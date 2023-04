Frischer Wind für die Grünen im Landkreis Rotenburg

Von: Tom Gath

Schon nach 14 Monaten Parteimitgliedschaft hat es Alexander Gridin zum Kreissprecher der Grünen geschafft. © Tom Gath

Seit Anfang März ist Alexander Gridin Kreissprecher der Rotenburger Grünen. Für die nächsten Jahre hat sich der pragmatische Nachwuchspolitiker viel vorgenommen. Seinen überraschenden Parteiwechsel von Volt zu den Grünen beschreibt er als „unglücklich gelaufen“.

Rotenburg – Während andere Rotenburger zum Abschalten eine Runde am naturbelassenen Bullensee drehen, fährt Alexander Gridin mit seinem Mountainbike zum Wohlsdorfer Windpark. In seiner grauen Funktionsjacke schlendert er dann zwischen den zischenden Rotorblättern und der gärenden Biogasanlage umher, um sich von seinem durchgetakteten Alltag zu erholen. Für andere Hobbys bleibt dem 25-jährigen Nachwuchspolitiker neben seiner Vollzeitstelle im Bremer Jobcenter und der Rotenburger Kommunalpolitik nicht mehr viel Zeit, die Smartwatch an seinem Handgelenk hat er immer im Blick.

Anfang März haben die Mitglieder der Rotenburger Grünen Gridin zu ihrem Kreissprecher gewählt und damit frischen Wind in die Führungsriege mit Co-Chefin Renate Warren einziehen lassen. Gridins Lieblingsort macht deutlich: Mit dem alten Klischee des technologiefeindlichen und verträumten Grünen hat Gridin nicht viel zu tun. „Das wird überall unsere zukünftige Realität sein“, ist er sich sicher und zeigt auf die fast 170 Meter hohen Windanlagen, die in der Abendsonne weite Schatten auf die Felder werfen.

Bürger müssen mitgenommen werden

„Die drängendste Herausforderung der kommenden Jahre wird es sein, wie wir einen Ausgleich zwischen dem Ausbau erneuerbarer Energien, dem Naturschutz und den Interessen der Bürger finden“, sagt Gridin. Geht es nach dem niedersächsischen Umweltministerium, soll der Landkreis Rotenburg innerhalb der nächsten drei Jahre 4,89 Prozent seiner Fläche für Windkraft reservieren – mehr als fünfmal so viel wie heute. Für Gridin ein richtiger Schritt, der aber nicht über die Köpfe der betroffenen Bürger hinweg geplant werden sollte.

Wir beschränken uns auf private Gespräche und lassen das Politische weg.

Bürgerbeteiligung lautet das Stichwort und ist das zweite große Thema von Gridin. So sollen die Rotenburger nicht nur an den Gewinnen aus der Windenergie beteiligt, sondern auch in kommunale Entscheidungen viel stärker eingebunden werden – zum Beispiel über Bürgerräte wie im isländischen Reykjavik. Seit 2021 sitzt Gridin im Rotenburger Stadtrat und hat eine klare Haltung zur Repräsentationskraft dieser Institution: „Es stört mich dort die eingeschränkte Öffentlichkeit. Man sieht immer die gleichen Gesichter, und gerade für junge Leute ist es dort stinklangweilig.“

Gridin nimmt beim Erzählen kein Blatt vor den Mund – den Bundeskanzler würde er gerne mal fragen, „warum er so eine Flasche ist“. Trotzdem poltert er nicht herum, sondern wägt jedes seiner Worte wohlüberlegt ab. Glaubwürdigkeit ist ihm nicht nur bei seinen Freunden die wichtigste Eigenschaft. So hat er den Weg zu den Grünen gefunden, „weil es die einzige Partei ist, die sich glaubwürdig für Klimaschutz einsetzt“.

