Ansprechpartner für alle: Tobias Koch ist Rotenburgs neuer Kontaktbeamter

Von: Michael Krüger

Stets ansprechbar: Tobias Koch ist Rotenburgs neuer Kontaktbeamter. © Krüger

Rotenburg hat einen neuen Kontaktbeamten. Tobias Koch folgt auf Fred Krüger. Der 38-Jährige aus Vahlde will Ansprechpartner für alle werden, dazu ein Vermittler zwischen Bürgern und Behörden. Die großen politischen Ambitionen des zweimaligen SPD-Landtagskandidaten sind dagegen Geschichte.

Rotenburg – Arne will auch Polizist werden. „Was verdient man da?“, fragt er Tobias Koch im Vorbeigehen. „1 000 Euro“, wirft Koch ihm hin, Arne ist zufrieden. Nur studieren müsse er dann eben noch – oder vielleicht doch im Gartenteam der Lebenshilfe aktiv bleiben. Ein paar Meter weiter beschwert sich jemand bei Koch über die Absätze an der Geranienbrücke. „Voll gefährlich!“ Tobias Koch kennt derlei Themen schon sehr gut. Seit ein paar Tagen grüßt der 38-Jährige aus Vahlde als Kontaktbeamter der Rotenburger Polizei als Nachfolger von Fred Krüger. Bekannt sein „wie ein bunter Hund“, nicht nur wegen des Namensschilds an der Uniform, wenn man durch die Fußgängerzone schlendert: eine der Hauptaufgaben dieser Position.

Präsenz zeigen

„Ich freue mich drauf, das ist genau mein Ding“, sagt Koch und lacht. „Echt“, schiebt er nach beim Kaffee schwarz im Café – der Pressetermin als Außensprechstunde sozusagen. In Uniform in aller Ruhe irgendwo hingehen, funktioniert für ihn nicht mehr. Berührungsängste sind in diesem Job fehl am Platze. Dafür gibt es für Koch keine starren Dienstvorgaben mehr wie in seiner vorherigen Position bei der Kripo mit dem Schwerpunkt Landwirtschaft und Umwelt. Der Kontaktbeamte soll draußen sein, sich zeigen, vermitteln, Präsenz zeigen. „Wenn ich in Uniform durch die Fußgängerzone gehe, radelt niemand mehr an mir vorbei“, sagt er. Und wenn doch, werden eben Gespräche geführt. Die sind manchmal mühselig, nicht immer freundlich, aber das gehört eben dazu. Koch: „Steter Tropfen höhlt den Stein.“

Fast wie Thomas Müller

Ansprechpartner sein für alle, das ist so eine Zielvorgabe. Koch beschreibt den Kontaktbeamten als jemanden, der sich „irgendwo zwischen den Reihen von Bürgern und Ermittlern“ bewegt. Der leidenschaftliche HSV-Fan zieht Vergleiche zu Bayern-Star Thomas Müller und dessen unkonventioneller Spielweise: Der tauche auch irgendwie überall auf, lasse sich nicht an einer Position festmachen. „Die Leute sollen mir erzählen, wo der Schuh drückt.“ Darüber hinaus gehöre ein aufmerksamer Blick dazu, wo man vielleicht deutlicher werden müsse. Das Thema Umweltverschmutzung ist ihm durch seine vorherige Tätigkeit nicht ganz unbekannt, der Müll im Stadtzentrum ein Dauerärgernis. Seine „Pappenheimer“ diesbezüglich lerne er kennen, wie auch in anderen Problemfeldern. „Warum nicht mal abends über den Pferdemarkt gehen?“, fragt er vielsagend. „Ein paar Gesichter kennt man ja.“ Dabei wolle er nicht nur der „Grüßaugust“ sein, sondern auch etwas bewegen. Die Position des Kontaktbeamten sei zuletzt etwas verwaist gewesen, seitdem Vorgänger Krüger Anfang des Jahres die Position als Präventionsexperte übernommen hat. Das merke man durchaus an manchen Gepflogenheiten, die sich schnell einschleichen würden. Präsenz zeigen – auch ganz wichtig.

Es geht als Kontaktbeamter nicht um Mord und Totschlag, sondern um Sachen, die für einige Kleinigkeiten sind, für andere aber sehr wichtig.

Dazu gehört es, sich in Schulen, Kitas, Vereinen, Verbänden und Institutionen vorzustellen. Sich einladen zu lassen, um Hemmschwellen abzubauen und präventiv zu wirken. „Wird man eingeladen, freuen sich alle, dass man da ist“, sagt Koch. „Das war in meinem alten Job nicht ganz so.“ Die Polizei, auch dieses Bild gehöre es zu vermitteln, erscheine ja nicht nur, um zu bestrafen. Gerade in der Arbeit mit Kindern sei das ein ganz wichtiges Anliegen. Sätze wie „Wenn du böse bist, kommt die Polizei“, sei „genau der falsche Ansatz“, betont Koch. „Kinder sollen doch wissen, dass sie zu uns kommen können, wenn sie Probleme haben.“ Das Bild eines Kontaktbeamten wolle er, sagt der 38-Jährige, grundsätzlich etwas verändern. Was aber unverrückbar ist: „Es geht immer ums Miteinander.“

Erstmal Schützenfest

Der neue berufliche Schritt ist für Koch, der einst Tischler gelernt hat, aber auch die endgültige Abkehr von den großen politischen Ambitionen. Zwei Mal war er als Sozialdemokrat gegen Eike Holsten (CDU) im Rennen ums Landtagsmandat im Rotenburger Wahlkreis angetreten, zwei Mal ist er recht knapp gescheitert. Einen dritten Anlauf dafür wird es nicht geben: „Das ist völlig ausgeschlossen.“ Insofern sei seine nunmehr sehr öffentliche Rolle als Polizist auch nicht als Wahlkampf in eigener Sache misszuverstehen. Was aber natürlich bleibe, seien seine lokalpolitischen Tätigkeiten: Kreistag, Samtgemeinderat Fintel, Ortsrat und das Bürgermeisteramt in seinem 680-Einwohner-Dorf, „das mache ich ganz klar weiter“. Auch Fußball-, Tennis- und Schützenverein dürfen auf ihn zählen. Und deswegen müsse er leider auch die gute Gelegenheit an diesem Wochenende verstreichen lassen, sich als neuer Kontaktbeamter beim Rotenburger Heimatgenuss-Festival blicken zu lassen. Vahlde dürfe er nicht verlassen: Es ist Schützenfest.

Kontakt Wer Rotenburgs neuen Kontaktbeamten einladen oder sprechen möchte, erreicht ihn unter der Nummer 04261/947111.