Annegret und Hinrich waren im Tuk Tuk in Deutschland unterwegs

Waffensen/Gnarrenburg - Von Ralf G. Poppe. Annegret und Hinrich Pape sind ein zeitloses Paar. Und das nicht nur, weil in ihren Gästezimmern anfangs Uhren fehlten. Man merkt ihnen weder ihr Alter an, noch haben sie antiquierte Ansichten. Das Paar geht offen auf neue Mitbürger zu, engagiert sich, fährt bevorzugt mit einem Tuk Tuk durch die Region und liebt den jährlichen Urlaub in Sri Lanka. Im Gespräch mit der Kreiszeitung kamen zusätzlich noch einige Anektdoten aus dem erfüllten Leben dazu.

Frau Pape, Sie sind in Rotenburg geboren und aufgewachsen?

Annegret Pape: Geboren bin ich in Waffensen auf „Kösters Hof“ als zweites von fünf Geschwisterkindern. Außerdem lebten dort neben meinen Eltern zudem die Großeltern. Es war also ein Neun-Personen-Haushalt. Zuhause haben wir nur Plattdeutsch gesprochen. Zeit zum Spielen war nicht viel, denn wir hatten eine kleine Landwirtschaft. Alle mussten mit anpacken, um zum Beispiel Schweine, Kühe und Hühner zu verpflegen. Gegessen wurde, was wir selbst hatten. Hausschlachtung und Gemüse aus dem Garten. Unsere Mutter verkaufte auch Gemüse auf dem Wochenmarkt in Rotenburg. Das Waschen der Kleidung war ebenfalls mühsam, denn wir hatten weder eine Waschmaschine noch eine Schleuder. In der heutigen Zeit undenkbar. Irgendwann bekamen unsere Nachbarn dann eine Wäscheschleuder. Es war eine Sensation. Fortan durfte ich dann mit zwei Eimern Wäsche zum Schleudern hingehen. Auf dem Hinweg ganz schön schwer, zurück dann etwas leichter.

Eben dort, in Waffensen, haben Sie auch geheiratet, nachdem Sie ihren Ehemann Hinrich in Sottrum kennengelernt hatten.

Pape: Unsere Familie gehört zur Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (Selk) in Sottrum. Meine Freundin nahm mich eines Tages mit zu einem Jugendtreffen der Selk im Missionshaus in Bleckmar bei Hermannsburg. Etwa 150 junge Leute hatten sich dort eingefunden. Plötzlich ging die Tür auf und Hinrich – mein zukünftiger Mann – kam mit seinem Freund Helmut herein. Die Beiden waren extra gekommen, um eine Frau kennenzulernen, erzählte mein Mann später. Bei mir funkte es sofort, aber wie sollte ich eben diesen Mann in der Menge wiederfinden? Irgendwie hat es nach vielem Hin und Her doch geklappt. Meine Freundin hat sich in Hinrichs Freund verliebt. Die Zwei haben ebenfalls geheiratet und sind sieben Jahre später nach Kanada ausgewandert.

Die Heimfahrt von der eigenen Hochzeit in den neuen Wohnort Gnarrenburg gestaltete sich sicher sehr aufregend.

Pape: Ein Jahr nach dem Kennerlernen, im August, haben wir unsere Hochzeit gefeiert. Natürlich in Waffensen auf unserer Diele. Morgens um 4 Uhr sind wir dann mit unserem Fiat 770 in unsere kleine Wohnung nach Gnarrenburg gefahren. Als wir durch Rhade fuhren, merkte ich, dass ich einen Hasen überfahren hatte. Was nun? Natürlich konnten wir den Hasen nicht einfach liegen lassen. Auch wusste ich, dass das Blut raus muss aus dem Tier. Aber wie? Schließlich fanden wir eine Lösung. In unserer Wohnung angekommen, habe ich den Hasen in die Dusche gehängt. So konnte er ausbluten. Doch wie sah mein schönes Brautkleid danach aus? Das habe ich noch in der Nacht dann erst einmal intensiv gewaschen. Als wir später von unserer Hochzeitsreise (im Zelt) zurückkamen, hatte unser Opa dem Hasen das Fell über die Ohren gezogen. So hatten wir einen wunderbaren Hasenbraten. Heute undenkbar!

Zur Goldenen Hochzeit kauften Sie sich ein Tuk Tuk, um damit durch Deutschland zu reisen.

Pape: Seit 2004 machen wir jährlich vier Wochen Urlaub in Sri Lanka. Wir können dort nur im Winter Urlaub machen, weil wir die Wärme lieben. Und dann ist es dort warm. Aus Sri Lanka kam auch die Idee mit dem Tuk Tuk. In den ersten Jahren hielten wir es für eine verrückte Idee, doch vor sechs Jahren haben wir uns hier einmal umgesehen. Ein Bekannter half uns bei der Suche. In Lachendorf bei Celle fand er dann unser Tuk Tuk. Eigentlich ist es ein Ape Calessino, in Italien gebaut. Im vorigen Jahr haben wir aus Anlass unserer Goldenen Hochzeit damit eine Tour durch Deutschland unternommen. Wir sind in 16 Tagen rund 1. 600 Kilometer gefahren, stets an den Flüssen entlang. Die Reise ging durch vier Bundesländer sowie durch einen Teil von Holland. Morgens wussten wir nicht, wo wir abends sein werden. Unterwegs haben wir viel erlebt.

