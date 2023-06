Gebühren für das Rotenburger Kanalnetz müssen steigen

Von: Michael Krüger

Die wochenlange Sperrung der Brauerstraße ist einer der Beweise dafür, wie anfällig das alte Kanalnetz in der Kreisstadt ist. Die Arbeiten zur Sanierung des Schmutzwasserkanals dauern mindestens bis Ende Juli. © Schultz

Die Abwassergebühren für die Rotenburger Haushalte sind zu niedrig. Eingefroren wegen der Probleme bei der städtischen Haushaltsführung auf dem Stand von 2015, ist zu wenig Geld in der Kasse, um längst überfällige Instandsetzungsarbeiten anzugehen. Die Politik steuert gegen. Es wird für die Bürger teurer.

Rotenburg – Für die Bürger Rotenburgs wird es schon bald deutlich teurer. Das marode Kanalnetz der Kreisstadt muss saniert werden. Weil die Gebühren für Schmutz- und Regenwasser in den vergangenen Jahren wegen des bekannten Durcheinanders bei der Haushaltsführung seit fast zehn Jahren nicht dem wirklichen Bedarf angepasst wurden, macht die Politik nun Druck. In einem fraktionsübergreifenden Antrag haben die Ratsparteien beschlossen, externe Wirtschaftsprüfungsunternehmen damit zu beauftragen, die tatsächlichen Kosten für Instandhaltung und Entsorgung zu ermitteln. Schon im kommenden Jahr könnten die Bescheide für die Haushalte der Kreisstadt höher ausfallen. Es geht um Millionenbeträge – jährlich.

86 Kilometer Schmutzwasserkanäle ziehen sich durch die Kreisstadt. Dazu kommen 40 Kilometer Abwasserdruckleitungen, die mit Pumpen betrieben werden, und 81 Kilometer Regenwasserkanäle. 70 Prozent des in den meisten Gebieten 60 bis 80 Jahre alten Kanalnetzes, schätzt Bauamtsleiter Roman Lauchart, sollten saniert werden. Im Ausschuss für Straßen- und Tiefbau hatte Laucharts Vorgänger Clemens Bumann im März 2022 von Schätzungen für die kommenden 30 Jahre in Höhe von 300 bis 500 Millionen Euro für das gesamte Netz gesprochen. Gleich mehrere Baustellen und vor allem die wochenlange Sperrung der Brauerstraße wegen eines defekten Schmutzwasserkanals machen die Misere deutlich: Jahrelang wurde sich nicht gekümmert, das Kanalnetz verfiel – und das, was eigentlich nötig gewesen wäre, um gegenzusteuern, also die Gebühren, waren auf dem Stand von 2015 eingefroren.

Defekte Rohre an der Brauerstraßen-Baustelle. © Schultz, Andreas

Finanzexperte Klaus Rinck (CDU) hat in den vergangenen Wochen viel telefoniert. Mit der Verwaltung, mit den Stadtwerken, mit Wirtschaftsprüfungsagenturen. Das Ergebnis ist in einen überparteilichen Antrag geflossen, der zum Abschluss der Haushaltsberatungen im Finanzausschuss einstimmig auf den Weg gebracht worden ist. Der Antrag sieht vor, eine Summe von mindestens 20 000 Euro – Details soll die Verwaltung bis kommende Woche klären – bereitzustellen, um kurzfristig externe Berater zu engagieren. Die sollen anhand der vorliegenden Daten den genauen Gebührenbedarf ermitteln. Rinck rechnet dabei mit einer deutlichen Steigerung, die allein für sich schon reichen würde, das Millionen-Defizit in der Stadtkasse auszugleichen. Wohlgemerkt: Gebühren dienen lediglich dazu, tatsächlich anfallende Kosten für öffentliche Dienstleistungen zu decken. Doch Rotenburg hat ganz offensichtlich jahrelang draufgezahlt.

Nachbarkommunen deutlich teurer

Seit 2015, so Rincks Kalkulation, liege die Abwassergebühr pro Kubikmeter in Rotenburg bei 1,75 Euro. In umliegenden Kommunen wie Scheeßel (4,50 Euro), Bothel (4,46 Euro), Fintel (4,28 Euro) oder Visselhövede (5,15 Euro) dagegen deutlich höher. Bei einem Wasserverbrauch, der schon 2013 in der Stadt bei 1,25 Millionen Kubikmetern gelegen habe, hätte eine Anpassung der Gebühr auch nur um einen Euro einen jährlichen Effekt von mehr als einer Million Euro. Bei den im Raum stehenden 300 Millionen Euro Sanierungskosten und einer Lebensdauer von 50 Jahren ergäbe sich ein Bedarf von sechs statt wie aktuell zwei Millionen Euro Kanalgebühr – sogar ohne laufenden Personal- und Materialkosten. Rinck: „Dementsprechend müsste der Kubikmeter Abwasser eigentlich schon längst statt 1,75 Euro vielmehr 5,25 Euro kosten. Bei einem durchschnittlichen bundesweiten Wasserverbrauch von 46 Kubikmeter pro Person wären das statt bisher 80 Euro jährlich nunmehr 241 Euro.“

Die Kommunalaufsicht wird uns ins Stammbuch schreiben, dass wir uns auch über Steuern unterhalten müssen.

Die Verwaltung begrüßt die Initiative aus der Politik ausdrücklich. Bürgermeister Torsten Oestmann: „Mir ist klar, dass wir da Einnahmen verlieren.“ Anders als die Politik sei man bislang allerdings davon ausgegangen, dass die vorliegenden Daten noch nicht zu einer Neubewertung ausreichten. Sonst hätte man ebendiesen Vorschlag auch schon gemacht. Oestmann betont aber, noch nicht über genaue Zahlen sprechen zu wollen. Das sei ein zweiter Schritt. Schließlich müsse das Ermittelte auch gerichtsfest sein. Zudem, diese Stimmen sind bereits aus der Politik zu vernehmen, bestehe die Möglichkeit, sich anders als üblich bei Gebühren über Staffelungen zu unterhalten. Heike Behr (SPD): „Aus Rücksicht auf den Bürger muss es sozial verträglich sein.“

Ende des Jahres Klarheit?

Grünen-Sprecher Stefan Fuchs betont, dass es nicht „verantwortbar ist, das weiter liegen zu lassen“. Zu groß sei bereits der Schaden, der dem Kanalnetz und damit der Stadtkasse entstanden sei. Das Thema sei „zu groß und zu relevant“, um sich noch in politischen Kleinigkeiten zu verlieren. Das Geld für die Gutachter müsse jetzt noch in den Haushaltsbeschluss, der am 6. Juli im Rat fallen soll. Vielleicht schon Ende des Jahres habe man dann Klarheit und könne die Gebühren entsprechend anpassen.

Für weitere Defizite der Haushaltsplanung werde es dann andere Überlegungen geben. Fuchs: „Die Kommunalaufsicht wird uns ins Stammbuch schreiben, dass wir uns auch über Steuern unterhalten müssen.“