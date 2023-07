Im Dauereinsatz: Rotenburger Feuerwehr muss am Wochenende 13 Mal ausrücken

Von: Lars Warnecke

Die Feuerwehr aus Rotenburg ist am Samstagabend zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus an der Tauberstraße gerufen worden – nur einer von insgesamt 13 Einsätzen am Wochenende. © Feuerwehr

Hinter der Rotenburger Feuerwehr liegt ein arbeitsreiches Wochenende. Allein in der Zeit von Freitag 11 Uhr bis Samstag 21.30 Uhr mussten die Kameraden zu 13 Einsätzen im Stadtgebiet und umzu ausrücken. Das berichtete Feuerwehrsprecher Philipp Lins.

Rotenburg – Angefangen hatte die Serie am Freitagvormittag mit einer Tragehilfe für den Rettungsdienst. Parallel war es zur Auslösung von gleich zwei Brandmeldeanlagen gekommen – eine an der Verdener Straße und eine im Gewerbegebiet Hohenesch. In beiden Fällen handelte es sich allerdings um Fehlalarme, so Lins. Um 19 Uhr ging es dann mit einer alarmierten Notfalltüröffnung im Rotenburger Imkersfeld weiter. „Nachdem der Brandmeister vom Dienst vor Ort war, meldete dieser zurück, dass kein Einsatz der Feuerwehr erforderlich sei, da die Tür anderweitig geöffnet werden konnte“, lässt der Sprecher wissen.

Zeitgleich zu diesem Einsatz sei die Rotenburger Drehleiter zur Unterstützung der Einsatzkräfte in Lauenbrück alarmiert worden, wo ein Schornsteinbrand gemeldet worden war. „Nach dem Ausrücken teilte die Wehr vor Ort aber mit, dass die Leiter doch nicht erforderlich sei, sodass die Einsatzfahrt abgebrochen und zurückgefahren werden konnte.“

Fehlalarme in der Nacht auf Samstag halten Retter auf Trab

Um 1 Uhr am Samstag kam es dann in der Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Soltauer Straße zur Auslösung eines Rauchmelders. Dabei habe es sich jedoch ebenfalls um einen Fehlalarm gehandelt, so Lins. Ein Grund für die Auslösung habe nicht gefunden werden können.

Nach etwas Schlaf ging es für die Brandschützer um kurz vor 9 Uhr nach Bothel. „Dort kam es wiederum zur Auslösung einer Chlorgaswarneinrichtung, woraufhin unser Rüstwagen alarmiert wurde“, schildert der Sprecher. Aber auch in diesem Fall habe es sich um einen Fehlalarm gehandelt.

In den Nachmittagsstunden wurde die Feuerwehr erneut ins Gewerbegebiet Hohenesch gerufen, wo einmal mehr eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Aber auch dort: Fehlalarm.

Baum auf der Straße, privates Lagerfeuer: Kleine Einsätze häufen sich

Kurz darauf mussten die übrigen Einsatzkräfte in die Kirchstraße ausrücken, wo es tatsächlich galt, eine Tür zu öffnen. Nach kurzer Verschnaufpause ging es daraufhin zu einem Supermarkt an der Verdener Straße, wo ein Auto wegen eines Defektes Betriebsstoffe verloren hatte. Lins: „Diese wurden abgestreut und durch Eindämmen ein weiteres Einlaufen in die Kanalisation verhindert.“

Im Anschluss sei der Brandmeister vom Dienst gleich zweimal gefordert gewesen: In Mulmshorn stürzte ein Baum auf die Straße, sodass diese blockiert wurde. Die örtliche Feuerwehr beseitigte diesen und machte die Straße wieder passierbar. Danach ging es weiter in den Rönnebrocksweg, wo eine unklare Rauchentwicklung gemeldet wurde. Schnell habe sich diese jedoch als ein privates Lagerfeuer herausgestellt, sodass keine Maßnahmen der Wehr erforderlich waren.

Küchenbrand am Samstagabend an der Tauberstraße in Rotenburg

Richtig gefordert waren die freiwilligen Einsatzkräfte indes wieder am Samstagabend an der Tauberstraße. Dort war es gegen 21.30 Uhr in einem Einfamilienhaus zu einem Küchenbrand gekommen. „Ein Übergreifen der Flammen auf andere Räume konnte durch das schnelle Melden und Eingreifen verhindert werden – das Gebäude ist aufgrund des Brandrauches allerdings vorübergehend unbewohnbar“, teilt der Sprecher mit.

Wie das Feuer ausbrach, das müsse nun die Polizei ermitteln. Nach gut zweieinhalb Stunden war auch dieser Einsatz beendet. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.