Für die biologische Vielfalt

Naturgartenausstellung im Foyer des Rotenburger Rathauses / Tipps für den eigenen Garten

Professor Norbert Jürgens (v.l.), Angela von Beesten (Sambucus), Roland Meyer (Nabu), Thomas Lauber (BSW) und Manfred Radtke (BUND) eröffnen die Ausstellung.

von Ann-Christin Beims schließen

Rotenburg – Die Wanderausstellung „Schritte zum Naturgarten – Leben wieder leben lassen“ des Biologen und Autors Karl Heinz Niehus vom Verein Naturgarten ist am Dienstagabend im Foyer des Rotenburger Rathauses eröffnet worden. Auf 18 großformatigen Tafeln mit Fotos und erklärenden Texten soll die Ausstellung Anregung bieten, „die biologische Vielfalt auf der privaten Ebene im Wohnumfeld, im Naturgarten, in der Kommune und der Stadt zu fördern“, so Irmtraut Lalk-Jürgens vom Verein Sambucus, der die Ausstellung gemeinsam mit BUND, Nabu und der Biologischen Schutzgemeinschaft Wümmeniederung (BSW) ins Rathaus geholt hat.