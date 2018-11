Transponder ab 2020: Gechippte Altpapierbehälter

Rotenburg - Von Joris Ujen. Nicht jeder Bürger im Landkreis hat eine Altpapiertonne, vielerorts übernehmen lokale Vereine die Müllentsorgung. Dennoch stehen zu den Abfuhrterminen auch viele der schwarz-blauen Behälter am Straßenrand. Wie viele das genau sind, weiß noch nicht einmal der Eigentümer: der Landkreis. Um den Bestand zu ermitteln, sollen die Tonnen nach und nach mit Transpondern ausgerüstet werden. Dr. Torsten Lühring, Erster Kreisrat und Allgemeiner Vertreter des Landrats, machte gleich zu Beginn der Ausschusssitzung für Abfallwirtschaft klar: „Das hat nichts mit Überwachung zu tun.“ Ein weiteres Thema waren die Zuschüsse für die Asphaltierung von Grünschnittsammelplätzen.

Neben der Bestandsermittlung könne der Landkreis durch die Chips auch die Leerungen der Behälter besser nachvollziehen. Das sei laut Lühring praktisch, wenn trotz Abholtermins Altpapiertonnen nicht geleert wurden. Ab dem 1. Januar 2020 will der Landkreis die Transponder einsetzen. Bis dahin sollen die Bürger alle notwendigen Informationen vom Landkreis per Post erhalten. Die Vereinssammlungen sollen aber beibehalten werden, „das funktioniert vielerorts sehr gut“, so der Erste Kreisrat. Ausschussmitglied Angelika Dorsch (SPD) fragte in die Runde, ob durch die Transponder zusätzliche Gebühren für die Bürger anfallen, was Lühring verneinte. Die Abfallgebühren seien völlig unabhängig von der Bechippung.

Die geplante Transponder- Maßnahme war nur ein Teil der Neufassung der Satzung über die Abfallbewirtschaftung im Landkreis. Weitere kleinere Änderungen kamen in dem 23 Paragrafen umfassenden Dokument hinzu, das der Ausschuss bei einer Enthaltung einstimmig abgesegnet hat.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt an dem Nachmittag behandelte Investitionskostenzuschüsse für gemeindliche Grünschnittsammelplätze. Im Landkreis betreiben die Gemeinden insgesamt 17 davon. Zusätzlich können auf der Entsorgungsanlage in Helvesiek Grünabfälle angeliefert werden. Der Kreisausschuss hatte bereits im Mai beschlossen, dass der Landkreis 75 Prozent der gesamten Bau- und Planungskosten bei einer für den Erhalt des Platzes notwendigen Investition übernimmt. Dazu zählen unter anderem auch Asphaltierungen mit Anschluss der Fläche an den Schmutzwasserkanal.

Damit alle Regionen im Landkreis gleichberechtigt behandelt werden, hat die Verwaltung die Standorte der Sammelplätze in sieben Cluster eingeteilt. Ein Platz je Cluster findet nun im Haushaltsplan 2019 Berücksichtigung. Erst in Planung ist der Grünschnittsammelplatz in Bremervörde, der mit 22. 500 Euro bezuschusst werden soll. Fintel mit 80 .500 Euro, Tarmstedt (165 .000 Euro), Visselhövede (186. 500 Euro), Rotenburg (320. 300 Euro) sowie Sittensen (206. 300 Euro) sollen schon Gelder für konkrete Baumaßnahmen erhalten. Der Platz in Sittensen erfahre zudem als einziger bereits ein Genehmigungsverfahren durch das Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven. In Sittensen ist für die Zwischenlagerung und das Schreddern des Grünschnitts eine asphaltierte Fläche von 1. 313 Quadratmetern vorgesehen, die an den Schmutzwasserkanal angeschlossen wird. Für Verkehrs- und Nebenflächen sollen nochmals 1 657 Quadratmeter asphaltiert werden. Insgesamt wird mit Investitions- und Planungskosten in Höhe von 275 .000 Euro gerechnet.

Für den Platz in Ebersdorf wurde ein Zuschuss in Höhe von 140 .438 Euro für Planung und Bau nicht veranschlagt, teilt der Landkreis mit. Das liege daran, dass der Standort über keinen Schmutzwasserkanal verfügt und im selben Cluster wie Bremervörde liegt. Eine gemeinsame Lösung für Bremervörde und Geestequelle solle angestrebt werden.