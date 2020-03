Gastronomie kocht auf Sparflamme

Rotenburg – Eingeschränkte Öffnungszeiten, ausbleibende Gäste und Stornierungen bis in den Mai, zum Teil sogar bis in den Juni hinein: Den Hoteliers und Gastwirten brechen in der Corona-Krise die Einnahmen weg. Einnahmen, die sie nie wieder hereinholen können. Die Gastronomie kocht also auf Sparflamme, und schon jetzt ist offen, bei wem diese Flamme bald endgültig erlischt. Daher haben sich 13 Gastronomen und Hoteliers mit einem deutlichen Appell an die Politik auf Bundes- und Landesebene sowie an Landrat Hermann Luttmann (CDU) gewandt. Tenor: „Wenn Ihr jetzt nicht für Klarheit und echte finanzielle Soforthilfe sorgt, war es das für die nächsten Jahre mit dem verbleibenden Rest der familiengeführten und Mitarbeiter schützenden Gastroszene und den Restaurants und Hotels. Das sagen wir Euch in aller Deutlichkeit.“ Es gehe nicht um Kredite, die das Problem nur verschieben, sondern um nicht zurückzahlbare Soforthilfe. Komme man an die nicht schnell heran, bedeute dies, dass womöglich bis zum Ende des Monats einige Kollegen weg seien vom Fenster.

Heiko Kehrstephan als Direktor des Hotels „Landhaus Wachtelhof“ in Rotenburg sowie Frank Westermann vom „Heidejäger“ in Mulmshorn erläutern als Sprecher der Gastro-Kollegen die Lage vieler in einem Gespräch mit der Rotenburger Kreiszeitung und monieren vor allem, dass „im Moment so rumgeeiert“ werde. „Schafft rechtliche Klarheit und ordnet die komplette Schließung aller gastronomischen und Hotel-Betriebe an“, heißt es in ihrem Brief.

Genau das ist nun passiert: Ab heute, 18 Uhr, bleiben Restaurants und weitere Gastro-Betriebe für Besucher geschlossen. Diese Regelung gelte bis auf Weiteres. Der Außerhaus-Verkauf ist jedoch weiter möglich, bekräftigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf einer Pressekonferenz. Heiko Kehrstephan am Freitagnachmittag dazu: „Das ist richtig, genau das hatten wir uns schon für Anfang der Woche gewünscht.“ Damit habe man Zeit, das Virus einzudämmen. Die Gastronomen verbinden damit zugleich die Hoffnung, dass die Maßnahmen wirken und schon bald wieder gelockert werden könnten. Denn: „Am liebsten möchten wir für unser Geld arbeiten“, so Kehrstephan.

Was jetzt gebraucht werde, sei klar: Eine sofortige und hundertprozentige Kostenübernahme aller Bruttogehälter, denn ohne Trinkgeld reichten 60 Prozent Kurzarbeitergeld nicht aus. Außerdem brauche es Fortzahlungen für ausgefallene Arbeitsstunden für die Minijobber und die studentischen Aushilfen bei einer Aufstockung der möglichen 450 auf 600 Euro, falls im Herbst tatsächlich Veranstaltungen nachgeholt werden könnten. Zudem wünsche sich die Gastronomie Steuernachlässe anstatt von Stundungen und Aufschiebungen.

Unterschiedlich ausgeprägt, werden eine Reihe von Gastronomen und Hoteliers in der Region Kurzarbeit anmelden. „Aber wir wollen alles sozialverträglich klären und werden daher sehr individuelle Lösungen für unsere Mitarbeiter suchen“, sagt Kehrstephan. Sein Team umfasst bis zu 70 Mitarbeiter. Und ja, es habe auch schon Tränen gegeben, weil die Angst und Sorge groß und eigentlich alle mit der jetzigen Coronakrise überfordert seien. Dennoch verspüre er eine enorme Solidarität im Team, berichtet Kehrstephan. Da werde dann auch der berühmte Satz der Kanzlerin aus dem Jahr 2015 bemüht: „Wir schaffen das.“

Westermann hat eine rund 20-köpfige Mannschaft und dazu noch einige Aushilfen. Der Betrieb ist bis Freitag nur noch in geringem Umfang geöffnet gewesen. Besser wäre es auch aus seiner Sicht, einfach komplett zu schließen, sagte er Mitte der Woche.

