Gefahr für Mensch und Blech

Polizeidienststelle Rotenburg fahndet nach Unfallschwerpunkten in Stadt und Kreis

+ Wie die Unfalllagen in früheren Jahren aussahen, zeigt Hauptkommissar Christoph Steinke anhand der mit bunten Stecknadeln bestückten Landkarten.

Rotenburg - Von Manfred Klein. Auslöser, den Unfallschwerpunkten in der Kreisstadt Rotenburg auf die Spur zu kommen, sind zum einen die Thementage der Redaktion, „Mobilität auf dem Lande“, zum anderen die subjektiv als penetrant und permanent empfundene „Unfallkreuzung“ an der Einmündung der Bischofstraße in die Verdener Straße in Rotenburg. Nach drei Beinahe-Unfällen hat der Chronist an besagter Stelle einen „echten Unfall“ gebaut.

Wo die Bischofstraße auf die T-Kreuzung mit der Verdener Straße stößt, mahnt das Vorfahrt-achten-Schild zu besonderer Vorsicht. Zumal der Einblick nach rechts durch eine mit Efeu berankte Mauer erheblich erschwert wird. Die Beobachtung des fließenden Verkehrs auf der Straße ist dabei aber nicht das eigentliche Problem. Es sind die Radfahrer, die immer wieder von rechts – linker Hand auf dem Gehsteig stadtauswärts – auf die Einmündung der Bischofstraße zubrettern. Um die oft todesmutig rasenden Radfahrer von rechts überhaupt auszumachen, muss der Autofahrer auf der Bischofstraße vorsichtig vorfahren. Die Schnauze des Automobils ist dann für unvorsichtig heranrauschende Radler ein massives Hindernis, dem sie allenfalls durch akrobatisch-gekonntem Rechtsschwenk mit Glück ausweichen können. Einem Mountainbiker gelang das zuletzt nicht. Rumms! Das Rad knallt gegen die rechte, vordere Autoseite, der Biker selbst rollt über die Motorhaube ab. Zum Glück ist nichts passiert, außer dass im Vorderrad des Mountainbikes ein leichter Achter zu verzeichnen war.

Ein Besuch bei der Polizeidienststelle, Sachgebiet „Verkehr“, eingerichtet in der zweiten Etage des Postgebäudes an der Großen Straße, will Antworten auf die Frage finden, wo denn die Unfallschwerpunkte in der Kreisstadt registriert sind. Hauptkommissar Christoph Steinke, der in Vertretung von Hauptkommissar Rüdiger Radtke das Ressort „Unfallregistrierung“ zum Jahresende hin betreute, und Polizeiangestellte Heike Mahnke geben bereitwillig auf alle Fragen Antworten. In Zeiten moderner elektronischer Datenverarbeitung sind alle gemeldeten Unfälle eines Jahres im PC kartographiert. Bunte Punkte an den städtischen Straßenverläufen markieren die Unfallorte. Und die Farbe der Punkte verrät, welche Fahrzeuge beteiligt waren – Grün steht für Radfahrer, Blau, Gelb, Rot, Violett und so weiter für andere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger, Auto, Motorroller, Lkw und weitere Fahrzeuge. In früheren Jahren wurden die Unfallkarten für Rotenburg, Zeven, Bremervörde und den gesamten Landkreis noch von Hand bunt benadelt. Diese Karten sind vor Ort immer noch vorhanden und bei Bedarf einsehbar.

Die aktuelle Unfallkarte wird zu Jahresbeginn en Detail ausgewertet und mit Kommentaren an die Unfallkommission weitergeleitet, die stets zu Anfang des Jahres tagt. Daran nehmen nicht nur Bedienstete der Polizei teil, sondern alle Straßenbaulastträger wie Städte und Gemeinden, meist vertreten durch die Bürgermeister, das Straßenbauamt Verden, die Straßenmeistereien und Verkehrsämter des Landkreises, die Verkehrswacht, ADAC und ADFC. In diesem Gremium werden Unfallanalysen angestellt und Lösungen nach Abhilfe diskutiert.

Darüber hinaus gebe es nahezu wöchentlich in kleinerer Runde Analysen und Diskussionen der Experten zu aktuellen Unfallsituationen und darüber, wie Unfallschwerpunkte zu entschärfen seien, weiß Steinke.

Die Einmündung der Bischofstraße in die Verdener Straße ist übrigens (noch) nicht als Unfallschwerpunkt registriert. „Wir können natürlich nur das auf unsere Unfallkarten aufnehmen, was uns gemeldet wird“, betont Steinke. So gesehen passierten sicher mehr Unfälle als die Karten reflektierten. An der Gerberstraße beispielsweise, an der Ratsgymnasium, Theodor-Heuss-Schule, IGS und Pestalozzi-Schule angesiedelt sind, ist 2015 kein einziger Unfall registriert. „Was uns nicht gemeldet wird, wissen wir natürlich auch nicht“, erklärt Steinke. Denn es sei ja auch so, meint der Hauptkommissar, wenn ein Radfahrer verunfallt, stürzt, sich dann wieder aufrappelt, sich den Schmutz von der Hose klopft und wieder weiterfährt, dann sei das „für uns kein Unfall, weil er eben nicht gemeldet wird“.

Aktuelle Themen, mit denen sich die Unfallkommission, bezogen auf Rotenburg, befasst habe und noch befassen werde, sei die Situation an der Bahnhofstraße, am Abzweig zum Bahnhof und zum Kreishaus, sowie der Unfallschwerpunkt – mit hoher Fahrradbeteiligung – Goethestraße, berichten Steinke und Mahnke.