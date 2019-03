41. Frühjahrsschau bei Borco-Höhns

Rotenburg – Das Rotenburger Unternehmen Borco-Höhns stellt seit mehr als vier Jahrzehnten Verkaufsfahrzeuge her. Die Firmen-Philosophie ist klar definiert. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Wochenmarkt und ambulanten Handel nicht neu zu erfinden, sondern neu zu definieren und mit zeitgemäßen Verkaufsfahrzeugen zu begegnen“, so die Unternehmensleitung.

Die Geschäftsführer Alexander Starnecker und Andreas Elsässer informieren weiter, dass aus diesem Grunde nicht nur der Markt und die vielen verschiedenen Branchen sowie die sich stetig verändernden Trends beobachtet werden, sondern sie stellen sich auch die Frage: Was wünscht sich eigentlich der Kunde? Am Sonntag hat Borco die Werkshallen in eine 15 0000 Quadratmeter große Ausstellungslandschaft verwandelt.

Dabei haben die Veranstalter das Augenmerk der Besucher auf drei Ausstattungsvarianten für Verkaufsfahrzeuge gerichtet – von bestens ausgestatteten Konzeptfahrzeugen unter der Bezeichnung „Clever“ und „Clever plus“. Aber auch individuelle Fahrzeuge, ganz nach Wunsch und Maß der Vorgaben der Kunden sind präsent. Geschäftskunden aus ganz Europa hatten während der Ausstellung auch Gelegenheit, mit namhaften Branchenpartnern Informationen auszutauschen.

Mit einem neuen Konzept für die Fischbranche im Imbissbereich steht Borco-Höhns bereits in den Startlöchern. So zeigten die Konstrukteure aus Rotenburg anhand eines bereits fertiggestellten Fahrzeugs, welche Vorteile die sogenannte Ultraschallbefeuchtungstechnik hat. „Jene sorgt für eine perfekte Kühltemperatur zwischen zwei bis vier Grad Celsius im Kühltresen“, so die Experten. Selbst heiße Sommertage mit mehr als 35 Grad Celsius Außentemperatur können die Wirkung der Kühlung nicht beeinflussen, verspricht das Borco-Höhns-Team.

Das Unternehmen, das seit 1954 auf dem Markt ist, hat im Laufe der Jahre großes Vertrauen bei den Kunden aufgebaut. Dementsprechend hat sich die Firma zu einem langjährigen Marktführer in der Branche entwickelt.

go