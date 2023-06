Gegen die Sucht: Sebastian Conrad wirbt für Spielerschutz

Von: Andreas Schultz

Sein letzter Rückfall in die Spielsucht liegt drei Monate zurück: Sebastian Conrad geht es inzwischen besser. Die Umsetzung von Schutzmaßnahmen im Glücksspielstaatsvertrag ist allerdings aus seiner Sicht im Landkreis Rotenburg bestenfalls lückenhaft. © Schultz

Anderen Erkrankten soll es nicht genauso ergehen wie ihm: Sebastian Conrad leidet unter Spielsucht und hat damit schon einiges hinter sich. Schulden, Selbstmordversuch, Psychiatrie, Privatinsolvenz. Gesetzlich festgeschriebene Mechanismen sollen Spielsüchtige zügeln und solche Schicksale unwahrscheinlicher machen – „sie bringen aber nichts, wenn Spielhallen sie ignorieren und Behörden nicht kontrollieren“, sagt Conrad.

Rotenburg – Sebastian Conrad wirkt zugänglich, offen, redet und lacht gern. Würde er nicht offensiv mit seinem Leiden und seinem damit verbundenen Lebensweg umgehen, man könnte denken: Der Mann ist nicht weniger als das sprühende Leben. Als Mensch, der schon einmal am Abgrund gestanden hat, sucht er die Öffentlichkeit. Denn einerseits will der ehemalige Scheeßeler Betroffene auf Hilfsangebote aufmerksam machen, andererseits drängt er auf die Umsetzung bereits in Kraft getretener Gesetze zum Schutz Spielender und zur Suchtprävention.

Mit 18, 19 Jahren hatte Conrad das erste Mal Kontakt mit Spielhallen. Ein Bekannter habe dort gearbeitet, erzählt der 46-Jährige. Man wollte dort zusammen Kaffee trinken. Nebenbei landet die erste Münze des Ex-Wohlsdorfers in einem Automaten. „Das hat mich abgeholt“, sagt er. Auf das eine Spiel folgen viele weitere – bis das Verlangen krampfhaft wird. Conrad isoliert sich zunehmend von Freunden und Familie, auch Arbeit wird zur Nebensache. Er sucht Spielhallen in anderen Orten auf, um seinem Laster möglichst unauffällig nachgehen zu können – und irgendwann dreht sich alles nur noch ums Geld. „Das ist unser Suchtmittel. Man braucht halt Geld, um in die Spielhalle gehen zu können“, erklärt Conrad.

So finden Betroffene Hilfe Die Selbsthilfegruppe für Spielsüchtige, die Sebastian Conrad 2021 im Landkreis Rotenburg gegründet hat, macht aktuell Pause. Die Nachfrage sei zu gering, gleichzeitig weiß der Zevener, dass es eine Dunkelziffer gibt, die auf dem Tabu gründet. Gerade in ländlichen Gegenden halte man sich lieber bedeckt, statt als Betroffener eine Gruppe zu besuchen.

Er selbst besucht die Gruppe „Gemeinsam gegen Glücksspielsucht“ (GGG) in Bremen-Nord, die er nur empfehlen kann. Leiterin Nicole Dreifeld ist zu erreichen unter 0179/8821214 oder per E-Mail an info@ggg-bremen-nord.de. Den Bundesverband Glücksspielfrei können Betroffene über info@gluecksspielfrei.de anschreiben. Ansprechpartnerin vor Ort ist Alexandra Vormeyer: Sie arbeitet bei der Fachstelle Sucht und Suchtprävention im Landkreis Rotenburg. Ihre Telefonnummer: 04261/9628041.

Seine schlechteste Eigenschaft sei es, ein ausgezeichneter Lügner zu sein, gibt der heutige Zevener preis. Um an Geld zu kommen, bearbeitet er sein Umfeld, erfindet Geschichten, verdreht und lügt sich die Mittel zusammen. „Meine Mutter habe ich so fast in den finanziellen Ruin getrieben“, gibt Conrad preis.

Im Verlauf der kommenden Jahre passieren noch einige Dinge mehr: Die Spielsucht führt zu horrenden Schulden, sein Umfeld bricht den Kontakt ab. Irgendwann sieht sich Conrad durch die Sucht in eine ausweglose Situation getrieben und versucht, sich das Leben zu nehmen. Dieser Versuch schlägt fehl, die Einweisung in die Psychiatrie am Rotenburger Diakonieklinikum betrachtet Conrad als Wendepunkt: Er sagt der Sucht den Kampf an.

