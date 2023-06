Fünf Jahre nach dem Tod eines 14-Jährigen: Ehemaliger Diako-Chefarzt vor Gericht

Von: Wiebke Bruns

Lange hat sich die Justiz schwer getan, den Fall des gestorbenen 14-Jährigen aus Rotenburg vor Gericht zu bringen. Fünf Jahre nach dem Vorfall muss sich nun der ehemalige Chef der Kinderklinik verantworten. Ihm wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. © imago images/Fotostand

Fünf Jahre nach dem Tod eines 14-jährigen Jungen in Rotenburg kommt der damalige Leiter der Kinderklinik am Diakonieklinikum vor Gericht. Der Vorwurf: fahrlässige Tötung.

Rotenburg/Verden – Nach dem Tod eines 14-Jährigen im April 2018 hatte die Staatsanwaltschaft Verden Anklage gegen drei Ärzte des Agaplesion Diakonieklinikums Rotenburg vor dem Verdener Landgericht wegen Totschlag durch Unterlassen erhoben. Doch erst fünf Jahre später kommt es zum Strafprozess.

Ab diesem Dienstag wird sich nur noch der damalige Chefarzt verantworten müssen. Laut einer Gerichtssprecherin lautet der Anklagevorwurf nun auf fahrlässige Tötung. Wie die Polizei damals mitgeteilt hatte, war der Junge am Nachmittag des 17. April 2018 auf einem Gehweg an der Straße Schäfergarten in Rotenburg mit dem Fahrrad aus unbekannten Gründen gestürzt und mit dem Kopf auf einer Rasenfläche aufgeprallt.

Neue Gutachten

Aus einer früheren Anfrage bei der Staatsanwaltschaft Verden ist bekannt, dass der Schüler in die chirurgische Ambulanz eingeliefert worden war. Am nächsten Morgen war er tot.

Die Staatsanwaltschaft Verden hatte im Juni 2019 Anklage gegen drei Ärzte erhoben. Dies hatte die fristlose Entlassung der Mediziner durch die Klinik zur Folge. Doch es kam zu keinem Prozess. Die zuständige 1. Große Strafkammer soll die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt haben. Im März 2021 habe die Staatsanwaltschaft die Anklage zurückgenommen. Ergänzende Gutachten wurden in Auftrag gegeben. Es folgte eine neue Anklageerhebung mit dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung.

Hirnblutung nicht erkannt?

Als Grund für die dann eingetretenen Verzögerungen nannte die Gerichtssprecherin vorrangig zu verhandelnde Haftsachen. In diesem Fall saß nie jemand in Untersuchungshaft. Mittlerweile ist ein ursprünglich beschuldigter Assistenzarzt gestorben, gegen einen weiteren Arzt wurde das Verfahren gegen eine Geldzahlung eingestellt, bestätigte die Gerichtssprecherin. Dem damaligen Chefarzt wird nun vorgeworfen, „die notwendigen medizinischen Behandlungsmaßnahmen nicht durchgeführt zu haben“. Der 53-Jährige sei „behandelnder Arzt“ gewesen und soll „eine bestehende Hirnblutung nicht erkannt haben“.

Für den Prozess wurden elf Verhandlungstage bis 15. August 2023 anberaumt. Neun Zeugen und drei Sachverständige sind nach Auskunft des Landgerichts geladen.