Eine Fahrt mit dem Tuk Tuk ist sicher nicht nur luftig, sondern auch zeitintensiv. Wurden Sie mit dem Fahrzeug schon einmal geblitzt?

Pape: Natürlich ist es im Sommer am schönsten mit dem Tuk Tuk. Doch wir fahren auch im Winter damit. Nur eben schön warm angezogen. Wir sind in gut fünf Jahren mittlerweile fast 40 .000 km Tuk Tuk gefahren. Nur müssen wir etwas mehr Zeit einplanen. Einmal wurden wir in einer 70er-Zone geblitzt. Da gab es helle Aufregung, da wir nur 40 Stundenkilometer gefahren sind. Die Auflösung: Ein schnelles Auto hatte uns überholt.

Obwohl Sie seit 51 Jahren nicht mehr in Waffensen leben, sind Sie in Rotenburg immer noch sehr bekannt. Weshalb?

Pape: Sicher auch deshalb, weil ich 20 Jahre in der Touristik in Gnarrenburg ehrenamtlich mitgearbeitet habe. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dadurch war ich auch im Touristikverband auf vielen Versammlungen dabei. Dort habe ich viel gehört, konnte aber auch meine eigenen Erfahrungen weitergeben.

Seit fast 30 Jahren bieten Sie in ihrem Zuhause Gästezimmer an. Und für jeden Besucher haben Sie zur Begrüßung die Landesflagge parat, die vorab gehisst wird. Selbst Franken bekommen die eigene Flagge, nicht jene aus Bayern… Wie viele Flaggen besitzen Sie bereits? Welche fehlen noch?

Pape: Vor 29 Jahren bin ich mit einem Gästezimmer angefangen. Jetzt sind es drei Zimmer sowie ein Ferienhaus. Der Umgang mit den Gästen macht sehr viel Spaß – es kommen nur nette Leute zu uns! Es war Hinrichs Idee, jeden Gast mit seiner Flagge zu begrüßen. Zuerst sammelten wir die Flaggen aller Bundesländer. Dann kamen jene aus Europa dazu. Anschließend folgten die Fahnen von Singapur, Australien, Neuseeland, Japan und anderen. Insgesamt haben wir 148 Flaggen. Einmal hissten wir die Bayerische Flagge. Da haben die Gäste gestreikt. Denn sie waren Franken... Die Flagge haben sie uns dann geschickt. Ein andernmal standen drei Radfahrer vor der Tür. Sie kamen aus Taiwan. Deren Flagge hatten wir nicht, aber eine Woche später hatten wir sie dann doch! Manche Gäste kennen unseren Tick und bringen die eigene Stadtflagge mit. So ist schon so einiges an Flaggen zusammengekommen.

+ Annegret Pape hat schon einige Flaggen gesammelt. Natürlich auch die von Sri Lanka. Dorthin fährt sie mit ihrem Ehemann oft in den Urlaub. Foto: Poppe

Gab es auch einmal Beschwerden von Gästen?

Pape: Uns liegt sehr viel daran, dass unsere Gäste zufrieden sind. Ich frage oft, ob irgendetwas im Zimmer fehlt. Einmal sagte mir ein Gast, er könne sich schlecht bücken, deshalb hätte er gern einen langen Schuhanzieher. Natürlich habe ich in allen Zimmern und im Blockhaus jetzt lange Schuhanzieher. Ein andernmal bemerkte jemand, dass es schön wäre, wenn im Zimmer eine Uhr hängen würde. Natürlich befindet sich jetzt überall eine Uhr in jedem Zimmer. So habe ich in all den Jahren die Wünsche der Gäste berücksichtigt.

Sie selbst urlauben stets in Sri Lanka. Was fasziniert Sie an dem Land?

Pape: Wie bereits erwähnt, machen wir seit 2004 Urlaub in Sri Lanka. Wir fahren immer in dasselbe Hotel, bekommen dort auch immer das gleiche Zimmer. Wir haben auch „unseren“ Tuk-Tuk- Fahrer, der gut deutsch spricht, uns sein Land zeigt. Er stellt uns auch Orte vor, die unter den Touristen nicht so bekannt sind. Sri Lanka ist ein wunderschönes Land! Zwar sehr arm, wohl aber mit sehr zufriedenen Menschen. Das ganze Jahr über sammeln wir bei uns Verbandsmaterial und Brillen, um die Sachen dann bei einem Doktor im Urwald, in einer Klinik für besonders arme Leute, verteilen zu lassen. Die Brillen gibt es in einer Augenklinik. Ich glaube, wir wissen gar nicht, wie gut wir es hier in Deutschland haben.

Im ihrem Garten haben Sie „Morgen neu“, ihre Freunde sind die „Uhus“. Wie viele Sprachen sprechen Sie, welche eigenen Wortschöpfungen gibt es noch?

Pape: Wir haben einen wirklich großen Garten mit reichlich Blumen und Sträuchern zu pflegen. Alle zwei Wochen haben wir eine Probe im Uhu-Chor unserer Gemeinde in Farven. Wir nennen den Chor deshalb Uhu, weil wir alle unter hundert Jahre alt sind. Die Jüngsten sind 14, wir sind die Ältesten. Hinrich ist 80, ich bin 71.