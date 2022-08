Für eine schönere Rotenburger Innenstadt

Von: Michael Krüger

Ist die Rotenburger Innenstadt wirklich ein schöner Ort, um sich aufzuhalten? Die Qualität soll höher werden, betont der Bürgermeister - und hat dabei unter anderem den Stadtstreek besonders im Blick. © Michael Krüger

Was kann man tun, um die Rotenburger Innenstadt schöner zu machen? Bürgermeister Torsten Oestmann bittet Anfang September Geschäftsleute und Politiker zum Gespräch ins Rathaus. Trotz vieler Projekte sei die Kommunikation darüber zuletzt nicht gut gelaufen.

Rotenburg – In Rotenburg werden derzeit viele Konzepte und Programme entworfen. Ideen werden ausgewertet, Projekte angeschoben. Städtebauförderungsprogramm, Verkehrsentwicklungs- und Einzelhandelskonzept: Es gibt unterschiedliche Fördertöpfe, verschiedene Ansätze, das Ziel ist aber stets das gleiche: Die Kreisstadt soll in einer Form entwickelt werden, die das Leben vor Ort attraktiver macht. Missstände, soweit vorhanden, sollen beseitigt und durch vorausschauende Planung vermieden werden.

Gedankenaustausch am 7. September

Für manch einen ist das zu unkonkret, und auch die Aussage zu alldem von Bürgermeister Torsten Oestmann verspricht zunächst keine größere Dynamik: „Gut Ding will Weile haben“, sagt er, angesprochen auf die aktuellen Entwicklungen. Gemeinsam mit den Rotenburger Geschäftsleuten will er nun aber eine Baustelle in Angriff nehmen, die auch schon Thema seines Wahlkampfs vor einem Jahr war: „Ich möchte den gegenseitigen Austausch fördern, um so die Innenstadt auf einen erfolgversprechenden weiteren Weg zu bringen“, heißt es in einer Einladung zu einem Gedankenaustausch an die hiesigen Geschäftsleute am 7. September. Insbesondere geht es darum, Ideen zu sammeln, wie die Aufenthaltsqualität im Kerngebiet zwischen Pferdemarkt und Neuer Markt mit den Achsen Große Straße und Goethestraße verbessert werden kann.

Private Investitionen für Entwicklung

Die Umgestaltung des Geländes hinter dem Stadtspeicher ist einer der Bausteine, die zum Ziel führen sollen. Mit der Förderung aus dem Topf „Perspektive Innenstadt“ laufen hier konkrete Maßnahmen an, weitere sollen folgen. Dabei gehe es um mehr als ein paar schöne Blumentöpfe und neue Parkbänke, sagt Oestmann. Die Stadt wolle begleitend die Wirtschaft unterstützen, die durch private Investitionen ihren Teil zur Entwicklung beitrage. Beispiel Speicher: Die Umgestaltung des Außenbereichs ergibt ja nur Sinn, wenn alsbald ein neuer Pächter für die Immobilie in bester Lage gefunden wird und wieder Gastronomie Einzug erhält.

Da, wo Leben ist in der Innenstadt, finden sich auch keine Nischen für Schattengestalten.

„Da, wo Leben ist in der Innenstadt, finden sich auch keine Nischen für Schattengestalten“, betont Oestmann. Der ehemalige Polizeichef spielt damit auf die zuletzt nicht immer unproblematische Lage gerade auf dem Pferdemarkt oder auch auf dem Neuen Markt an. Man müsse einen „breiten Teil der Bevölkerung“ wieder vermehrt dazu bewegen, die Angebote der Innenstadt zu frequentieren und Verknüpfungen zum Onlinehandel entwerfen. Mit vielen inhabergeführten Geschäften und einem zwar noch ausbaufähigen, aber durchaus attraktiven gastronomischen Angebot sei man gut aufgestellt, dies müsse man aber auch in die Köpfe der Menschen bringen und Rahmenbedingungen verbessern. Dem Neuen Markt spricht Oestmann so zum Beispiel das Potenzial eines „südländischen Flairs“ zu, nur nicht in der jetzigen Form. „So, wie er jetzt gestaltet ist, ist der Neue Markt Platzverschwendung.“ Vor allem grüner müsste der Platz werden, der Verkehr weniger, mehr Platz für Gastronomie. Der Pferdemarkt dagegen sei ideal für Veranstaltungen und Märkte aller Art – die Möglichkeiten müsse man mehr nutzen.

Vorteile im Wettbewerb um Fachkräfte

Geht es um Investitionen, werde auch die Stadt ihren Teil leisten können – trotz angespannter Kassenlage durch viele Verpflichtungen wie Umbauten für die IGS-Oberstufe. Das seien Investitionen in die Zukunft der Stadt, betont Oestmann. Man bekomme einen Gegenwert: „Wenn ich eine Stadt mit guter Infrastruktur und guter Aufenthaltsqualität habe, trage ich zum Wachstum bei.“ Finde eine junge Familie einen guten Kita-Platz und vernünftigen Wohnraum, lebe man gerne vor Ort, steigen die Chancen der Region im Ringen um Fachkräfte.

Dauerbaustelle Goethestraße

Im Herbst erwartet Oestmann die Ergebnisse, ob und mit welchen Projekten man Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm von Land und Bund erwarten darf. Die Innenstadt spiele dabei eine „wesentliche Rolle“. Kürzlich habe er Vertreter der zuständigen Kommission in Rotenburg begrüßt – und sei mit ihnen unter anderem auf der Goethestraße geradelt, bekanntermaßen eine der ewigen infrastrukturellen Baustellen in der Kreisstadt.

Vom Austausch im September verspricht sich Oestmann mehr Kommunikation. Das sei in den vergangenen Jahren nicht immer so gewesen: „Wir ziehen leider nicht alle an einem Strang – auch nicht in der Innenstadt.“ Es fehle, trotz der IG Citymarketing, ein Zusammenschluss, der „von der überwiegenden Mehrheit der Geschäftsleute getragen wird“.

Und wenn er selbst einen konkreten Wunsch äußern darf? „Dass wir die Bowlingbahn schnell wieder in Betrieb bekommen.“

Treffen und Austausch Rotenburger Geschäftsleute, Vertreter der örtlichen Filialisten und die Stadtratsparteien sind von Bürgermeister Torsten Oestmann eingeladen, am Mittwoch, 7. September, ab 19 Uhr im Ratssaal am Gespräch über die Innenstadtentwicklung teilzunehmen. Dieser Austausch soll eine dauerhafte Einrichtung werden. Zudem sind Workshops zum neuen Einzelhandelskonzept geplant. Themenwünsche oder Anmeldungen sind unter vorzimmer.bgm@rotenburg-wuemme.de oder 04261 / 71112 möglich.