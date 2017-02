Ganz im Zeichen des Wandels

Rotenburg - Von Matthias Röhrs. Fusion und Abschiede: Der 37. Rotenburger Handwerkstag am Donnerstagabend in der Aula der Berufsbildenden Schulen (BBS) stand ganz im Zeichen des Wechsels. Gleich drei ranghohe Mitglieder der Kreishandwerkerschaft wurden verabschiedet und geehrt. Darüber hinaus verlieh der neue Kreishandwerksmeister Norbert Schmudlach die Rotenburger Handwerksmedaille an den ehemaligen BBS-Lehrer Jürgen Ahlden.

An diesem Abend war die Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser erstmals Gastgeberin, und nicht – wie sonst – der Rotenburger Verband. Anfang des Jahres hatte sich dieser mit denen aus vier weiteren Landkreisen zusammengeschlossen. Die Fusion war dementsprechend das Thema Nummer eins am Donnerstag. Nicht nur Landrat Hermann Luttmann (CDU) griff diese in seiner Festrede auf, auch Schmudlach und der Vorstandsvorsitzende Diedrich Höyns ließen es sich nicht nehmen, noch einmal zum großen Verband Stellung zu nehmen.

Dem neuen Kreishandwerksmeister zufolge war vor allem die abnehmende Mitgliederzahl in den Verbänden der Grund für den Zusammenschluss gewesen. Aber ohnehin hätten sich einige Innungen schon länger über Bezirksgrenzen hinweg organisiert. Die Fusion ergibt Sinn – „die Innungen“, 51 an der Zahl, „bleiben aber selbständig und autark“, betonte er.

Luttmann Begriff die Fusion gemäß seiner Rede als „Chance für die Zukunft“. Er wie auch die anderen Gastredner – namentlich Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD), BBS-Schulleiter Wolf Hertz-Kleptow sowie der Präsident der Handwerkskammer Brauschweig-Lüneburg-Stade, Detlef Bade – sahen diese ebenfalls als richtigen Schritt an. Luttmann: „Die Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser wird zukünftig großes Gewicht in der öffentlichen Wahnehmung haben.“

Fusion ist zum großen Teil Leefers Verdienst

Für Schmudlach und Höyns war der Zusammenschluss auch und vor allem ein Verdienst des im Laufe des Abends verabschiedeten, bisherigen Kreishandwerksmeister Friedrich Leefers. „Ohne Sie wäre eine Fusion in diesen geordneten Bahnen nicht möglich gewesen. Diese neue Kreishandwerkerschaft trägt auch Ihre Handschrift“, sagte Höyns. Schmudlach würdigte „Friedel“ – wie er Leefers fortwährend nannte – als jemanden, der das Handwerk zum Beruf gewählt und darin seine Berufung gefunden habe. Er machte deutlich, dass die Fusion dank Leefers unbürokratisch und reibungslos umgesetzt werden konnte. „Nun können wir die Früchte dieser Arbeit ernten.“ Auch Leefers, der acht Jahre lang sein Amt inne hatte und sich ab sofort Ehrenkreishandwerksmeister nennen darf, ging in seiner Abschiedsrede vor den geladenen Gästen aus Politik, der Branche und Institutionen noch einmal auf die neue Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser ein: „Die Herausforderungen bei der Fusion und der Veränderungsprozess waren groß. Bei allem, was wir unternommen und vorangetrieben haben, war entscheidend, dass die ,Mannschaft‘ stimmt.“ Und er versicherte: „Die Regionalität bleibt bei der Fusion gewahrt.“

Ebenfalls verabschiedete Schmudlach Vorstandsmitglied Helmut Siegmann sowie Geschäftsführer Ernst-Ulrich Pfeifer aus ihren Ehrenämtern. Siegmann, bis Ende 2016 fünf Jahre lang Obermeister der Tischler-Innung, habe nicht nur die Interessen seines eigenen Handwerks vertreten, sondern stets das gesamte und die Region Rotenburg im Blick gehabt, so Schmudlach. Pfeifer „war stets ein verlässlicher Partner mit hoher fachlicher Kompetenz“. Seine Verlässlichkeit habe ihn dabei besonders ausgezeichnet.

Der zweite „Mann des Abends“: Jürgen Ahlden, der erst Ende Januar in den Ruhestand verabschiedet wurde, war über viele Jahre hinweg als Abteilungsleiter für den gewerblichen Bereich sozusagen die Schnittstelle zwischen Berufsschule und Handwerk und hat sich damit laut Schmudlach große Verdienste für die Branche in Rotenburg erworben. Dafür wurde er mit der Handwerksmedaille ausgezeichnet.

„Sie standen uns immer gemeinsam mit Ihren Kollegen zur Seite. Bei den Innungsversammlungen waren Sie stets gern gesehener Gast und informierten uns über Wichtiges aus der Berufsschule“, sagte Schmudlach in seiner Laudatio. Ahlden habe eine hohe fachliche Kompetenz in allen Bereichen gezeigt. Die Zusammenarbeit zwischen ihm und den Innungen sei von einem großen Vertrauen getragen worden.

Ahlden selbst hat diese Leistungen immer als selbstverständlich und die gute Zusammenarebit mit dem Handwerk als seine Aufgabe angesehen, sagte er in seiner Dankesrede. Dementsprechend sei er angfangs von der Auszeichnung überrascht gewesen. Die Bewertung dessen habe die Handwerkerschaft vorgenommen. Für die Medaille sei er entsprechend dankbar.