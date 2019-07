Fische im Bullensee - DLRG-Sprecher ist erstaunt

Rotenburg - Gut möglich, dass sich demnächst nicht nur Spaziergänger und Badegäste, sondern auch Angler am Bullensee treffen. Denn: „Es ist davon auszugehen, dass sich im Bullensee schon seit geraumer Zeit einige Fischarten tummeln, die sich auch dauerhaft dort etabliert haben.“

Das teilt Rainer Rahlfs von der Naturschutzbehörde beim Landkreis Rotenburg auf Anfrage unserer Redaktion mit. Hintergrund für diese Anfrage: Eine Frau hatte Jürgen Meyer, Sprecher der Rotenburger DLRG, von Fischen berichtet, die sie im Bullensee gesehen habe. Und auch er selbst hat sie zu Gesicht bekommen.

Vermutlich handelt es sich um Rotfedern. Meyer spricht von Fischen mit einer Länge von bis zu 30 Zentimetern. Der DLRG-Sprecher: „Hätte man mich nicht ,vorgewarnt’, wäre ich vom Glauben abgefallen.“ Denn Fische im Bullensee habe er noch nicht erlebt – und er verbringe bereits seit rund 25 Jahren jede Menge Zeit an diesem Gewässer.

In der Tat war lange davon auszugehen, dass es keine Fische im Bullensee gibt. Der See besitze eigentlich von Natur aus nährstoffarmes und saures Wasser, das die Existenz beziehungsweise das Überleben von Fischarten aufgrund des sauren Milieus im Prinzip ausschließt, heißt es in der Stellungnahme des Landkreises.

Der Bullensee sei, im Gegensatz zu den mitten im westlich angrenzenden Naturschutzgebiet Großes und Weißes Moor gelegenen Kolken – natürlich entstandene Hochmoor-Weiher, sogenannte „Mooraugen“ –, in seiner Entwicklung nicht mehr ungestört, sondern werde bereits seit etlichen Jahrzehnten durch menschliche Aktivitäten beeinflusst.

In erster Linie als Freizeitgewässer, in dem im Sommer viel gebadet werde. Entsprechend seien auch Nährstoffeinträge zu verzeichnen, die sich aufsummierten und unter anderem dazu führten, dass der pH-Wert nicht mehr im sauren, sondern mehr im neutralen Bereich liege. „Das reicht schon aus, um aus der heimischen Fischfauna den robustesten beziehungsweise anspruchlosesten Arten hier im Bullensee ein Überleben zu ermöglichen“, erklärt Rahlfs.

„Es ist bei einem derart frequentierten Gewässer nicht auszuschließen, dass der Mensch – aus welchen Gründen auch immer – hier Fische eingesetzt hat. Die Hauptursache für das Vorhandensein von Fischen dürfte jedoch die natürliche Verbreitung von Fischeiern über Wasservögel sein“, sagt der Experte aus dem Kreishaus. Fischeier haben die Mitglieder der DLRG erst vor Kurzem auch an einem ihrer Boote festgestellt, das über Nacht im Wasser lag.

Jürgen Meyer: „Es sah aus, als sei die Haube über der Schraube von Liebesperlen übersät.“ Es sei hinlänglich bekannt, dass sich Fischlaich im Gefieder oder auch an den Füßen von Enten festsetzt und so aus anderen Gewässern in den Bullensee verfrachtet werde. Der Fischlaich werde von den vorkommenden Arten – zum Beispiel Rotfeder – an alle möglichen Unterwasser-Strukturen angeheftet, die geeignet sind beziehungsweise zur Verfügung stehen. „Da spielt es dann keine Rolle, ob das die Unterwasser-Vegetation oder ein schon einige Zeit unbewegt im Wasser liegender Bootsrumpf ist“, lässt der Landkreis unsere Redaktion wissen.

Jürgen Meyer ist 68 Jahre alt und hat seit rund zehn Jahren ein kleines Häuschen am Bullensee. Er kennt das Gewässer mittlerweile sehr genau und wundert sich nicht nur über die Fische. Der Wasserstand liege zurzeit 60 bis 70 Zentimeter unter dem bisherigen Normalwert. „Das habe ich so noch nicht gesehen, weiß aber, dass der See Anfang der 60er-Jahre schon einmal sehr wenig Wasser hatte. Da war es sogar noch extremer.“ Auffallend sei, dass das Wasser zurzeit recht klar ist. „Das war mal anders – damals nach dem Hochwasser 2002 ist es sehr dunkel gewesen.“

Der Bullensee wird vom Landkreis regelmäßig beprobt, bei den festgestellten Werten gab es allerdings keine ersichtlichen Veränderungen, heißt es. Die Trockenheit habe übrigens mit der Existenz von Fischen im Bullensee nichts zu tun. Im Gegenteil: Wenn sich das Wasser zu stark erwärmt, sinke der Sauerstoffgehalt im See – die Fachleute beim Landkreis sprechen von einem rein physikalischen Phänomen –, der den Fischen unter Umständen dann nicht mehr in ausreichendem Maße zur Verfügung steht und die Tiere gegebenenfalls verenden lasse.

„Insofern wird der Fischbestand nicht positiv beeinflusst, sondern reguliert beziehungsweise limitiert. Es braucht aber nichts zu geschehen, um den vorhandenen Fischarten ein Überleben zu ermöglichen“, so Rahlfs weiter. Die natürlichen und menschlich verursachten Einflüsse bildeten im Zusammenspiel das Regulativ für die Ausprägung der Fischfauna im Bullensee.