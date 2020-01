Gegen die Subventionen

Landwirte fordern faire Bedingungen

+ Rund 20 Landwirte haben sich auf dem Neuen Markt in Rotenburg eingefunden. Von dort aus sind sie zur CDU-Geschäftsstelle gegangen. Foto: Witte

Rotenburg – Rund 20 Landwirte aus dem Altkreis Rotenburg haben am Donnerstag in der Kreisstadt demonstriert. Ziel waren die Wahlkreisbüros der Bundes- und Landtagsabgeordneten. Die spontane Aktion haben die Landwirte als Reaktion auf die von der großen Koalition in Berlin beschlossene Milliardenhilfe anberaumt, die die Auswirkungen der verschärften Düngeverordnung abfedern soll. „Wir wollen die Milliarde nicht“, rief Landwirt Cord Meyer, der sich mit den anderen Landwirten vor der CDU-Geschäftsstelle in der Rotenburger Innenstadt eingefunden hatte. Diese Subventionen kämen den Landwirten vor wie Schweigegeld, ergänzte Mitstreiter Hennes Scheele. „Wir wollen faire Bedingungen“, forderte er stattdessen. Auch Kreislandwirt Jörn Ehlers teilte mit: „Fachliche Fehler, die in der Politik gemacht wurden, können nicht durch ein finanzielles Trostpflaster geheilt werden. Wenn wir das Geld annehmen, kommt es einem Schuldeingeständnis gleich. Das wollen wir nicht und haben wir nicht nötig!“