Frida trifft Paula

Rotenburg - Nachdem im vergangenen Juni Mexikaner am Rotenburger Ratsgymnasium zu Besuch waren, haben sich nun 25 Schüler zum Gegenbesuch aufgemacht. Begleitet von ihren Lehrern Frauke Brieger und Ignacio Mujica verbrachten sie zwei spannende und lehrreiche Wochen in einer der größten Städte der Welt, teilt die Schule mit.

Neben dem Unterrichtsbesuch an der Deutschen Schule Alexander von Humboldt, einer der renommiertesten Auslandsschulen in Mexiko des Landes, standen vielfältige Ausflüge in und außerhalb von Mexiko-Stadt auf dem Programm. Die Besucher aus Rotenburg waren beeindruckt von der Pyramidenanlage von Teotihuacán, genossen bei schönstem Wetter und strahlend blauem Himmel eine Stadtrundfahrt durch die Megalopolis, deren Ursprünge zurückgehen auf die in einem See errichtete Hauptstadt der Azteken, Tenochtitlán, auf deren Trümmern die spanischen Eroberer schließlich ihre kolonialen Bauten errichteten.

Im Mittelpunkt der Aktivitäten vor Ort stand aber die Kunst. Der Austausch zwischen dem Ratsgymnasium und der deutschen Schule, der alle zwei Jahre im Wechsel mit dem St.-Viti-Gymnasium in Zeven stattfindet, wird finanziell gefördert vom Pädagogischen Austauschdienst (PAD) in Bonn unter der Bedingung, dass beide Seiten an einem thematischen Projekt arbeiten. Nachdem die deutschen und mexikanischen Schüler sich im Juni vergangenen Jahres bereits intensiv mit den Worpsweder Malern und vor allem Paula Modersohn-Becker beschäftigt hatten, stand nun die mexikanische Malerin Frida Kahlo im Zentrum der Arbeit. Deren ehemaliges Wohnhaus in Coyoacán, mittlerweile ein Museum, wurde natürlich gemeinsam mit den Mexikanern besucht und der wunderschöne Garten im Innenhof des Hauses bewundert. Diego Rivera, der berühmte mexikanische Maler und Ehemann Fridas, hat übrigens zu seiner Zeit der Künstlerkolonie in Worpswede einen Besuch abgestattet.

Das Kunstprojekt mündete schließlich in einer gemeinsamen Arbeit – angeleitet von den mexikanischen Kunstkollegen – unter dem Motto „Frida trifft Paula“. Die von den Ratsgymnasiasten angefertigten Ausschnitte von Bildern Paulas zeigen, dass sie sich von der unglaublichen Farbigkeit Mexikos haben anstecken lassen.