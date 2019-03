Wer fliegt denn da?

Ausstellung zeigt annähernd 40 Vogelarten

+ Die Vögel werden in ihren Lebensräumen dargestellt. Hier der Flussregenpfeifer.

Rotenburg - Von Guido Menker. Kaum war die Ausstellung fertig, blieben auch schon viele Mitarbeiter des Rotenburger Kreishauses sowie Besucher stehen, als sie das Foyer betraten. Denn das, was da in der vergangenen Woche in stundenlanger Arbeit entstanden war, ist beeindruckend und attraktiv zugleich.