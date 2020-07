„GastROW-Pass“: Gasthäuser laden ein

Zehn Stempel in zehn Restaurants soll man mit dem Pass sammeln.

Rotenburg – Die Gastronomie in der Region wehrt sich gegen die Ausfälle der Corona-Krise: Mit einem neuen „GastROW-Pass“ werden Kunden eingeladen, vor Ort die Restaurants und Angebote zu entdecken, um die heimische Wirtschaft zu unterstützen. Wer mitmacht und Stempel sammelt, kann Preise gewinnen – vom Wohlfühltag im Landhaus Wachtelhof über VIP-Karten beim Kohlball im Kräuterhotel Heidejäger bis zum Kegelabend mit Freunden im Gasthof Röhrs.

„Wir wollen etwas tun und nicht nur jammern“, so Heidejäger-Chef Frank Westermann. Der Gastronom aus Mulmshorn und CDU-Ratspolitiker in der Kreisstadt hat sich mit seinen Kollegen und den Vertretern des Branchenverbandes Dehoga zuletzt mehrfach öffentlich positioniert und Unterstützung gefordert. Nun sei man – wieder einmal – selbst aktiv geworden. Der „GastROW-Pass“ liegt in den teilnehmenden Häusern und vielen öffentlichen Stellen aus oder kann über die Homepage https://gastrow-pass.de/ heruntergeladen werden.

Das Mitmachen ist ganz einfach: Bis zum 31. Oktober müssen in zehn verschiedenen Lokalitäten der Region zehn Stempel gesammelt werden. Die gibt es, wenn mindestens ein Hauptgericht gegessen wurde. Ist der Pass voll, bleibt er im Restaurant und nimmt automatisch an der Verlosung der Preise teil. Die soll am 1. November um 19 Uhr live auf den Social-Media-Plattformen der Betriebe übertragen werden. Die Liste der 16 teilnehmenden Dehoga-Betriebe zwischen Visselhövede, Sottrum und Lauenbrück ist auf dem Flyer oder online einsehbar. Online können auch Tische reserviert werden.