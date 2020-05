Geboren in der Stunde Null

Rotenburg - Von Wieland Bonath. Nach sechs grausamen Jahren, von 1939 bis 1945, ließ der Zweite Weltkrieg ungezählte Menschen in vielen Teilen der Erde mit Tod, Trauer und Hoffnungslosigkeit zurück. Der Krieg, der mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 um 23 Uhr endete, ließ von fanatischen Politikern und Ideologen verführte und betrogene Menschen zurück. Mit Mut, Kraft und Überlebenswillen gaben sie sich und der Zukunft die notwendige Chance. Helmut Unger aus Rotenburg wurde im Diakoniekrankenhaus am Donnerstag, 10. Mai 1945, geboren, der mit ihm viele Jahre befreundete Werner Deinas aus Hassendorf am Sonntag, 13. Mai 1945, auf der Flucht aus Ostpreußen in Crimmitschau bei Zwickau (Sachsen). Erinnerungen.

Zwei Familienväter, die in diesem Mai 75 Jahre werden. Der eine, Helmut Unger, Heilpädagoge in den ehemaligen Rotenburger Anstalten und ein Leben lang Bürger dieser friedlichen, vom Krieg fast unberührten Stadt Rotenburg – der andere, Werner Deinas, zuletzt Lehrer in Sottrum, blickt auf viele Jahrzehnte einer bewegten Vita zurück. Kennengelernt haben sich die beiden 1955 beim gemeinsamen Besuch der Rotenburger Stadtschule. Als die Lehrerfamilie Deinas aus Schwitschen in die Kreisstadt Rotenburg wechselte, zog sie in die Elise-Averdieck-Straße. Schräg gegenüber wohnte Pastor Wilhelm Unger, Leiter des Mutterhauses und der Rotenburger Anstalten. Der Beginn einer langjährigen Freundschaft zwischen Werner Deinas und Helmut Unger. Auch heute noch treffen sich die beiden Familienväter immer wieder einmal, um sich gemeinsam zu erinnern. Eine scheinbar verflossene Zeit, die für Deinas und Unger deshalb prägend bleibt, weil ihre Lebensgeschichten mit einer der größten geschichtlichen Katastrophen beginnt.

Deinas: „Mein Geburtsort Crimmitschau lag in dem von Amerikanern besetzten Teil Sachsens. Als ich acht Wochen alt war, übernahmen die Russen das Gebiet. Während sich das Verhältnis zu den Amerikanern weitgehend entspannt dargestellt hatte, fürchtete man den Einmarsch der Russen. Wer schon auf der Flucht war, floh weiter. Also wollte unsere Gruppe, die neben mir aus Mutter, Urgroßmutter, Bruder und Onkel bestand, probieren, ins amerikanisch besetzte Bayern zu gelangen. Inzwischen war mein Vater aus britischer Kriegsgefangenschaft in Österreich heimgekehrt. Beim ersten Versuch, bei Sonneberg (Thüringen) die russisch-amerikanische Demarkationslinie zu überqueren, wurden wir von den Russen aufgegriffen. Vater und Onkel sollten nach Sibirien, kamen dann aber doch nach wenigen Wochen frei. Beim erneuten Fluchtversuch wurden wir von einem Vater mit seinem Sohn über die Grenze geschleust. Ich im Kinderwagen war mit einer halben Schlaftablette ruhig gestellt worden. Da die Großeltern väterlicher- wie mütterlicherseits in Wittorf und Schwitschen gelandet waren, zog unsere Gruppe nach Visselhövede.

Ostern 1946 bekam mein Vater eine Lehrerstelle in Wittorf, bis er 1949 als Hauptlehrer an die Schule Schwitschen wechselte. Während für meine Eltern die Wittorfer Zeit von 1946 bis 1949 eine glückliche Zeit war, war für mich die Zeit in Schwitschen prägend. Von meinem vierten bis zehnten Lebensjahr lebte ich dort zusammen mit den Eltern meines Vaters in der Schule. Wir besaßen kein Telefon, kein Auto. Zweimal im Jahr lieh Vater sich bei Cordes einen kleinen Lloyd, mit dem wir zu fünft nach Bremen fuhren zu Defaka (heute Teil von Karstadt). Dort wurden wir eingekleidet und konnten ratenweise abbezahlen. Irgendwo fielen mir unterwegs lang gestreckte Schuppen auf. Dort wurden Ziegelsteine getrocknet, und ich wohne heute in einem Haus aus diesen Ziegelsteinen in Hassendorf.

Wegen der vielen Flüchtlinge wurde ein zweiter Klassenraum eingerichtet. In dem absolvierte ich meine ersten vier Schuljahre. Schulwandertag mit Pferdefuhrwerk zum Stichter See bei Neuenkirchen, Bundesjugendspiele auf der Straße in Drögenbostel, wobei der Sommerweg für Fuhrwerke, der neben der Asphaltstraße verlief, als Weitsprunganlage herhalten musste. Schwimmen im Visselbad mit Sandboden. Erster Kinobesuch in Visselhövede mit sechs Jahren: ,Grün ist die Heide’. Kinderspiele auf unserem Sandschulhof: Murmeln, Klipp, Messerstich. In der leeren Jauchetonne gegenüber bei Wieters wurde ,Panzer gespielt‘.

