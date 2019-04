Mit Gebhardt Cordes weiter auf Erfolgsspur

Rotenburg – Gebhardt Cordes, der neue Vorsitzende vom Rotenburger Bürgerbusverein, ist erst seit wenigen Tagen im Amt, und schon ist er voll in seinem Metier. Jahrelange Erfahrungen in leitender Funktion beim Shanty-Chor Waffensen und sein Amt als Verantwortlicher für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit beim Bürgerbusverein sind Indizien dafür, dass der 72-Jährige sich mit der Übernahme des Postens keinesfalls auf völliges Neuland gewagt hat.

„Mein Vorgänger Karl Döhmer hat mir zudem einen florierenden und bestens funktionierenden Bürgerbusverein übergeben“, erklärte er im Gespräch mit der Rotenburger Kreiszeitung. „Hinzu kommen die hilfsbereiten Ressortleiter, die mich sofort hervorragend unterstützen und für alle Fragen zur Verfügung stehen. Es läuft bei uns aktuell alles rund.“ Allerdings dürfe sich der Verein nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, denn zu verbessern gibt es immer was, weiß Cordes. „Wir müssen zum Beispiel unbedingt die Fahrerwerbung forcieren. Da müssen wir noch einige, auch jüngere Fahrer hinzugewinnen.“ Da werde er sich in der nächsten Zeit besonders ins Zeug legen, denn das sei ein wichtiger Punkt, um auch in Zukunft weiter erfolgreich zu sein. Ein weiterer wichtiger Punkt auf seinem Arbeitszettel ist die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs im kommenden Jahr. „Da gibt es einiges vorzubereiten. So zum Beispiel müssen die Zuschüsse beim Land Niedersachsen, dem Landkreis und der Stadt beantragt werden.“ Er werde dafür eng mit dem erfahrenen Schatzmeister Jost Essmann zusammenarbeiten. Außerdem muss dann der bisherige dritte Bus, ein Ersatzfahrzeug, verkauft werden. Auch den 111 111. Fahrgast hat er im Fokus und hofft, bereits im April die Paschzahl für die Personenbeförderung erreicht zu haben.

Neben diesen Nahzielen hat er auch Visionen. „Ich wünsche mir, dass wir es eines Tages schaffen, auch Waffensen im Linienverkehr aufzunehmen. Das liegt aber noch in weiter Ferne.“ Aber gut Ding will Weile haben, und so setzt Cordes das er erste Mosaiksteinchen für sein Fernziel. „Wir werden beim Frühlingsfest des Mehrgenerationenhauses in Waffensen am 5. Mai einen Info-Stand aufbauen, uns vorstellen und Fahrer werben, denn genügend Fahrer sind eine Grundvoraussetzung für eine Service-Erweiterung.“ Zudem haben Interessierte die Gelegenheit, an Probefahrten mit einem Bürgerbus teilzunehmen. Er sei sich bewusst, dass sicherlich noch einige Zeit vergehen wird, bis alle Punkte diskutiert, abgesprochen und auf Umsetzbarkeit überprüft worden sind. Auch ein weiterer Bus müsste dann angeschafft werden. go