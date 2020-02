Der Gasthof Röhrs bleibt erhalten

Fintel - Von Hannes Ujen. Das Ausweichquartier Tropic-Halle im Eurostrand-Resort hat sich als gerade noch ausreichend erwiesen. Rund 300 Personen haben an der Gründungsversammlung der Genossenschaft „Dorfmitte Fintel“ teilgenommen. Hans-Hermann Ruschmeyer, Sprecher der Initiativgruppe Dorfmitte Fintel, erläuterte das Gründungsvorhaben anhand von übersichtlichen Großbilddarstellungen: „Wir wollen, dass der mehr als 100 Jahre alte Traditionsgasthof Röhrs erhalten bleibt und dort auch zukünftig Familienfeiern, Kaffeetafeln, Theateraufführungen und vieles mehr stattfinden können. Auch die Erhaltung als Vereinslokal und Gastwirtschaft gehört dazu.“ Das kann jetzt Wirklichkeit werden, denn an dem Abend sind 324 Besitzanteile unterzeichnet und die Gründung der Genossenschaft, die den Namen „Dorfmitte Fintel“ trägt, besiegelt worden.

Während des Weihnachtsmarkts 2019 hat die Initiativgruppe eine anonyme Umfrage zum Thema Erhaltung des Gasthofes durchgeführt. 256 Personen befürworteten das Projekt grundsätzlich. 146 von ihnen waren zur aktiven Unterstützung bereit und stellten den Kauf von 250 Besitzanteilen zu je 1 000 Euro in Aussicht.

„Unser besonders herzlicher Dank geht an Jutta und Herbert Petersen für ihre Zusage am 18. Januar 2020, im Beisein ihres Sohnes Frank Petersen, den Gasthof Röhrs an die zukünftige Genossenschaft Dorfmitte Fintel zu verkaufen. Dies war der alles entscheidende Schritt“, erklärte Ruschmeyer.

Der Kaufpreis für das Objekt beträgt 398 000 Euro. Plus Maklercourtage, Grunderwerbssteuer und Notarkosten ergeben sich dann 448 865 Euro. Als Auslagenersatz für die nicht berücksichtigten Bewerber werden 8 000 Euro veranschlagt. Für Gutachten, Gründungsversammlung, Eintrag ins Genossenschaftsregister, Beratungskosten und Mitgliederwerbung fallen 6 100 Euro an. Bereits vor der Verpachtung fallen Betriebskosten am und im Gebäude an, dafür berechnet Herbert Petersen 43 429 Euro. Für Steuern, Versicherung und Verbrauchskosten kommen 3 606 Euro hinzu, sodass sich eine Investitionssumme von insgesamt 510 000 Euro ergibt. Bei einer eventuellen Finanzierungslücke wird die Sparkasse mit einem Kredit dabei sein.

Gründungsberater Martin Flegler vom Genossenschaftsverband der Regionen mit Sitz in Hannover erläuterte den umfangreichen Satzungsentwurf mit mehr als 40 Paragrafen und stand für diverse Fragen zur Verfügung. Spannend wurde es in der Halle, als es darum ging, zugesagte Anteile in echte Anteile umzuwandeln und vor Ort per Unterschrift zu besiegeln, und das Ergebnis konnte sich wahrlich sehen lassen: 324 Besitzanteile zu je 1 000 Euro wurden unterzeichnet und die Satzung mit 193 Ja-Stimmen von 194 anwesenden Genossenschaftsmitgliedern beschlossen.

Nach Vorstellung der Kandidaten, Wahl und kurzer konstituierender Sitzung setzt sich der Aufsichtsrat aus Ines Ruschmeyer (Vorsitzende), Erika Weseloh (zweite Vorsitzende), Volker Witt (Schriftführer), Wilfried Seeger (stellvertretender Schriftführer) und Ingo Ruschmeyer (Beisitzer) zusammen. Alle kommen aus Fintel.

Der Aufsichtsrat bestellte wiederum den Vorstand mit Claus Aselmann, Steffen Florin und Hans-Hermann Ruschmeyer. Die drei gleichberechtigten Mitglieder hätten sich bereits im Vorfeld der Gründung in hervorragender Art und Weise für die Genossenschaft eingesetzt. „Liebe Genossen – ich tue mich zwar noch etwas schwer mit dieser Anrede“, sagte CDU-Mann Aselmann und schmunzelte, „aber ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben und das in gut zwei Stunden.“

Ziel soll es jetzt sein, möglichst schnell einen geeigneten Betreiber zu finden. Interessenten gibt es schon. Moderate Pachtpreise sollen es ermöglichen, einen wirtschaftlich tragfähigen Betrieb aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Andererseits müssten die Pachteinnahmen der Genossenschaft es aber auch erlauben, Rücklagen für die langfristige Erhaltung und Modernisierung des Gebäudes zu bilden. Man habe bisher bei der Pachtpreisermittlung Anhaltspunkte beim Hotel- und Gaststättenverband gefunden, an denen man sich gegebenenfalls orientieren könne. Danach würden die Pachteinnahmen voraussichtlich zwischen 25 000 und 30 000 Euro jährlich liegen.

Die Übergabe des Gasthof Röhrs an die Genossenschaft erfolgt zum 31. Mai 2020. Bis dahin können noch Veranstaltungen bei den Petersens angefragt werden.

Für weitere Informationen stehen Claus Aselmann (Telefon 0174 / 7676157, E-Mail: clsasl@aol.com) oder Hans-Hermann Ruschmeyer (0171 / 8026652, E-Mail: hhr@ewe.net) zur Verfügung.