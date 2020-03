Gebannte Stille in der Kirche

Rotenburg - Von Henrik Pröhl. „Ich würde sie auch am liebsten behalten“, sagt Kreiskantor Simon Schumacher am Ende dieser „Musik am Ersten“ nach feinster Vokalmusik mit dem Männer-Quartett „Quartonal“ in der Rotenburger Stadtkirche. Was den Kirchenmusiker am Sonntagabend zu dieser Äußerung veranlasst, ist das etwa einstündige Konzert, dem fast 100 Zuhörer in gebannter Stille lauschen. „Ich habe aus Potsdam die Empfehlung für dieses Konzert erhalten“, sagt eine Besucherin aus Rotenburg. „War super.“

Doch zum Anfang der Veranstaltung: Mirko Ludwig, Jo Holzwarth, Christoph Behm und Sönke Tams Freier verstehen es, ihr Publikum mit einer Melange aus geistlichen und weltlichen „Taumgestalten“ zu fesseln. „Quartonal“, das ist zumeist lupenreiner Gesang, feinste Dynamik und ein weit gefächertes Repertoire. Mirko Ludwig begrüßt salopp: „Meine Damen und Herren, moin!“ Der Tenor verrät später: „Ich habe mich auf den Auftritt in der Stadtkirche gefreut.“ Schon viele Male sei er hier gewesen. „Fantastisch“, lobt er die Akustik des Raumes, „hier kann man sogar schummeln.“

Wo und wann er und seine Jungs das getan haben, hat sich nur den kritischsten Zuhörer erschlossen. Oft vertonter Stoff wie das Magnificat wird hier von Alwin M. Schronen, Jahrgang 1965, zu neuem Leben erweckt und in wirklich gut hörbare Harmonien verwandelt. Das Publikum scheint ganz Ohr zu sein, genauestens hinzuhören in Anbetracht so vieler neuer Klänge. Eine außergewöhnlich konzentrierte Atmosphäre, niemand wagt zu klatschen, wenn sich unkonventionelle Werke der Spätromantik mit verführerischer Musik in zeitgenössischer Schräge ein Spannungsfeld liefern. Da geht Josef Gabriel Rheinbergs „Mondzauber“ in Mathieu Neumanns aufwühlende Ballade „Der Feuerreiter“ über und sorgt für staunende Andacht. Heinrich Sutermeister lässt in seinem „Schifferlied“ reizvolle Klänge und Harmonien wahrlich schönstens dahinfließen. Das ist reine Seelen-Massage für eine aufgewühlte Gesellschaft in verkrampften Zeiten. Da versöhnt das „Lullaby“ von Jaakko Mäntyjärvi, ein finnischer Komponist, den man in der Chorszene offenbar kennen muss.

„Sollten sie nach diesem Wiegenlied eingeschlafen sein, möchten wir sie jetzt mit Vogelgesang wecken“, heißt es von „Quartonal“, und schon tönt aus vier goldenen Kehlen hoch musikalisches und mit Bravour dargebotenes Zwitschern nach uralten Noten eines Clement Janequin. Das klingt zunächst plastisch wie in altes Eichenholz geschnitzt, wird dann aber in der Tat recht vogelig, virtuos flatterhaft. Für Überraschung sorgt das plattdeutsche Lied „De lütte Möw“ aus dem Ohnsorg-Theater.

Weil der Text nicht zu verstehen ist, mag traumhafter Gesang eine Möwe assoziieren, die den Verlust des Sandstrandes nach Sturmtief „Sabine“ auf Wangerooge beklagt. Ein Commedian-Medley greift zum Abschluss gekonnt in die Klamotten-Kiste musikalischer Albernheiten und holt das Publikum aus seinen Träumen. Die Zugabe: „Komm, Trost der Welt“ sorgt wieder für ergriffenes Staunen. Und so macht sich „Quartonal“ wieder auf den Heimweg, was Schumacher zu eben dieser Äußerung veranlasst: „Ich würde sie auch am liebsten behalten.“