Austritt aus Volt

Doch wie glaubwürdig ist es den Wählern gegenüber, sich für eine Partei aufstellen zu lassen, um diese Partei keine zwei Monate nach der Wahl zu verlassen? „Das war so nicht geplant und ist unglücklich gelaufen“, gesteht Gridin offen ein, der im September 2021 für die von ihm gegründete Ortsgruppe der Partei Volt zur Rotenburger Kommunalwahl angetreten war. Schon im Oktober 2021 hat er dann seinen Austritt aus der Partei bekannt gegeben. „Das tut mir leid“, schiebt er ohne zu zögern hinterher.

„Ich habe die Ortsgruppe praktisch alleine geführt und war völlig ausgebrannt. Außerdem fehlte mir die interne Kritik bei Volt, es wurde sich dort immer nur selbst gelobt“, erklärt Gridin seine damalige Entscheidung. Anfang 2022 hat er dann bei den Grünen eine neue politische Heimat gefunden und schätzt dort die stabilen Parteistrukturen sowie die gute Zusammenarbeit im Team.

Verwandtschaft in Russland

Mit den großen Entscheidungen der Bundespartei kann sich Gridin ebenfalls identifizieren, auch wenn ihm das im privaten Umfeld durchaus Gegenwind einbringt. Denn Gridin ist im russischen Nowokubansk unweit der Schwarzmeerküste geboren und seine Partei gehört in Deutschland zu den vehementesten Verfechtern von Waffenlieferungen an die Ukraine.

Bei den sporadischen Telefonaten mit Verwandten in Russland wird das Thema umschifft. „Wir beschränken uns auf private Gespräche und lassen das Politische weg“, erzählt Gridin. Früher hat er alle drei Jahre seine Oma besucht, das kommt für ihn aktuell nicht mehr in Frage: „Ich würde nicht mal in die Nähe eines russischen Konsulats gehen“, sagt der Verwaltungsbeamte, dem das Thema sichtlich Nahe geht.

Als Gridin drei Jahre alt war, haben seine Eltern entschieden, nach Deutschland zu gehen. Seine Mutter ist Russlanddeutsche und konnte so gemeinsam mit ihrer Familie problemlos in die Lausitz übersiedeln. Mit fünf ist Gridin dann nach Rotenburg gekommen und musste sich zunächst den sächsischen Dialekt abgewöhnen, wie er schmunzelnd sagt. In seiner Jugend hat er viel Zeit vor dem Computer verbracht, was sein politisches Denken bis heute prägt.

Rotenburg als „smarte City“?

Der auf den ersten Blick zurückhaltend wirkende Gridin blüht regelrecht auf, wenn man ihn nach seinen Vorstellungen der digitalen Zukunft fragt: „Ich möchte den Bürgermeister von dem Konzept einer Smart City überzeugen“, sprudelt es neben vielen anderen Ideen aus ihm heraus. Öffentliche Daten wie freie Parkplätze oder Emissionswerte sollen in seiner Zukunftsvision der smarten City automatisiert erhoben werden, um etwa den Autoverkehr effizient und zum Wohle der Bürger zu steuern. „Aber Digitalisierung ist immer nur das Mittel zum Zweck und muss einen tatsächlichen Mehrwert bringen“, schränkt er ein.

Gridins digitale Visionen sind sehr konkret, denn mit großen utopischen Zukunftsentwürfen oder blumig formulierten Wahlprogrammen kann er nicht viel anfangen: „Ich möchte nicht politisch spekulieren.“ Er sieht sich viel mehr als Stratege, der den Herausforderungen „dynamisch und spontan“ begegnet. Pragmatisch in die Zukunft – vielleicht könnte das sein Motto für die im nächsten Jahr anstehende Europawahl werden, auf die sich die Rotenburger Grünen jetzt schon vorbereiten.

Wie schnell pragmatische Realpolitik aber zu lähmenden Kompromissen führen kann, zeigen die aktuellen Auseinandersetzungen innerhalb der Bundesregierung. Gridin lässt sich davon jedoch nicht von seinem Weg abbringen. „Das Ziel immer im Blick“, sagt er zum Abschied und düst mit seinem Mountainbike in Richtung der dreiblättrigen Windkraftwerke davon.