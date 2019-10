Feuerwehr Waffensen übernimmt Gerätehaus

Waffensen – Die Freiwillige Feuerwehr Waffensen hat am Freitagabend den Schlüssel für das neue Gerätehaus in der Ortschaft vom Rotenburger Bürgermeister Andreas Weber (SPD) und dem Ortsbürgermeister Hartmut Leefers (CDU) überreicht bekommen. Bei der symbolischen Übergabe an Ortsbrandmeister Martin Volkmann und den Männern und Frauen seiner Wehr waren Ortsbürgermeister und Mitglieder der Ortsräte Unterstedt, Mulmshorn und Borchel sowie viele Dorfbewohner dabei. Auch Mitglieder der Stadtwehr und die Ortsbrandmeister waren angetreten.

Die Brandschützer aus Waffensen hätten durch ihre Eigenleistungen wesentlichen Anteil an der Verwirklichung der Baumaßnahme gehabt, lobte Weber den Einsatz. „Damit ist der Brandschutz in diesem Bereich wesentlich verbessert worden“, erklärte Weber. Seit ihrer Gründung 1902 hat sich die Freiwillige Feuerwehr Waffensen den Spruch „Gott zu Ehr’ – Dein Leben zur Wehr“ auf die Fahne geschrieben. Im Laufe der Jahre sind die Anforderungen an Mensch und Gerät stetig gestiegen. Das alte Feuerwehrhaus, das vor mehr als 30 Jahren gebaut worden war, erfüllte nicht mehr die aktuellen Anforderungen.

Waffensen hat gemeinsam mit der Rotenburger Feuerwehr den Brandschutz für das expandierende Rotenburger Gewerbegebiet Hohenesch übernommen. Mit dem neuen Gerätehaus könne die Aufgabe nun erfüllt werden. Die Feuerwehr soll mit einer schnelleren Reaktionszeit den ersten Angriff im Brandfall führen.

Vor der Schlüsselübergabe hatten sich alle Teilnehmer noch einmal an der alten Wache im Dorfzentrum versammelt und sind mit dem Musikzug Waffensen vorweg und Fackelträgern zum neuen Gebäude marschiert. Viele Waffensener haben sich angeschlossen und damit ihre Verbundenheit zu ihrer Wehr demonstriert.

Ortsbürgermeister Hartmut Leefers bezeichnete das vor 35 Jahren gebaute alte Gerätehaus bereits als enorme Gemeinschaftleistung. Auch jetzt habe die Eigenleistung der Brandschützer das Prädikat „Glanzleistung“ verdient. Die Freiwilligen der Ortswehren stehen an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden bereit, um Menschen in Gefahr zu helfen, betonte Kreisbrandmeister Peter Dettmer. Deshalb müsse ihnen auch größte Unterstützung zukommen. go

