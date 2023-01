Vor Konzert in der Rotenburger Stadtkirche: Robert Selinger über gute Musik

Von: Henrik Pröhl

Er will in der Rotenburger Stadtkirche Bach, Mendelssohn und Liszt zum Erklingen bringen: Robert Selinger. © Pröhl

Rotenburg – Seit Juli 2022 ist Robert Selinger Kirchenmusiker am Verdener Dom und gleichzeitig Kirchenmusikdirektor. Damit tritt er die Nachfolge von Tillmann Benfer an, der mehr als 30 Jahre an der Aller gewirkt hat. Am 1. Februar spielt der 36-Jährige in der Reihe „Musik Am Ersten“ um 19 Uhr ein Orgelkonzert in der Stadtkirche. Ein Gespräch über Spezialisten und gute Musik.

Herr Selinger, seit über einem halben Jahr sind Sie nun Kirchenmusiker im Dom zu Verden. Acht Jahre lang waren Sie vornehmlich barockem Schnörkel ausgeliefert. Wie war Ihr Eindruck, als Sie St. Maria und Cäcilia zum ersten Mal betreten haben?

Ich war beeindruckt von dem Raum, seiner Klarheit und Direktheit. Inzwischen habe ich gemerkt, dass er im Grunde wie die Menschen hier ist. Und das gefällt mir, denn man weiß, woran man ist!

Wer zuletzt als Musiker und Dozent mit Studierenden der Universität Mozarteum Salzburg tätig war, muss sich die vermutlich häufig gestellte Frage noch einmal gefallen lassen: Was genau hat Sie geritten, die weltberühmte, von Kultur und Tourismus geprägte Mozartstadt zu verlassen, um den Posten des Domkantors und Organisten im beschaulichen Verden an der Aller anzutreten?

Zuerst muss man mit dem Salzburg-Mythos aufräumen: Wenn nicht gerade Festspielzeit ist, kann Salzburg ganz genauso beschaulich wie Verden sein! Und was hier einmalig ist, das sind die Orgeln im Verdener Dom. Das findet man so sicher nicht in Salzburg. Aber auch die ganze musikalische Landschaft ist hier sehr reich, da müssen wir, ich gehöre ja jetzt dazu, uns nicht verstecken!

Sie werden hiermit zitiert: „Musik in der Kirche ist für mich immer auch Verkündigung der Guten Nachricht der Bibel, die wir als Kirche in die Gesellschaft tragen.“ Das funktioniert vermutlich in jeder Kirche mehr oder weniger. Was haben sie in Verden vorgefunden, um die Gute Nachricht unters Volk zu bringen?

Zuerst ein engagiertes Leitungsteam, mit dem ich gern zusammenarbeite. Dann viele von der Musik begeisterte Menschen, die sich in unsere Ensembles einbringen. Und dann auch ein neugieriges Publikum, dessen Interesse ich gern noch beflügeln möchte, mit mir auf musikalische und geistliche Entdeckungsreise zu gehen.

Eigentlich freut sich der Musik-Fan, wenn er einem musikalischen Spezialisten lauschen darf. Sie, Herr Selinger, möchten aber gar nicht Spezialist genannt werden, wenn Sie sich auf den französischen Komponisten Xavier Darasse beziehen. Sinngemäß wollte der nicht Cembalist, sondern Musiker am Cembalo sein. Erklären Sie uns bitte den Unterschied.

Ein Spezialist grenzt sich oft ab: Das eine kann er besonders gut, das andere gar nicht. Mein Interesse gilt jeder guten Musik, ob sie nun fünf oder 500 Jahre alt ist. Und genauso gilt sie allen Instrumenten. Natürlich zuerst denen, die ich selbst spielen kann, aber genau da fängt dann meine Neugier an. Es gibt unendlich viele Spielarten von Tasteninstrumenten, und jede davon reizt mich. Da will ich mich genauso wenig festlegen, als wenn ich nur noch Bach spielen dürfte – so schön seine Musik auch ist.

Das Jahr 1916 – Deutschland befindet sich im Ersten Weltkrieg, der Komponist Max Reger stirbt im Alter von 43 Jahren, und die Verdener Domgemeinde lässt sich in dieser Zeit eine groß dimensionierte Orgel der Firma Furtwängler bauen, die bis heute Begeisterung auslöst. Wollen Sie das mal kommentieren?

Vielleicht ist das ein Jahr, das uns heute wieder ganz nahe ist. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen – wie können wir überhaupt Kunst machen inmitten des Krieges „vor unserer Haustür“? Reger hat mit dieser Frage sehr gerungen. Nach einem kurzen Ausbruch der Begeisterung war er später eine der kritischsten Stimmen. So wie er mit seiner Musik versucht hat, der Trauer Ausdruck zu geben und Trost zu vermitteln, will ich das auch als Künstler heute versuchen. Und ein Instrument wie die Furtwängler-Orgel ist für solche Musik besonders geeignet: Nicht nur ist sie technisch mit allen Finessen wie ihrer komplexen pneumatischen Technik ein Industriedenkmal, sondern in ihrer Auswahl an Stimmen finden sich sowohl in Deutschland als auch in Frankreich übliche Klangfarben: Ein wunderbarer Ausdruck für Versöhnung!

Nun kommen Sie am 1. Februar in die Rotenburger Stadtkirche und machen „Musik Am Ersten“ an der Klais-Orgel. Worauf dürfen wir uns denn nun freuen?

Auf ein klingendes Lebensbild: Mit Werken von Bach, Mendelssohn und Liszt stehen einige Säulenheilige Regers auf dem Programm, die seine eigenen Werke hoffentlich verständlich machen und zugleich alle Vielfalt des Instruments vorführen.

Mit üppigem Nachhall und sattem Orgelklang sind Sie in Verden reich gesegnet. Wie ist Ihr Eindruck von Raum und Klang der Stadtkirche?

Wie alle Menschen so sind auch alle Räume und Instrumente unterschiedlich. Die Stadtkirche hat eine sehr feine Akustik und dazu genau das passende Instrument, das vielfältige Klangfarben für ganz unterschiedliche Musik bereithält. So ist es nicht nur für mich eine willkommene Abwechslung, sondern auch eine echte Entdeckung!