Hand-Kleidung, Spielsachen, Geschirr oder Deko-Waren: Das Karo basiert auf der Idee, gespendete Haushaltswaren gegen kleines Geld vor allem an Bedürftige abzugeben. Doch das ist nur der Grundbaustein. Denn es geht auch um Hilfe für Arbeitssuchende, um einen sozialen Treffpunkt und mittlerweile immer stärker um die Integration von Migranten.

Vor zwei Jahren wurde der Geldhahn des Europäischen Sozialfonds (ESF) zugedreht, es gab keine Mittel mehr aus diesem Topf. „Ein echtes Krisenjahr“, sagt Harms, der in der Zeit des Umbruchs im Karo das Ruder übernahm. Man sei in eine regelrechte „Negativspirale“ hineingeraten, berichtet er den Ausschussmitgliedern im Sitzungssaal 4 des Rathauses. Die Erlöse, die aus dem Verkauf erwirtschaftet werden, sind zwar wichtig – reichen aber bei Weitem nicht für den Betrieb aus. Es mussten neue Quellen erschlossen werden.

Die ergaben sich nach Gesprächen mit Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD) und Jobcenter-Leiter Harald Glüsing. „Uns geht es um ein arbeitsmarktnahes Angebot, aber auch darum, den klassischen Bereich des Kaufhauses zu erhalten“, so seinerzeit Glüsing. Und tatsächlich: Entsprechende Kooperationen ermöglichen seitdem ein Projekt, bei dem Flüchtlinge sowie Menschen mit Migrationshintergrund, die schon länger in Deutschland leben, einen ersten Schritt in den Arbeitsmarkt begehen.

Sie arbeiten im Karo mit, werden qualifiziert, vorbereitet, Sprache wird vermittelt. Im nächsten Schritt gilt es, dass Jobsuchende, die bereits etwas näher am Arbeitsmarkt dran sind und einen handwerklichen Hintergrund mitbringen, in Zusammenarbeit mit entsprechenden Betrieben alte Möbel aufarbeiten, die später im Karo verkauft werden. Aktuell sind laut Harms 17 Teilnehmer dabei.

Finanziell sieht es für das neue Jahr bei Karo deutlich besser aus. Schon 2016 sei das Ergebnis deutlich gesteigert worden, nun werde auch nur noch ein Mietkostenzuschuss von 30.000 statt 40.000 Euro von der Stadt benötigt. Den nicken die Ausschussmitglieder nach vielen Worten des Lobes für die Einrichtung auch sofort ab, zumal im Angesicht der vorgelegten Finanzplanung. 132.000 Euro erwartet der das Karo tragenden Herbergsverein an Mitteln über Bildungsgutscheine des Jobcenters, 65.000 Euro Einnahmen aus dem Verkauf, 60.000 Euro Förderung vom Deutschen Hilfswerk, 3.000 Euro vom Landkreis und eben den Mietzuschuss der Stadt. Daraus ergibt sich in der Bilanz bei entsprechenden Aufwendungen ein leichtes Minus von 11.800 Euro, so der Plan. Das soll aus Eigenmitteln ausgeglichen werden. Heinz-Günter Bargfrede: „Es sieht so aus, dass das Haus eine gute Zukunft hat.“

Tatsächlich sind die derzeit sieben Mitarbeiter (vor allem in Teilzeit), die vielen Ehrenamtlichen und die Jobsuchenden aus den Qualifizierungsmaßnahmen dabei, das Karo attraktiver zu gestalten. Der Bereich für Bekleidung wird vergrößert, ein Café-Treffpunkt eingerichtet. Mehr als bisher möchte man auch die „normale“ Bevölkerung einladen, das Karo als Treffpunkt und Netzwerk zu verstehen. Denn bei aller Euphorie über die Überwindung der Krise möchte man mehr erreichen. Harms: „Es ist noch Luft nach oben.“