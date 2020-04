Friseure öffnen am Montag wieder - mit strengen Hygienemaßnahmen

Rotenburg – Nach sechs Wochen kommt die Corona-Matte wieder ab. Ab Montag dürfen in Niedersachsen Friseure wieder öffnen, müssen dabei aber strenge Sicherheitsvorkehrungen wegen des Virus einhalten. Nach sechs Wochen Zwangspause schließt auch Ralf Wesseloh seinen Salon an der Verdener Straße in Rotenburg wieder auf. Der 52-jährige Friseurmeister und sein 14-köpfiges Team brennen darauf, wieder arbeiten zu können, sagt er. „Es hat niemand Angst.“ Doch ein normaler Friseurbesuch wie vor Corona wird auf unbestimmte Zeit erst einmal nicht möglich sein.

Seit 1992 trägt Wesseloh seinen Meistertitel im Frisieren. In den vergangenen Tagen ist ein weiterer Beruf hinzugekommen: Zimmermann. Wesseloh hat in seinem familiären Haarstudio nicht zu Schere und Föhn gegriffen, sondern zu Akkuschrauber und Hammer. Zwischen den Frisierstühlen stehen nun Acrylglaswände, die Abstände sind größer geworden, ein Teil des Büros in der oberen Etage ist nun auch Salon mit drei zusätzlichen Plätzen. 2 000 Kunden warten darauf, wieder bedient werden zu können. „Und alle wollen am liebsten in der ersten Woche kommen“, sagt Wesseloh. Das geht natürlich nicht. Neben den Umbauten steht vor der Wiedereröffnung vor allem Terminmanagement für das Wesseloh-Team an.

Als Schulen bereits geschlossen hatten und viele Läden schließen mussten, bediente man im Salon noch Kunden. Mitte März überstürzten sich die Ereignisse rund um das Coronavirus, aber Friseure galten zunächst noch als „systemrelevant“. Eine Woche lang schwebte auch Wesseloh in diesem Zustand, bevor die Behörden die Bremse zogen. „Eine Zumutung“, sagt der Friseurmeister heute. „Das war für mich als Verantwortlicher für meine Mitarbeiter und die Familie ein viel zu großes Risiko.“ Als die behördliche Anordnung galt, bauten die Kolleginnen zunächst Überstunden und Urlaub ab, seit April sind sie in Kurzarbeit. Trotzdem laufen alleine für Wesselohs einen Salon monatliche Fixkosten in Höhe von rund 3 000 Euro auf. „Einnahmen habe ich keine“, so der Selbstständige. Auch könne er nicht verstehen, dass es für Auszubildende keine staatlichen Hilfen gibt. Deren Gehälter müssten weiter aus der Firmenkasse bezahlt werden, selbst wenn keine Kunden bedient werden dürfen. Diejenigen, die wie er überhaupt noch ausbilden, würden damit benachteiligt. Weil von der Berufsschule bis Ostern kaum Aufgaben gestellt wurden, habe Wesseloh zudem eigene Unterrichtsmaterialien erstellt. Eine Auszubildende bereite sich derzeit schließlich auf die Zwischenprüfung vor. Dass die Friseure aber grundsätzlich schließen mussten, findet er „absolut richtig“. Und dass nun höhere hygienische Standards gelten, sehe er sogar als positive Corona-Folge an.

Neben den baulichen Veränderungen am Salon galt es für Wesseloh wie für seine Berufskollegen, Schutzkleidung zu organisieren. Er selbst sei frühzeitig tätig geworden, mittlerweile böte der Friseur-Großhandel auch Masken und Schutzkleidung zu akzeptablen Preisen an. Tatsächlich sind Friseure verpflichtet, nach jedem Kunden den Mund-Nasen-Schutz zu wechseln. Handschuhe müssen beim Waschen eh getragen werden. Nur bei den Einmal-Umhängen für die Kunden müsse man kreativ werden. „Die gibt es am Markt derzeit nicht.“ Stattdessen müsse man sich darauf einstellen, mit Baufolie „umwickelt“ zu werden, wie es Wesseloh flapsig ausdrückt. All das würde dazu führen, dass „Plastik ohne Ende“ verbraucht werde – und das, wo sich der Salon gerade mehr und mehr hin zu ökologischen Produkten entwickelt habe.

Längere Öffnungszeiten in den Abendstunden und am Wochenende sollen ab Montag dabei helfen, die Termine abzuarbeiten. Einfach Reinkommen und frisieren lassen wird auf absehbare Zeit nicht möglich sein. Wartezonen sind tabu. „Der Friseur ist kein Treffpunkt mehr“, sagt Wesseloh, der den Salon seit 1999 führt. Der höhere zeitliche Aufwand, die Investitionen im Salon sowie die Schutzprodukte im Wert mehrerer Tausend Euro werden sich bei Wesseloh wie in den meisten anderen Friseursalons auf den Preis niederschlagen. Wesseloh kalkuliert für sich mit einem Preisanstieg von rund zehn Prozent. Doch dafür gebe es bereits viel Verständnis, wie er in den Telefongesprächen mit seinen Kunden gespürt habe: „Es haben sogar einige gemeldet, die gerne mehr zahlen möchten, weil sie unseren Service vermissen.“

Mit Mundschutz in den Salon

Wenn die Friseure ab Montag wieder öffnen, gelten auch im Haarstudio Wesseloh neue Regeln. Eine Übersicht:

• Menschen mit Erkältungssymptomen dürfen nicht bedient werden.

• Mitarbeiter und Kunden müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

• Trockenhaarschnitte sind verboten. Jedem Kunden müssen die Haare gewaschen werden.

• Desinfektion: Alle Werkzeuge werden nach jedem Kunden desinfiziert. Es gibt Einmal-Umhänge. Kunden müssen ihre Hände beim Betreten des Salons desinfizieren.

• Zur Dokumentation möglicher Übertragungswege muss sich jeder Kunde mit persönlichen Angaben in Listen eintragen.

• Acrylglas-Trennwände sichern den Mindestabstand.

• Es gibt keine Wartebereiche im Salon. Termine sind unbedingt einzuhalten. Begleitpersonen können nicht warten, sodass auch Kinder derzeit nicht bedient werden, wenn sie mit ihren Eltern kommen wollen.

• Augenbrauen- und Wimpernbehandlungen sowie Bartschneiden sind derzeit nicht möglich.

• Es gibt weder Zeitschriften noch Getränke.