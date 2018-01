Fünf Schüler qualifizieren sich für den Regionalentscheid

BBS-Schüler beim Vortragswettbewerb ausgezeichnet

+ © Goldstein Die fünf Sieger mit den Klassenlehrern und offiziellen Vertretern aus der Landwirtschaft. © Goldstein

Rotenburg - Von Heinz Goldstein. Einen etwas anderen Unterrichtstag haben rund 50 Schüler der Berufsbildenden Schulen in Rotenburg am Montagnachmittag erlebt. Die Auszubildenden im dritten Lehrjahr der Fachstufe II Landwirtschaft haben an einem Vortragswettbewerb teilgenommen.