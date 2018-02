Fuchs-Darley gibt Führung ab

Sven Holsten wird neuer Ortsbrandmeister in Mulmshorn / Feuerwehr zieht Bilanz

+ Rotenburgs Stadtbrandmeister Thorsten Reinsch bedankt sich bei der Ortsbrandmeisterin Canstanze Fuchs Darley - Foto: go

Mulmshorn - Der erste Hauptfeuerwehrmann Sven Holsten ist der zukünftige Ortsbrandmeister in Mulmshorn. Er wurde am Sonnabend im Heidejäger während der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr vom Bürgermeister der Stadt Rotenburg, Andreas Weber (SPD), vereidigt. Die offizielle Amtszeit beginnt am Mittwoch, 14. Februar. Bis dahin ist Constanze Fuchs-Darley weiterhin mit der Führung der Feuerwehr beauftragt. Sie hat den verantwortlichen Posten bei der Wehr abgegeben, weil ihr aus beruflichen Gründen nicht mehr die dafür nötige, zeitliche Flexibilität geblieben ist. Stellvertreter ist und bleibt Heinz-Günther Denkamp.