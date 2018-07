Die Gefängnisszellen beeindrucken die Kinder

Teilnehmer des Ferienprogramms

+ © Steffens Für sieben Mädchen und Jungen entrümmpeln die Polizisten ihren Kleiderschank. Und die Teilnehmer des Ferienprogramms schlüpften in die viel zu große Dienstkleidung. © Steffens

Rotenburg - Von Janina Steffens. Polizeioberkommisar Fred Krüger und Polizeihauptkommisar Thomas Teuber haben einer Gruppe von Mädchen und Jungen im Rahmen des Kindesferienprogramms in Rotenburg einen Einblick in die Arbeit der Ordnungshüter gegeben. Dazu gehörte zunächst ein Rundgang durch die Polizeiwache, bei dem die beiden Polizisten zeigten, wo die Einsätze koordieniert werden. Ins Staunen kamen die jungen Teilnehmer, als sie die Zellen besuchen durften. Dabei keimte das Bedürfnis in ihnen auf, niemals hier zu landen.