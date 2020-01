Mehrfach gestohlene EC-Karten genutzt: Polizei sucht Gelddieb

Die Polizei im Landkreis Rotenburg sucht nach einem Mann, der in den vergangenen Monaten mehrfach Geld von fremden Konten angehoben hat. Die Karten, die er dazu benutzt hat, wurden zuvor gestohlen.

Rotenburg/Sottrum/Zeven - Die Rotenburger Polizei fahndet nach einem noch unbekannten Mann, der im vergangenen Jahr mehrfach mit zuvor gestohlenen Debitkarten Geld an Bankautomaten im Rotenburger, Sottrumer und Zevener Umfeld abgehoben hat. Das teilen die Beamten in einer Meldung mit.

Ob der Gesuchte die Karten selbst entwendet hat, ist noch unklar, heißt es weiter. Insgesamt ist ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Besonders auffällig an den Taten ist, dass sie häufig in der Mittagszeit verübt wurden, berichtet die Polizei. Möglicherweise arbeitet der Täter im Außendienst und nutzt seine Arbeitspause, um Geld abzuheben.

Gesuchter Mann könnte bundesweit aktiv sein

Nach Erkenntnissen der Rotenburger Ermittler agiert der Unbekannte sogar bundesweit. Daher könnte er auch an Autobahnraststätten aufgefallen sein.

+ Der gesuchte Mann hat mehrfach Geld im Kreis Rotenburg abgehoben. © Polizei

Bei dem Unbekannten handelt es sich laut des Fahndungsaufrufs um einen Mann um die 40. Er hat kurze, dunkle Haare und ist scheinbar Brillenträger. Bei einer Tat trug er ein auffälliges, rotes Cappy. Beides könnte er auch zur Maskierung genutzt haben. In einem anderen Fall hatte er einen Drei-Tage-Bart und ein dunkles Cappy auf dem Kopf.

Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei Rotenburg an Telefon 04261/9470.