Ein ganz und gar atemberaubender Robinson-Freitag

Rotenburger Jazzclub „Just Jazz“ hat weltbesten Gitarristen in der Glasrotunde zu Gast

+ Alles lauscht und staunt, wenn Joe Robinson Stimme und Gitarre zum Klingen bringt. Foto: Pröhl

Rotenburg - Von Henrik Pröhl. Die Glasrotunde an der Industriestraße erstrahlt an diesem Freitagabend in besonderem Licht. Der Rotenburger Jazzclub „Just Jazz“ lädt mal wieder seine Fans zu einem besonderen Leckerbissen. Und wenn Michael Behr, der Vorsitzende, seine Fühler ausstreckt, dann lockt er auch Künstler mit Weltruf an die Wümme. Kein Geringerer als der nicht mal 30-jährige Joe Robinson aus Australien hat den Weg in die Stadt gefunden. Offenbar kein Problem, wo seine Konzertreise ohnehin von Amsterdam über China nach Schweden und danach nach Chicago und Ohio führt. Oder war es umgekehrt?