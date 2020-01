Fortsetzung folgt

Rotenburg - Von Guido Menker. Große Erleichterung im Rotenburger Diakonissen-Mutterhaus an der Elise-Averdieck-Straße: Die Aktion Mensch fördert für weitere zwei Jahre die Stelle der Ehrenamtskoordination. Das teilt Johannes Stephens als Referent des Mutterhaus-Vorstandes in einem Gespräch mit der Rotenburger Kreiszeitung mit. Sehr zur Freude auch von Martina Hoffstedt. Sie ist hier seit April 2018 als Ehrensamtskoordinatorin beschäftigt. „Ich wäre jetzt wirklich ungern und vor allem sehr traurig gegangen.“ Nun aber darf sie zwei weitere Jahre bleiben – und ihre bisherige Arbeit fortsetzen und weiterentwickeln. Die Aktion Mensch übernimmt 90 Prozent der Kosten, den Rest zahlt das Mutterhaus selbst, sagt Stephens.

Selbstverständlich ist eine derartige Bewilligung nicht so einfach zu bekommen. Eine solche Förderung ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Das Projekt muss nicht nur erfolgreich sein, sondern auch Entwicklungspotenzial haben. Mit anderen Worten: Es muss neue Inhalte beziehungsweise Schwerpunkte geben. Und die gibt es: Martina Hoffstedt hat beispielsweise zwei verschiedene Formen der Supervision für die Ehrenamtlichen etabliert, die sich engagiert, zum Teil sogar aufreibend um die Integration der in Rotenburg angekommenen Flüchtlinge kümmern. „Das ist herausfordernd und auch belastend, es geht immer wieder auch um schwere Themen“, weiß Martina Hoffstedt. In Gruppen, aber auch in Einzelsitzungen haben die Ehrenamtlichen die Möglichkeit, wichtige Fragen für sich zu klären. Sie sprechen mit einer Supervisorin aus Bremen über Fragen der Abgrenzung, des Umgangs mit schwierigen Situationen. Hoffstedt: „Einige der Ehrenamtlichen sind seit der ersten Stunde der Flüchtlingswelle von 2015 dabei. Da spielt dann auch eine gewisse Erschöpfung eine Rolle.“ Das psycho-soziale Angebot soll und kann helfen, die eigene Balance zu halten. Die Ehrenamtskoordinatorin: „Das wird sehr gut angenommen.“ Johannes Stephens spricht von einer „Fürsorgepflicht“, die das Mutterhaus gegenüber den Ehrenamtlichen habe. Das gilt auch für die unter ihnen, die selbst als Flüchtlinge angekommen sind und sich jetzt selbst im Helfernetzwerk integrieren.

Belastend sei zum Beispiel, zu sehen, dass man es auf dem Campus zurzeit auch mit schwerkranken Menschen zu tun hat. Man komme sich sehr nahe, es gebe engen Kontakt. Das zu verkraften, ist nicht leicht.

Martina Hoffstedt will nicht zuletzt auch deswegen eine weitere Veranstaltung für die Ehrenamtlichen fest im Jahresplan etablieren: ein Ausflug nur für die Ehrenamtlichen. Im vergangenen Jahr hatte sie eine Wanderung auf einem der Nordpfade im Nordkreis mit allem Drum und Dran auf die Beine gestellt. „Das war schön, es war für alle ein ganz besonderer Tag“, erklärt Hoffstedt. So etwas wird es auch in diesem Jahr geben. Dabei sei festzustellen gewesen, dass die Teilnehmer dabei sei intensiv ins Gespräch gekommen seien. Ein Austausch, der wichtig sei. Denn: „Für viele Ehrenamtliche ist die Hilfe mehr als Arbeit – für sie ist es zum Teil eine Lebensaufgabe geworden.“ Daher seien sie auch füreinander da, und jeder mache sehr eigene Erfahrungen dabei.

Martina Hoffstedt geht ebenfalls in ihrer Arbeit auf. Es habe einige Zeit gebraucht, um alles ins Laufen zu bringen, deshalb freue sie sich jetzt auch so sehr über die Verlängerung. „Es war mein Herzenswunsch, hierbleiben zu können.“ Der hat sich erfüllt. Zwei Jahre, sagt sie, sei ein guter Zeitraum. Und ein wichtiger zugleich, denn die Aufgaben ändern sich mehr und mehr. Die Flüchtlinge sind angekommen und entwickelten jetzt für sich weitere Perspektiven. Ausbildung, Job, eigene Wohnung. Da tauchen ganz neue Fragen und Probleme auf. Aber es kämen nach wie vor auch neue Flüchtlinge dazu. Nicht mehr so viele wie vor viereinhalb Jahren. Aber auf dem Campus leben auch heute noch mehr als 60 Menschen. Die zu betreuen ist eine Aufgabe, den Kontakt zu jenen zu halten, die bereits umgezogen sind, eine weitere. Hoffstedt: „Die Integration braucht länger.“

Und doch muss sie feststellen, dass beim Thema Ausbildung und Arbeit „die Türen nicht mehr ganz so weit offen sind“, wie sie einmal waren. „Umso intensivere Gespräche sind erforderlich“, weiß die Hoffstedt. Johannes Stephens kann immerhin berichten, dass es in solchen Gesprächen gut ist, „wenn wir dabei sind als Vermittler“.

Im Fokus der Koordinierungsstelle steht aber weiterhin vor allem die Betreuung der Ehrenamtlichen. So sucht Martina Hoffstedt immer häufiger auch Einzelgespräche mit ihnen. „Die sind oft sehr intensiv, sie können schon mal ein bis zwei Stunden dauern.“ Ihr gehe es dabei um Wertschätzung. 50 bis 60 Aktive stehen für die Flüchtlingsarbeit zurzeit zur Verfügung.

Die Einsatzbandbreite ist groß: Café Campus, Kultur-Küche, Fahrradwerkstatt, Holzwerkstatt, Deutsch-Unterricht, Fahrdienste, Begleitung Einzelner bei Hausaufgaben oder Behördengängen, Nähwerkstatt oder Fahrradkurs für Frauen – die Liste ist lang. Darüber hinaus investiert die Koordinierungsstelle viel Zeit ins Netzwerken. In diesem Netzwerk tauchen die Elise-Averdieck-Schulen, das Diakonische Werk, der Arbeitskreis Asyl, das Kaufhaus Rotenburg, die Jugendwerkstatt, die VHS, das Rathaus, die Gleichstellungsbeauftragte sowie die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe des Landkreises auf. Fakt ist also: Es gibt noch jede Menge zu tun. Fortsetzung folgt.