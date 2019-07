Förster-Müller neue Lea-Präsidentin

Rotenburg – Bei bestem Outdoor-Party-Wetter hat Anke Schmidt-Rathsmann ihr Amt als Präsidentin der Leas, den weiblichen Mitgliedern des Rotenburger Lionsclubs, an Christa Förster-Müller übergeben. Schmidt-Rathsmann hatte die Neue den Leas vorgeschlagen, und die haben die Wahl bestätigt. Die ehemalige Personalleiterin von „pds“ wird nun für ein Jahr die Geschicke der Löwinnen lenken.

Im Garten ihres Hauses an der Verdener Straße zog die ehemalige Präsidentin im Kreise der rund 40 Lions-Damen eine Bilanz der guten Taten, die während ihrer Amtszeit über die Bühne gegangen sind. Viele Aktivitäten wie der Besuch bei Simbav, der Ausflug zum Hartmannshof, die Lea-Tombola auf dem Nikolausmarkt oder ein Vortrag bei „Wildwasser“ hatte sie perfekt organisiert. „Es war ein tolles und ereignireiches Jahr für mich.“

Förster-Müller hat sich für ihre Amtszeit 2019/20 einige Prioritäten gesetzt. Im Gespräch erklärte sie, dass in ihrem Programm unter dem Oberbegriff „Kultur und Interkultur“ einige Aktivitäten stattfinden werden. Dazu zählen unter anderem Besuche bei kulturellen Einrichtungen und interkulturellen Veranstaltungen in Rotenburg, die sie in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses rücken möchte. Außerdem werde sie viel Wert auf Veranstaltungen der Leas mit Menschen andererer Kulturen und Religionen legen. Das Engagement vieler Ehrenamtlicher aus Rotenburg auf diesem Gebiet sei beispielhaft. „Mich interessieren die Institutionen, die sich mit Migranten aber auch Emigration beschäftigen.“ Zudem möchte sie die Eingewanderten einladen und mehr über deren Leben erfahren. go