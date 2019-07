Die Frau mit der Ukulele

Rotenburg - Von Ulf Buschmann. Wenn Cecilia Lopez ihre Ukulele auspackt und anfängt zu singen, ist es ein magischer Moment. Wer ihr auf der Wiese hinter dem Friedhof an der Lindenstraße zuhört, kann sich dem Charme der Musik nicht entziehen – egal, ob der Zuhörer Spanisch versteht oder nicht. Cecilia Lopez‘ Songs handeln von der Suche nach der eigenen Identität und von den Wechselfällen des Lebens. Sie treffen die Seele. Dabei ist das Singen und Texten zurzeit gar nicht die Haupttätigkeit der 28-Jährigen. Sie ist eine von 17 Freiwilligen aus zwölf Ländern, die bei den Rotenburger Werken arbeiten. Das Besondere: Cecilia Lopez absolviert einen Bundesfreiwilligendienst (BFD).

Dass es einen Menschen sozusagen vom anderen Ende der Welt ins eher beschauliche Rotenburg verschlägt, ist für die meisten Menschen sicherlich ungewöhnlich. Nicht jedoch für Zeitgenossen wie Cecilia Lopez. „Mich interessiert der interkulturelle Austausch“, sagt die junge Frau mit dem einnehmenden Lächeln. Und sie schiebt hinterher: „Das sollte am besten in Verbindung mit meinem Glauben geschehen.“

Erfahrung mit derartigen Tätigkeiten hat sie in den vergangenen Jahren bereits in ihrer argentinischen Heimat gesammelt. Als Mitglied der methodistischen Kirche ihres Landes hatte Cecilia Lopez fünf Jahre lang für die Organisation Junta Unida de Misiones in einem Freiwilligenprojekt im Norden Argentiniens mitgearbeitet. Ihr Schwerpunkt waren die Ureinwohner. Die gesammelten Erfahrungen wollte die vielseitige Frau gerne vertiefen und schaute sich auf der Internetplattform www.idealist.org nach einer Möglichkeit um. Ihr Ziel: möglichst ein halbes oder sogar ein ganzes Jahr international zu arbeiten.

Über die argentinische Organisation Iglesia Evangèlicia del Rio de la Plata (IERP) und das Evangelisch-Lutherische Missionswerk (ELM) Hermannsburg im Landkreis Celle kam Cecilia Lopez nach Rotenburg. Das war im Februar 2018, bereits im August ist ihre Zeit an der Wümme schon wieder vorbei. Das erste Jahr war sie fürs Missionswerk, seit März läuft ihr Vertrag über das Diakonische Werk Niedersachsen. Cecilia Lopez arbeitet in einer der Wohngruppen und hilft bei der Betreuung der Menschen mit Behinderungen im Alter von 55 bis 88 Jahren. Sie beschreibt ihre Arbeitstage so: „Ich helfe beim Frühstück, beim Waschen, beim Einkaufen und bei Arztbesuchen. Ein bisschen putzen gehört auch dazu.“ Jeweils einmal wöchentlich ist die Freiwillige überdies für zwei Stunden in der Bildnerischen Werkstatt sowie im Schefflerhaus aktiv. In der Bildnerischen Werkstatt arbeiten einige Bewohner der Rotenburger Werke künstlerisch, im Schefflerhaus können sich Senioren bei diversen kreativen Aktivitäten ausprobieren. Beides ist etwas, was der kunst- und kulturbeflissenen Argentinierin zugute kommt – und für das sie einiges an Vorbildung mitbringt. „In Argentinien habe ich Ergotherapie studiert“, erzählt Cecilia Lopez, „aber ich habe es unterbrochen.“ Doch nicht nur das, eher nebenbei lässt sie durchblicken, dass auch drei Jahre Schauspielunterricht auf ihrer Ausbildungsliste stehen. Und fünf Jahre Klavier gelernt habe sie auch noch. Cecilia Lopez sagt: „Ich habe immer irgendwas mit Kunst gemacht.“ Und: „Ich mag mit Menschen arbeiten.“

Diesen Weg wird sie weitergehen. Denn: Ab September macht sie eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin mit anthropologischem Schwerpunkt auf dem Parzifal-Hof der Stiftung Leben und Arbeiten in Quelkhorn. Dort, meint Cecilia Lopez, könne sie ihre Interessen miteinander verbinden: Interkulturalität, Spiritualität und Kunst. Für die Zukunft kann sie sich in Argentinien oder in Deutschland ein Leben als Schauspielerin vorstellen.

Eines wird sie auf jeden Fall mitnehmen: Cecilia Lopez findet, dass junge Menschen als Freiwillige in Deutschland unheimlich viele Möglichkeiten haben. „Deutschland ist so organisiert“, sagt sie lachend, „es ist nicht so gewöhnlich, dass man für Freiwilligendienste auch noch Geld bekommt. In Argentinien gibt es das nicht.“