Feuerengel lässt es beim Festival in Rotenburg ordentlich krachen

Rotenburg - Von Farina Witte (Text) und Guido Menker (Fotos). Das eine Festival feierte am Freitagabend Premiere, das andere hat bereits eine treue Fan-Gemeinde.

Im Rotenburger Gewerbegebiet Hohenesch hat das Publikum zunächst zu den Hip-Hop-Beats beim Nordinary gefeiert, und einen Tag später, am Samstagabend, erwarteten rund 2 000 Besucher die Rammstein-Tribute-Band Feuerengel. Beim Feuerfest Open Air Festival, das im vergangenen Jahr noch im Scheeßeler Industriegebiet über die Bühne gegangen war, präsentierten die Musiker – allen voran Feuerengel als Headliner – eine gewohnt beeindruckende Show mit einigen neuen Elementen.

+ Das Publikum ist generationsübergreifend. Dicht gedrängt stehen die Zuschauer vorne an der Bühne. Sie erleben beste Unterhaltung.

Es ist kalt an diesem ersten September-Abend. Kaum geht die Sonne unter, greifen viele Besucher zu Jacke und Pullover. Aber immerhin wissen sie: Feuerengel wird zur rechten Zeit den Ofen anschmeißen. Und in der Tat: Mit Flammen und Funken schießen sie auch an diesem Abend wohlige Wärme zumindest in die ersten Zuschauerreihen. Schon beim Beginn der Show beeindrucken Flammenwerfer und Feuerwerk. Ein brennender Mantel, ein Handflammenwerfer und Raketen, die an seilen über die Zuschauer geschossen werden, sind weitere Elemente des feurigen Konzerts. Feuerengel inszeniert die Lieder der international erfolgreichen Band Rammstein perfekt: Zu „Reise Reise“ ist die Bühne in meerblaues Licht getaucht, bei „Mein Teil“ tritt Sänger Boris Delic als Schlachter inklusive Messermikro auf.

Das Publikum feiert währenddessen ausgelassen und benötigt keine Aufforderung zum Mitsingen. Bei den Klassikern „Amerika“, „Sonne“ oder auch „Du hast“ zeigen sich die Feiernden vor der Bühne textsicher.

Etwas weniger „Neue Deutsche Härte“, wie die Musik von Rammstein eingeordnet wird, bieten zuvor die Schweriner Rocker der Band Orphée. Als Vorband spielt sie englischsprachigen Hardrock. Betonengel aus Hildesheim kommt dem Genre schon wieder näher. Von ihnen bekommt das Publikum, genau wie bei Feuerengel, brachialere Texte zu hören – nur die Show ist deutlich zahmer.

Das Gelände an der Karl-Göx-Straße bietet auch für das Feuerfest ideale Bedingungen. Das Publikum hält sich vor und zwischen den Konzerten an den verschiedenen Foodtrucks auf. Felix Tiedemann, der die beiden Festivals mit dem Verdener Unternehmen Event-24 organisiert hat, blickt gut gestimmt auf das Wochenende zurück. „Wir sind sehr zufrieden“, erklärt er am Tag nach dem Feuerfest.