Gefahr durch Blaualgen: Weichelsee gesperrt

Von: Tom Gath

Der Strand vom Weichelsee ist abgesperrt. Baden kann zu Übelkeit und Hautreizungen führen. © -

Baden im Weichelsee ist ab sofort verboten. Das Gesundheitsamt hat eine erhöhte Konzentration Blaualgen festgestellt. Der Bullensee ist nicht betroffen.

Rotenburg – Das Rotenburger Ordnungsamt hat für den Weichelsee ein Badeverbot ausgesprochen. Was in den letzten Tagen schon mit bloßem Auge zu beobachten war, wurde am Donnerstag durch eine Laboruntersuchung des Gesundheitsamts bestätigt: Im Badesee haben sich massenhaft Blaualgen entwickelt. Als Blaualgen werden Cyanobakterien bezeichnet, die giftige Stoffe bilden und bei Hautkontakt oder Verschlucken zu Übelkeit und allergischen Reaktionen führen können.

Für kleinere Tiere kann eine Vergiftung sogar tödlich enden. Eine Massenvermehrung von Blaualgen tritt vor allem bei hohen Temperaturen in den Sommermonaten auf und ist an bläulich-grünlichen Schlieren auf der Wasseroberfläche zu erkennen.

Auch in den vergangenen Jahren war der Weichelsee spätestens ab Ende August wegen Blaualgen gesperrt worden. Der Leiter des Rotenburger Ordnungsamtes, Thorsten Schiemann, appelliert an die Vernunft der Rotenburger und bittet um Geduld: „Das Baden ist bis auf Weiteres untersagt. Wir werden das Verbot auch nicht nächste Woche aufheben können. Aufgrund der erwarteten Hitze in den nächsten Tagen rechnen wir nicht mit einer kurzfristigen Entspannung.“

Allerdings gibt es eine sichere Alternative: Der Bullensee ist von dem Problem nicht betroffen. Auch aus der jüngeren Vergangenheit sind Schiemann keine erhöhten Konzentrationen von Blaualgen im Bullensee bekannt. Der Landkreis schätzt das Risiko dort ebenfalls als gering ein. Das liege laut Schiemann an der unterschiedlichen Beschaffenheit der Seen. Anders als der künstlich angelegte Weichelsee gebe es im natürlichen Bullensee einen besseren Wasserdurchfluss. Außerdem ist der Bullensee fast doppelt so tief wie der Weichelsee.