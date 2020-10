Frischer Wind

Rotenburg – „Es ist Zeit für frischen Wind“, verkünden die Vorsitzenden des Landfrauenvereins Rotenburg und Umgebung Irmtrud Hesse-Stegmann und Regina Meyer unisono. Nach zwölf Jahren Vorsitz ist laut Satzung des rund 1 000 Mitglieder zählenden Vereins 2021 ein Wechsel vorgeschrieben – ihr letztes Jahr hätten die zwei sich allerdings auch anders vorgestellt. „Wir hatten für 2020 ein schönes Sommerprogramm ausgearbeitet, aber leider musste wegen Corona alles ausfallen. Jetzt wollen wir aber ab November mit einem reduzierten Winterprogramm kleine Zusammenkünfte ermöglichen.“ Die gute Nachricht: Es haben sich bereits zwei sehr bewährte Nachfolgerinnen gefunden, die sich voraussichtlich am 16. Februar 2021 bei der Jahreshauptversammlung zur Wahl stellen werden.

Dass ihre Zusammenarbeit über ein Dutzend Jahre so gut funktioniert hat, begründen beide Vorsitzende mit der Bereitschaft, stets rücksichtsvoll miteinander umzugehen und persönlich auch einmal zurückzustecken: „Dabei haben wir immer gut die Mitte gefunden, sodass schließlich im Laufe der Jahre eine echte Freundschaft daraus geworden ist“, freuen sich beide über ihr gutes Verhältnis. Meyer: „Viele interessante Begegnungen haben unser Leben bereichert. Unser Ehrenamt war zwar mit viel Arbeit verbunden, hat uns aber stets viel Spaß gemacht.“ Und Hesse-Stegmann ergänzt: „Im Laufe der Jahre konnten wir viele verschiedene Referenten zu unseren Versammlungen einladen, deren Themen uns sehr geprägt haben.“ Neben der umfangreichen Organisation und Durchführung von vielen Dutzenden von Versammlungen für die rund 1 000 Mitglieder aus 35 Orten hätten auch besondere Veranstaltungen wie beispielsweise eine Modenschau, ein Stauden-Markt und die Jubiläumsveranstaltung zu ihren Aufgaben gehört.

Ein großes Anliegen war den beiden Vorsitzenden, dass das Angebot für die Landfrauen stets auf der Höhe der Zeit war und man nicht an veralteten Strukturen festhielt. So sind beide sehr glücklich über die Gründung des Arbeitskreises „Junge Landfrauen“, der sich mit seinem Programm speziell an die jüngere Generation wendet. In den verschiedenen übrigen Arbeitskreisen des Landfrauenvereins werden neben allgemeinen Themen direkt auf die Gruppe zugeschnittene Programme für Senioren, für Kunstinteressierte oder für Gartenliebhaber angeboten. Dazu gehören Vorträge über Lebensführung, Gesundheit, Ernährung, Kunst und Kultur sowie Reiseberichte. Des Weiteren gibt es Autorenlesungen, Tages- und Mehrtagesfahrten, Radtouren, Theater- und Ausstellungsbesuche. Mehr als 70 Neueintritte im vergangenen Jahr würden die richtige Zielsetzung des Vereins belegen.

Da alle diese Möglichkeiten in diesem Jahr Corona-bedingt nicht ausgeschöpft werden konnten, freuen Hesse-Stegmann und Meyer sich jetzt umso mehr, dass es langsam wieder mit den Veranstaltungen losgeht. Bevor es so weit ist, muss jedoch noch ein Termin abgesagt werden: Demnach kann die Gesundheitsshow „Leichter als du denkst“ mit Patric Heizmann, die vom 25. März auf den 4. November verschoben worden war, mit 350 verkauften Karten im Saal nicht stattfinden. Die Veranstaltung soll nun, je nach Corona-Stand, im Frühjahr 2021 im Freien stattfinden; der neue Termin werde dann rechtzeitig in der Presse und auf der Webseite bekannt gegeben.

Die Landfrauen bieten für die Karteninhaber am Mittwoch, 4. November, folgende Möglichkeiten an: Die Karten behalten ihre Gültigkeit, sie können gegen ein Kochbuch von Heizmann getauscht werden oder das Eintrittsgeld wird zurückgezahlt. Die Vorsitzenden empfehlen ihren Mitgliedern, den Freiberuflichen, „der jetzt durch schwierige Zeiten geht“, mit dem Erwerb des Kochbuchs zu unterstützen. Die Aktion läuft von 14 bis 19 Uhr bei Sabine Bassen (Finteler Weg 2 in Scheeßel, Telefon: 04263 / 94283) und Alke Lohmann (Ahauser Straße 15 in Hellwege, Telefon: 04264 / 650).

Winterprogramm der Landfrauen

Anstelle der sonstigen Advents- und Frühstücksversammlung der Landfrauen werden am 8. Dezember 2020 regionale Glühweinabende und am 16. Januar 2021 regionale Winterwanderungen in den acht Bezirken des Vereinsgebiets angeboten, und zwar jeweils in kleinen Gruppen. Des Weiteren gibt es:

. 4. November „Puschenkino“ (Filmabend) im geselligen Kreis.

. 14. November: Gestalten von Adventskränzen.

. 23. November: Kurs Socken stricken.

. 17. Januar: „Kin Ball“ – der neue Mannschaftssport.

. 21. Januar: Müllvermeidung durch Herstellung von Bienenwachstüchern.

. 13. Februar: Fahrt zur Modellbauwelt Bispingen.

. 16. Februar: Jahreshauptversammlung.

. 25. Februar: Fahrt zur Staatsoper Hamburg („Die schöne Helene“).

. 2. März: Vortrag über Kanada und Alaska.

. 9. bis 11. April: Aktiv-Wochenende in Hohwacht/Ostsee.

. 7. bis 14. Mai „Traumhaftes Sardinien“ (Nachholung der abgesagten Fahrt von 2020).

Nähere Einzelheiten zum aktuellen Programm und zur Anmeldung gibt es im Internet unter www.landfrauen-rotenburg.de. Alle Veranstaltungen finden unter den jeweils aktuell geltenden Hygienevorschriften statt. Eventuelle Änderungen werden zeitnah bekannt gegeben, heißt es von den Landfrauen weiterhin. uj

Von Ursula Ujen