Vater war derjenige, der das Gedenken an die verlorene Heimat wach hielt. Die vielen Erzählungen über das einstige Leben dort weckten in mir ein großes Verlangen, meine eigentliche Heimat kennenzulernen. Dieser Wunsch ging dann endlich nach der Öffnung des Gebietes 1992 in Erfüllung. Meine Eltern luden mich ein, sie zu begleiten, da ich Russisch sprechen und lesen konnte. Ich besuchte einen Volkshochschulkurs Russisch bei Frau Rothmaler, deren Tochter in meine Klasse ging. Das war dann später ausschlaggebend, um von den Panzergrenadieren zur Fernmeldeeinheit in Rotenburg zu wechseln, wo ich eine umfassende Russischausbildung für den Abhorchdienst an der DDR-Grenze erhielt. 1955 bekam mein Vater eine Lehrerstelle an der Stadtschule in Rotenburg. Ich kam dort in die vierte Klasse, wo ich Helmut Unger kennenlernte. Er wohnte im Pfarrhaus an der Elise-Averdieck-Straße und wir schräg gegenüber in der Nummer 7.

Es gab drei Kinos ins Rotenburg, keine Fußgängerzone, keine Supermärkte, Cafés oder Restaurants hatten ihre Stühle niemals an der Straße. Der Neue Markt war ein Sandplatz, wo wir Murmeln spielten. Dezember 1958 zogen wir ins eigene Haus an der Buhrfeindstraße. Als ich 16 war, hatten wir unser erstes Auto – einen gebrauchten VW-Käfer. Dann kam der Fernseher. 1964 lernte ich meine spätere Frau kennen. Eine Holländerin aus Indonesien. Sie arbeitete mit einer internationalen Gruppe in den Rotenburger Anstalten und war auch zu Gast beim damaligen Leiter der Anstalten, Helmuts Vater. Dadurch kannte Helmut sie eher als ich. Heute sind wir 51 Jahre verheiratet, haben sechs Kinder und neun Enkel.

Nach dem Abitur ging ich für vier Jahre zur Bundeswehr. Russisch-Ausbildung, Abhorchdienst an der DDR-Grenze bei Lüchow. Zwecks Russischstudiums an die Uni Heidelberg. Habe mich dann aber doch für ein Lehramtsstudium entschieden. Sechs Jahre Heidelberg, Studenten-Proteste gegen den Vietnam-Krieg. Erste Lehrerstelle in Freudenstadt (Schwarzwald). Vier Jahre Borken (Westfalen). Von 1980 bis 2010 Lehrer an der Sottrumer Haupt- und Realschule. Seit zehn Jahren in Pension. Helmut Unger und ich hatten uns zwischenzeitlich aus den Augen verloren. Als wir 1980 nach Hassendorf zogen und ich Helmut wiedersah, stellten wir fest, dass unsere beiden Frauen von der Insel Java stammten und einen chinesischen Familienhintergrund hatten. Als die Holländer 1948 aus Indonesien abzogen, machte man es den chinesischen Familien schwer, dortzubleiben. Rotenburg und unser ganzes Land sind heute bunter geworden. Vieles ist möglich. Viele Lebensentwürfe können frei nebeneinander existieren. Nie ist es Deutschland besser gegangen. Wir haben eine der vorbildlichsten Demokratien. Was mich enttäuscht, ist die Tatsache, dass die Menschen in diesem Land mit Lügen von außen und innen gegeneinander aufgehetzt werden und so eine Atmosphäre des Hasses geschaffen wird.”

Helmut Unger in seiner Bewertung der Vergangenheit: „Der Geschichtsunterricht endete für mich in der zehnten Klasse mit der Weimarer Republik. Eine kritische Auseinandersetzung mit der jüngeren Geschichte Deutschlands fand in der Schule kaum statt. Erst in der Mitte der 1980er-Jahre gab es Bestrebungen, die Tatsachen und menschenverachtenden Gesetze und Verbrechen des Dritten Reiches, in die auch die Rotenburger Anstalten involviert waren, aufzuarbeiten. Heute frage ich mich, warum man nicht vehementer nachgefragt hat im Zusammenhang mit dem Rassegesetz, der Zwangssterilisation, der Euthanasie, dem Medikamentenmissbrauch und den Menschenversuchen.“

Unger fährt fort: „Die Auseinandersetzung mit Tätern und Opfern, die persönliche Schuld und das Nicht-Verhindern-Können begleiten mich immer noch. Auch über die Unfähigkeit, über diese Verbrechen sprechen zu können sowie die Verdrängung und das Nicht-Wahrhaben-Wollen dieser Tatsachen muss ich mir immer wieder Gedanken machen. Diese kritischen Auseinandersetzungen konnte ich mit meinen Eltern nicht führen. Auch die Heimerziehung in den 1970er-Jahren war geprägt von autoritären Regeln, Disziplin, mangelnder Individualität und Intimsphäre, Zwangsmaßnahmen und Medikamentenmissbrauch. Heute mache ich mir große Vorwürfe, Teil dieses Systems gewesen zu sein. Heute steht der einzelne Mensch für mich im Fokus. Heute versuche ich, durch meine ehrenamtlichen Tätigkeiten menschlich wieder etwas gut zu machen: Abbau und Aufbau der Cohn-Scheune, tätige Auseinandersetzung der jüdischen Geschichte in Rotenburg, Hospizarbeit für die Bewohner der Rotenburger Werke. Es gibt immer noch Zeitzeugen, mit denen ich über ihre Erlebnisse und besonderen Probleme in ihrer langen Zeit in den Rotenburger Werken reden kann.“