Lange bleibt er spielfrei. Aber auch Rückfälle spielen eine Rolle in Conrads Leben. Den letzten überwindet er Anfang des Jahres: Sein letztes Spiel hatte er am 26. März, nachdem er im Januar und Februar fast täglich Spielhallen besucht hat. März ist der Monat, in dem sich für Conrad alles noch einmal wenden sollte: „Da habe ich meine Lebensretterin kennengelernt“, formuliert Conrad mit brüchiger Stimme und Tränen in den Augen. Gemeint ist Nicole Dreifeld, „ein Hansdampf in allen Gassen“, sagt der Zevener über die Leiterin von „Gemeinsam gegen Glücksspielsucht“. Die GGG in Bremen-Nord erweist sich für Conrad als echte Stütze. „Man sitzt mit zehn bis 15 Leuten zusammen, erzählt von dem, was einem passiert ist, und jeder andere könnte die Geschichte zu Ende erzählen. Alle haben das Gleiche erlebt“, erzählt der 46-Jährige. Die Gruppe hat Verständnis, gibt Kraft – und ist für ihn da, als seine Mutter stirbt. Ihr plötzlicher Tod zieht dem Spielsüchtigen noch einmal den Boden unter den Füßen weg. Er hätte gern noch versucht, viel wieder gut zu machen.

Die Spielsucht und alle ihre Begleiterscheinungen, die Lügen und das Geschehene empfindet der 46-Jährige heute als große Last auf seinen Schultern, die positive Emotionen fast schon wegzudrücken scheint. Damit andere nicht Ähnliches durchleben müssen, weist er auf die von ihm beobachteten Missstände hin.

Die drehen sich beispielsweise um die Selbstsperrung, die nach der Neuerung des Glücksspielstaatsvertrags von 2021 möglich ist. Wer sich selbst davon ausnehmen möchte, Spielotheken zu besuchen, hat die Möglichkeit, sich in der Kartei des Regierungspräsidiums Darmstadt einzutragen. Orte, an denen Glücksspiel stattfindet, kontrollieren am Einlass, ob so eine Sperre gegen einen Besucher vorliegt. „Ist das der Fall, sollte es heißen: Du darfst nicht, geh besser wieder“, schildert Conrad das Optimum. Tatsächlich werde das aber im Landkreis schlecht, kaum oder gar nicht praktiziert, berichtet der Zevener aus seiner Erfahrung.

Genauso sei es mit der Gesetzesnovelle für einen Besucher nur erlaubt, einen Automaten zu bespielen. In der Praxis sehe aber auch das anders aus. Oft brauche es nur ein paar nette Worte, damit Mitarbeiter mehrere Automaten für einen Besucher entsperrten, so Conrad. „Das ist aber verboten“, stellt er fest. Unter anderem persönliche Kontakte machten das möglich – sollten sie aber nicht. Spielsüchtige seien großartige Manipulatoren, sagt der Betroffene. Ihrem selbstzerstörerischen Trieb dürfe kein Vorschub geleistet werden.

Was also tun? „Das sollte mehr kontrolliert werden“, fordert Conrad. Spielhallen könne es gerne weiter geben, „aber Leute, die krank sind, sollten ernstgenommen werden. Was Spielsüchtige tun, bedroht ihre Existenz“, so der Betroffene.

Sebastian Conrad versucht, nach vorne zu schauen. Gerade geht es bergauf, er hat Ziele. Vieles in seinem beruflichen Lebensweg zielt darauf ab, dass er irgendwann wieder – trotz aller schwer lastender Schuld und schlimmen Erfahrungen – wieder mit sich zufrieden sein kann. Und er will auch ein guter Vater für seinen Sohn sein. Conrad weiß aber auch, dass er trotz des aktuellen Hochs den Ernst der Erkrankung nicht auf die leichte Schulter nehmen darf: „Die Spielsucht ist erst vorbei, wenn bei mir der Deckel oben drauf gemacht wird. Das begleitet mich bis an mein Lebensende“, ist er überzeugt.