Geburt bleibt Familienerlebnis

Wie man im Rotenburger Kreißsaal mit Covid-19 umgeht

+ © imago images/imagebroker, Diakonieklinikum Väter dürfen dabei sein, wenn die Mutter für die Geburt in den Kreißsaal kommt. © imago images/imagebroker, Diakonieklinikum

Rotenburg – Im Agaplesion Diakonieklinikum sind Geburten an der Tagesordnung. In Zeiten von Corona gibt es aber erhöhte Hygienevorschriften. Eine Maßnahme ist zum Beispiel das permanente tragen von Mund-Nasen-Schutz. Einer Hebamme erschwert das die Arbeit, denn in diesem Beruf sind Mimik und Gestik sehr wichtig. „Ein aufmunterndes Lächeln in manch einer schweren Situation ist eine große Hilfe, es ermutigt die Frauen und die Partner. Derzeit sind deshalb für uns liebe und helfende Worte umso wichtiger, um auf andere Art und Weise ein Lächeln schenken zu können“, berichtet die Leitende Hebamme im Rotenburger Krankenhaus, Mareen Kristin Michaelis.