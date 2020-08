Feuerwehren warnen vor Waldbränden

Kuhmühlen/Rotenburg – Angesichts steigender Temperaturen und Trockenheit warnen die Feuerwehren im Landkreis vor der hohen Waldbrandgefahr. Das Rauchen auf Grasflächen sowie in und um den Wald ist zu unterlassen. Es sollten ebenfalls keine Fahrzeuge auf Rasenflächen abgestellt und keine Glasabfälle achtlos weggeworfen werden, denn sie können bei Sonneneinstrahlung den trockenen Untergrund entzünden, so Alexander Schröder von der Kreisfeuerwehr.

Anlass ist ein Waldbrand, der sich am Donnerstagmorgen im Kuhmühler Wald bei Groß Meckelsen ereignet hat. Die ist den Angaben zufolge von der Straßenmeisterei an der Landesstraße 142 entdeckt worden. Über einen Waldweg mussten die Einsatzkräfte von vier beteiligten Ortswehren weit in den Wald vordringen. Hier brannten etwa 50 Quadratmeter Waldboden. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten verhindern, rund 6 000 Liter Löschwasser musste sie einsetzen. Abschließend wurde dem Wasser noch Schaummittel beigefügt, um ein besseres Eindringen in den Waldboden zu gewährleisten. Nach rund einer Stunde konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. mro