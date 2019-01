Annika Kastner bringt Kochbücher heraus und bloggt im Internet

Rotenburg - Von Farina Witte. Mit den Mäusekindtellern hat alles angefangen. „Mäusekindteller“ war Annika Kastners erstes Kochbuch, und im Internet haben die für Kinder lustig und schön gestalteten Frühstücksteller für Begeisterung gesorgt. Knapp 16 000 Menschen abonnieren ihre Instagram-Seite „die_gau“.

Gau ist ihr Spitzname, der durch einen Schreibfehler entstanden ist. Als Kastner sich bei Weight Watchers anmeldete, fiel ihr kein Name ein, und ihr Mann wählte den Nutzernamen „die_gau“. Mittlerweile ist sie im Netz unter diesem Namen bekannt, deshalb sind auch einige der Kochbücher unter dem Titel „Kochen mit der Gau“ erschienen. Die gebürtige Rotenburgerin hat mit Weight Watchers 59 Kilo abgenommen, nachdem sie vorher vieles ausprobiert hatte. „Ich habe dann festgestellt, dass ich keine Diät machen, sondern meine Ernährung umstellen muss“, erzählt sie. Über die Plattform von Weight Watchers begann sie, sich mit anderen Nutzern auszutauschen, und so wuchs ihre dortige Seite auf nun mehr als 55 000 Abonnenten. Vor allem die Mäusekindteller, die sie für ihren mittlerweile drei Jahre alten Sohn zubereitet hat, begeisterten andere Nutzer, die sie ermutigten, Rezepte und Anleitungen dafür in einem Buch zu veröffentlichen. Die Kreationen heißen so, weil sie ihren Sohn aus dem Internet heraushält und ihn dort nur Mäusekind nennt.

Das war der Start ihrer Autorentätigkeit. Weitere Kochbücher folgten, wobei jedes einen anderen Schwerpunkt hat. Es geht ihr immer darum, zu zeigen, dass maßvoller Genuss für jeden möglich ist. „Ich achte darauf, dass die Rezepte familienfreundlich und einfach nachzukochen sind“, erklärt sie im Hinblick auf ihren eigenen Alltag. Auch sie selbst hat mit ihrem kleinen Sohn keine Zeit, jedes Mal lange in der Küche zu stehen. In den Büchern kann sie ihre ganze Kreativität ausleben, sei es beim Auswählen der Rezepte oder beim Anrichten für die Fotos. „Schon als Kind habe ich gerne gemalt und gezeichnet“, erinnert Kastner sich.

Auch eigene Geschichten hat sie in ihrer Jugend geschrieben. Deshalb ist es nicht bei Kochbüchern geblieben, und die 31-Jährige hat im vergangenem Jahr ihren ersten Fantasy-Roman „Fegoria“ herausgebracht, in diesem Jahr folgt der zweite Teil zu dem Buch. Es geht darin um das junge Mädchen Alice, die Dank ihrer großen Neugier in das märchenhafte Fegoria gelangt. Ein mittelalterliches Land, in dem es Trolle, Orks und Drachen gibt, mit denen die Protagonistin zu leben lernen muss. „Alice erkennt, dass sie nicht zurück kann“, beschreibt Kastner den Inhalt.

Ihre beiden Hobbys, das Kochen und das Schreiben, hat sie nun zu ihrem Hauptberuf gemacht. Ideen für Geschichten und Rezepte hat sie viele, sagt sie. „Mein ganzer Kopf ist voll damit.“ Vorher hat sie beim Gesundheitsamt im Labor gearbeitet. Als Autorin kann sie die Arbeit besser in den Familienalltag integrieren. „Ich schreibe oft nachts“, sagt sie. Die Arbeit für ihre Kochbücher könne sie vormittags erledigen, wenn ihr Sohn im Kindergarten ist. Dann hat die passionierte Köchin auch Zeit, sich um ihre Instagram-Seite zu kümmern. Durch die Präsenz in den sozialen Medien – bei Weight Watchers und Instagram – hat sie den Anstoß bekommen, Autorin zu werden. Und so schätzt sie auch die Vorzüge. „Ich mag es, Menschen zu helfen und Tipps zu geben“, meint die 31-Jährige. Sie ist immer im Austausch mit den Abonnenten, lässt abstimmen, welche Rezepte in das Kochbuch kommen, oder fragt, wie das Titelbild aussehen soll. Sie spreche auf der Seite alles an, was sie beschäftigt. Auch Ungesundes ist auf ihrer Seite zu sehen: „Klar esse ich Süßigkeiten, aber in Maßen.“ Sie versuche, nichts zu beschönigen. „Es gibt auch mal einen fiesen Kommentar“, denkt sie an die Schattenseiten. „Das ist nicht schön, so etwas zu lesen“, meint sie, „aber ich sage mir dann immer: die Leute würden das nie im realen Leben sagen.“ Oft ist es Neid, vermutet Kastner. „Man muss versuchen, darüber zu stehen.“