Zugleich zeigen die Gastronomen Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Das erklären sie in ihrem Brief. „Sollen wir den Betrieb aufrecht erhalten, um eine Grundversorgung zu übernehmen? Wir sind bereit. Sollen wir einen Lieferdienst für Risikogruppen hochziehen? Wir sind bereit. Sollen wir einfache To-Go-Mahlzeiten für die Menschen in unseren Gemeinden zur Verfügung stellen? Wir sind bereit.“ Man wisse, dass die Politik ihr Bestes gebe. „Trotzdem müssen wir Euch mitteilen: Diese Maßnahmen helfen, sie werden uns aber nicht retten.“ Man fühle sich im Stich gelassen. „Ein Essen, das wir heute nicht verkaufen, wird in zwei Monaten auch nicht verkauft.“ Leer stehende Räumlichkeiten und Hotelzimmer ließen sich in zwei Monaten auch nicht doppelt belegen – und die Kosten türmten sich weiter auf. „Diese Rechnung geht nicht auf“, sagen die Gastronomen.

Zurzeit liefen eben nur Stornierungen ein – für die 13 Kollegen, die sich zusammengesetzt und am Ende den Brief formuliert haben, summierten sich die Ausfälle schon jetzt auf einen Wert im siebenstelligen Bereich. Keine Konfirmationen, Hochzeiten, Schulabschlussfeiern – es hagelt Absagen auf allen Ebenen. Westermann: „Die Situation ist – gelinde gesagt – unerträglich.“ Sein Kollege Kehrstephan fügt hinzu: „Wir alle schlafen zurzeit nicht gut.“

Immerhin: Die Adressaten meldeten sich schon zurück. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil kam am Donnerstagabend zu einem Treffen mit mehreren Gastronomen in den Wachtelhof. Schöpfen die Betroffenen Mut aus diesem Gespräch? „Jein“, sagt Kehrstephan, „die können ja auch nicht hexen.“ Es gehe in erster Linie darum, miteinander zu sprechen und die Problemlage denen zu erklären, die alles daran setzen, diese zu lösen. Bereits am Freitag meldete sich Klingbeil bei Kehrstephan: Er habe die Situation dem Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erläutert, und am Montag werde es in Sachen Kurzarbeitergeld weitergehen. „Uns geht es darum, die Krise mit unseren Mitarbeitern zusammen zu überstehen“, so der Wachtelhof-Direktor. Ganz bewusst bezieht er die Auszubildenden mit ein. „Die können wir nicht mit 60 Prozent vom Lohn abspeisen.“

Nicht nur die Gastronomen und Hoteliers, auch ihre Zulieferer haben zu kämpfen und fürchten um ihre Existenz. Doch die beiden Sprecher jener Kollegen-Gruppe, die sich am Anfang der Woche getroffen hatte, sind zuversichtlich: „Wir schaffen das gemeinsam.“ Deshalb freuten sie sich vor allem über die spürbare Solidarität untereinander, aber auch über die Hilfsbereitschaft bei der Politik. Das gelte auch für Landrat Hermann Luttmann, mit dem es am Freitag ebenfalls zu einem Gespräch gekommen ist. „Es ist toll, dass der Landrat das macht. Einer muss es ja in die Hand nehmen. Sie sind alle alarmiert.“

Unabhängig von der Frage, wie es in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht, hat Frank Westermann noch ein ganz anderes Problem ausgemacht: „Wir haben keine brauchbaren Informationen in Sachen Kurzarbeit, wir wissen nicht, was wann und in welcher Höhe an Geld kommt.“

Genau daher war es am Ende des Briefes an die Politiker, die die Region auf Bundes- und Landesebene vertreten, auch zu einem Appell gekommen, der die ganze Situation irgendwie auf den Punkt bringt: „Helft uns, eine Basis für unser Fortbestehen zu schaffen. Sonst sind wir weg.“