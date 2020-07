Gefahren an Badestellen

Seit 1980 ist Jürgen Meyer im DLRG – er weiß um die Gefahren, die sich in den Seen und Flüssen verbergen und erinnert an die Wichtigkeit von Baderegeln. Foto: Beims

Rotenburg – Auch wenn das schöne Wetter gerade Pause macht: Der Sommer ist da, die Ferien stehen vor der Tür und damit die Lust zu Baden. Es gibt viele Möglichkeiten in und um Rotenburg, den Bullen- und Weichelsee zum Beispiel. Auch eine kleine Sandbucht gibt es, neben der Brücke über die Wümme, wenn man vom Sternenweg in Richtung Ahe fährt. Dort steht Jürgen Meyer, Leiter der Verbandskommunikation bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Er wirft nur einen kurzen Blick auf den Fluss: „Hier sieht man gleich ein paar kleine Gefahren.“ Und die sollte man für einen unfallfreien Sommer beachten.

Es sind Dinge, die Meyers geschultes Auge – er ist seit 1980 bei der DLRG – sofort erkennt. Zum Beispiel die Pfosten, die aus dem Wasser ragen. „Wenn der Wasserstand hoch ist, sieht man die vielleicht nicht und schrappt beim Schwimmen drüber.“ Stellen wie diese gebe es in der Wümme viele, daher sollten Schwimmer geübt sein, Eltern auf ihre Kinder achten. Dazu gibt es gewisse Regeln, die Badende beachten sollten, die die DLRG auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Auch für Kanufahrer können solche Stellen zu einem Problem werden, weiß Meyer.

Unfälle an Badestellen und Seen kommen immer wieder vor. Manchmal ist es Übermut junger Leute, manchmal Unwissenheit. Erst vor zwei Wochen ist eine junge Kamerunerin bei einem tragischen Badeunfall am Bullensee gestorben. So ein Unglück habe es lange nicht gegeben dort, 1968 sei der letzte Unfall passiert. Aber es sei wichtig, immer wieder auf die Gefahren des Sommerspaßes hinzuweisen. So wird der Bullensee an der Abbruchkante tief und kalt – nichts für ungeübte Schwimmer. Darauf weisen die Pontons hin, die 1963 installiert wurden. Dennoch: Für Sprünge sei der See definitiv nicht geeignet. „Viele springen vom Steg, aber das ist gefährlich, weil man nicht abschätzen kann, wie tief das Wasser ist. Ein junger Mann hat sich dabei mal schwerste Verletzungen zugezogen. Auch wenn der Wasserstand mal höher ist: Es ist nie tief genug“, mahnt Meyer. Zudem sei zu beachten, dass die Temperatur schon auf kurzer Distanz abnehmen kann. „Das können auf einen Meter bereits fünf Grad sein.“

Auch Fließgewässer haben ihren Tücken. Es kann Strömungen geben, je nach Breite und Tiefe des Flussbetts und nach Wasserstand. In Hellwege wird zwar regelmäßig der Pegel gemessen, aktuell sind es 40 Zentimeter, „aber das heißt natürlich nicht, dass die Wümme überall nur 40 Zentimeter tief ist“.

Als sicherer Schwimmer gilt nach DLRG-Sicht, wer das deutsche Schwimmabzeichen in Bronze erworben hat. Das Seepferdchen reicht keinesfalls aus. Und: Schwimmflügel oder Gummitiere bieten zusätzliche Sicherheit, seien aber kein Ersatz für fehlende Schwimmfähigkeit. Wer beispielsweise auf einer Luftmatratze rausschwimmt, müsse immer im Hinterkopf haben, dass er wieder zurück muss – ohne Luft in der Matratze auch schwimmend. „Und bei Entfernungen verschätzt man sich im Wasser schnell.“

Hier spielt aktuell die Coronakrise hinein: Schwimmkurse finden sehr drei Monaten nicht mehr statt. „Es gibt viele Kinder, die jetzt nicht schwimmen können“, so Meyer. Ohnehin seien die Schwimmprüfungen rückgängig. „Und Kinder vergessen manches auch, sehen oft die Gefahr nicht.“ Hinzu komme, dass in Deutschland viele Schimmbäder schließen müssen – das mache die Situation auch ohne Corona nicht einfacher, so der 69-Jährige. Auch für den DLRG war das ein Problem: Sie waren drei Monate ohne Training, jetzt dürfen maximal 20 Schwimmer gleichzeitig trainieren. „Viele Dinge können wir nicht machen.“ Auch Motorbootfahren und die Wasserrettung fallen darunter. Dabei hat die DLRG allein 2019 deutschlandweit 950 Lebensrettungen durchgeführt. Die Rotenburger Ehrenamtlichen sind nur unregelmäßig am Bullensee, und selbst wenn gilt: „Baden ist noch immer auf eigene Gefahr“, macht Meyer deutlich. Sichtbares Zeichen dafür, wenn die Rettungsschwimmer vor Ort sind, ist die hochgezogene Flagge. Wichtig sei es daher immer, vorsichtig und aufmerksam zu sein.

Baderegeln für sicheren Spaß im Wasser

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) informiert auf ihrer Internetseite über das richtige Verhalten am und im Wasser und nennt dafür Baderegeln. Diese sind dort in 30 Sprachen verfügbar und kindgerecht illustriert. Die Wasserrettungsorganisation weist unter anderem darauf hin, dass man sich fit fühlen und erst einmal duschen sollte, bevor man ins Wasser geht. „Auch nicht überhitzt ins Wasser gehen“, sagt Jürgen Meyer. Nichtschwimmer sollten nur bis zum Bauch ins Wasser gehen. Generell gelte: Niemals mit vollem oder ganz leeren Magen ins kühle Nass stürzen. Kein Baden bei Gewitter und nur springen, wenn das Wasser frei und tief genug ist – das gilt definitiv nicht für den Bullensee, dort sollte niemand reinspringen, mahnt Meyer. Alle Regeln finden sich unter www.dlrg.de/informieren/freizeit-im-wasser/baderegeln/.