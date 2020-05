Gastronomen fordern einen Fahrplan

Leere Stühle und Betten: Protestaktion auf dem Rotenburger Pferdemarkt

+ Die Gastronomen machen auf ihre Lage aufmerksam. Foto: Menker

Rotenburg – Mehr als 50 Menschen stehen am Freitagnachmittag in Corona-gemäßem Sicherheitsabstand zueinander auf dem Rotenburger Pferdemarkt, aber es ist gespenstisch still. „Wie in meinem Hotel derzeit“, sagt Gastronom und CDU-Stadtrat Frank Westermann. Die Kreisverbände Rotenburg und Bremervörde des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga haben ihre 220 Mitglieder zum Protest aufgerufen, etliche sind zu der Aktion gekommen. Sie haben Zeit dafür – auch am Tag der Arbeit, weil das Geschäft ruht.