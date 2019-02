Raus aus der Magersucht - und zurück zum gesunden Körper

Franziska Winkelvos war in ihrer Jugend magersüchtig. Die Krankheit hat sie überwunden.

Magersüchtig zu sein, beschäftigt viele junge Menschen. Auch Franziska Winkelvos hatte mit der Krankheit zu kämpfen - und spricht nun darüber.

Scheeßel/Rotenburg - Von Farina Witte. Kontrolliert und diszipliniert ist Franziska Winkelvos auch heute noch, ihre Krankheit aber hat die 31-Jährige überwunden. Sie sagt: „Gesundheit ist das Wichtigste.“ Doch so bewusst war ihr das nicht immer. In ihrer Jugend war die Scheeßelerin magersüchtig.

Mit 15 Jahren hat Winkelvos eine Diät angefangen, getrieben von Schönheitsidealen und der eigenen Unsicherheit. „Es ging dann sehr schnell, dass diese Diät zum Wahn wurde“, sagt sie. Winkelvos hat angefangen, nur morgens und abends immer das Gleiche zu essen, und war täglich zwei Stunden auf dem Crosstrainer. Nach der Mittagsmahlzeit hat sie bis zum nächsten Tag nichts mehr angerührt. So hat sie sich in sieben oder acht Monaten von 78 Kilo auf 54 Kilo heruntergehungert - bei einer Körpergröße von knapp 1,80 Metern.

Diät wird zu gestörtem Essverhalten

Die Diät habe sich mit der Zeit zu einem gestörten Essverhalten entwickelt. „Anfangs habe ich auch morgens ein Nutella-Brot gegessen.“ Später war es dann nur noch eine Scheibe Vollkornbrot mit fettarmen Käse. Ihrem Körper habe diese Belastungen deutlich gezeigt. „Mir sind die Haare ausgefallen, ich war blass und hatte Augenringe.“ Selbst gesehen hat die heute 31-Jährige das aber nicht, erinnert sie sich. „Ich habe mich trotzdem dick gefühlt.“

Es war schließlich ihre Familie, die sie dazu gebracht hat, einen Arzt aufzusuchen. Winkelvos ging dann regelmäßig zu einem Psychologen, zu einer Ernährungsberaterin und ließ ihre Werte von ihrem Hausarzt kontrollieren. Das habe sie getan, weil ihre Familie das wollte, nicht, weil sie selbst gesehen hat, dass sie Hilfe braucht. Der Ernährungs- und Sportwahn, den die Diät bei ihr ausgelöst hatte, war da noch nicht überwunden. Das kam erst mit der Zeit. Vor allem die Familie und ihr damaliger Partner hätten geholfen, das ungesunde Essverhalten abzulegen. Sport hat sie einige Jahre gar nicht mehr gemacht.

Angehörigen müssen auf Magersüchtige achten

Angehörigen von Betroffenen rät sie deshalb auch, genau darauf zu achten, wenn eine Person erste Anzeichen zeigt. Ein Anzeichen sei zum Beispiel, dass Betroffene sich von Freunden abkapseln - so sei es auch bei ihr gewesen. Auch wenn normalgewichtige Personen häufig darüber reden, abnehmen zu wollen, sei das verdächtig. „Das kann der erste Schritt in die verkehrte Richtung sein.“

Heute, sagt sie, ist ihr Schönheitsideal ein anderes. Es sind nicht mehr dünne Körper, die sie persönlich schön findet, sondern kurvigere, durchtrainierte. „Wobei ich das andere natürlich nicht verurteile.“ Allerdings habe sie einen guten Blick dafür entwickelt, ob jemand von Natur aus dünn ist oder sich dünn hungert.

Ins Fitness-Studio zum Abschalten

Auch der Sport ist wieder ein Bestandteil ihres Lebens geworden. „Als das ,Clever -fit‘ in Rotenburg aufgemacht hat, habe ich begonnen, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen.“ Anfangs habe sie sogar noch das Schlankheitsbild im Hinterkopf gehabt und vor allem Ausdauertraining betrieben, mittlerweile geht es ihr mehr um Kraft. „Ich gehe vier bis fünf Mal in der Woche zum Sport“, berichtet Winkelvos. Sie ist Kosmetikerin und arbeitet in Rotenburg. Direkt nach der Arbeit geht es ins Fitnessstudio, zum Abschalten und Herunterkommen vom Alltag. Die Ernährung hat sie dementsprechend auch ihre Ernährung angepasst. Während sie zu Zeiten ihrer Magersucht 1100 Kalorien zu sich genommen hat und trotzdem zwei Stunden täglich Sport gemacht hat, sind es heute 2200 Kalorien.

Kalorien zählen und sich wiegen gehörten damals zu ihren täglichen Ablauf dazu. Auch heute schaue sie noch auf die Kalorien, wiege sich aber nur selten. Kontrolliert ist Winkelvos aber immer noch, plant ihre Woche und ihr Sportprogramm genau durch.

Einen Rückfall hält sie aber für unwahrscheinlich. „Ich habe heute das Selbstbewusstsein, dass es mir egal ist, was andere denken.“