Waldbrandgefahr wächst auch in Rotenburg

Von: Tom Gath

Teilen

Wenn es im Wald brennt, ist schnelles Handeln gefragt. Umso wichtiger, dass man mit dem richtigen Verhalten Brände verhindern kann. © Patrick Pleul/dpa

Niedersachsen meldet für das vergangene Jahr so viele Waldbrände wie nie zuvor. In Rotenburg ist das Waldbrandrisiko vergleichsweise gering, dennoch bereitet sich die Feuerwehr auf mehr Einsätze im Gelände vor.

Rotenburg – Noch nie hat es so häufig in Niedersachsens Wäldern gebrannt, wie vergangenes Jahr. Wie aus der kürzlich veröffentlichten Waldbrandstatistik der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung hervorgeht, musste die Feuerwehr im Jahr 2022 landesweit zu 451 Waldbränden ausrücken. Dabei wurden 145 Hektar Waldfläche zerstört. „Rotenburg ist aber nicht der Hot-Spot für Waldbrände“, sagt der Leiter des Rotenburger Forstamts, Georg Bosselmann.

Im Landkreis Rotenburg gebe es nicht nur mehr Niederschläge als im Osten Niedersachsens. Auch die Baumartenzusammensetzung sei deutlich bunter. Reine Nadelholzwälder, die schneller in Brand geraten als durchmischte Laubwälder, sind in Rotenburg selten. „Ein weiterer Vorteil ist, dass es um die rund zwölf Prozent Waldfläche des Landkreises relativ viele Siedlungen gibt“, sagt Bosselmann. Dadurch würden Anwohner Feuer schnell entdecken und die Feuerwehren seien schnell vor Ort. „Und das ist das A und O in der Waldbrandbekämpfung.“

Bosselmann sagt aber auch, dass es durchaus Risikogebiete im Landkreis gebe. Wo genau, möchte er nicht verraten. Grundsätzlich sei ein Waldstück immer dann gefährdet, wenn es keine guten Wege für die Brandbekämpfer gibt und sich brennbares Material in Bodennähe, im Unterholz und in den Baumkronen befindet.

Ausschließlich Menschen lösen Brände aus

Ausgelöst werden Waldbrände nahezu ausschließlich von Menschen. Mutwillige Brandstiftung, fahrlässiger Umgang mit Zigarettenstummeln oder Lagerfeuern und Funkenschlag von Zügen sind häufige Ursachen für ein Feuer. Auch Schießübungen der Bundeswehr führen regelmäßig zu Bränden. Natürliche Ursachen, wie ein Blitzeinschlag, sind aufgrund des meist gleichzeitigen Regens äußerst selten.

Um Brände möglichst früh zu erkennen, betreiben die Niedersächsischen Landesforsten eine Waldbrandzentrale in Lüneburg. Die Forstwirte beobachten dort vor allem die besonders gefährdete Region östlich von Rotenburg. Das Herzstück der Waldbrandfrüherkennung: 20 moderne Kameratürme, die Rauchentwicklung in einem Radius von bis zu 30 Kilometer erkennen können. Einer davon steht in Bad Fallingbostel und deckt auch einen Teil der Rotenburger Wälder südlich von Visselhövede ab, sagt Landesforsten-Pressesprecher Knut Sierk.

„Die Kameras drehen sich im Kreis und nehmen ständig Bilder auf. Sobald sie vermeintlichen Rauch erkennen, schlagen sie Alarm. Dann wird in Lüneburg überprüft, ob es sich um Staubentwicklung von der Getreideernte, Feldberegnung oder tatsächlich um ein Feuer handelt“, erklärt Sierk.

Trends lassen sich ablesen

An den Zahlen der Lüneburger Zentrale lässt sich der Trend zu mehr Waldbränden gut ablesen: Im Jahr 2011 waren die Förster an 57 Tagen vor Ort – ab Waldbrandwarnstufe drei ist die Zentrale ständig besetzt – und haben 110 Brände entdeckt. 2022 verzeichneten die Brandbekämpfer 116 Einsatztage und 648 Brände, „die aber nicht immer Waldbrände sein müssen. Das System meldet auch brennende Gebäude oder Autos“, schränkt Sierk ein. Für dieses Jahr meldet er bisher 55 Einsatztage und 260 detektierte Brände.

Dem Niedersächsischen Landwirtschaftsministerium ist für den Landkreis Rotenburg in der vergangenen Saison lediglich ein Waldbrand bekannt. Eine Sprecherin weist jedoch darauf hin, „dass in der Statistik keine sonstigen Vegetations- und Freiflächenbrände geführt werden.“ Rotenburgs Stadtbrandmeister Thorsten Reinsch weiß von mehreren kleinen Vegetationsbränden im Jahr 2022. „Das waren aber alles Dinge, die im überschaubaren Bereich sind.“

Waldbrandprävention: Feuerwehrflieger über Rotenburg Um die Waldbrandgefahr einzudämmen, wird die Forstverwaltung mit waldbaulichen Maßnahmen präventiv aktiv. Mischwälder bieten mehr Schutz als reine Kiefernwälder. Zudem sollten ausreichend Wege vorhanden sein, die für Feuerwehrfahrzeuge geeignet sind. Die drei Wandbrandbeauftragten im Landkreis Rotenburg beraten Behörden und Waldbesitzer in Präventionsfragen. Um Brände frühzeitig zu erkennen, sind auch zwei Feuerwehrflieger im Einsatz. Diese starten von Lüneburg und Hildesheim und überfliegen ab Waldbrandstufe 4 auch den Landkreis Rotenburg, erklärt Knut Sierk, Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten. Neben dem Piloten sind ein Feuerwehrmann und ein Förster an Bord des Fliegers. Abgesehen von der Früherkennung ist es ein großer Vorteil, dass man von oben die Löschfahrzeuge besser an Ort und Stelle lotsen kann als vom Boden aus. In der Waldbrandzentrale in Lüneburg werden auch Bilder aus den zahlreichen Überwachungskameras gesammelt und permanent ausgewertet. „Je früher ein Brand erkannt wird, um so mehr Möglichkeiten haben die Helfer Wasser an Ort und Stelle zu bringen“, erklärt Sierk. „Und wir beziehen auch gerne die Bevölkerung mit ein, schließlich hat ja heute jeder ein Handy und kann damit bei einem Brand direkt Alarm schlagen.“

Grundsätzlich rechnet er aufgrund des Klimawandels in Zukunft aber mit mehr Waldbränden, „auch wenn man das schlecht glauben kann bei dem vielen Wasser, was aktuell runterkommt.“ Wind und Trockenheit seien die wichtigsten Faktoren, die einen kleinen Buschbrand zu einem Inferno werden lassen. „Wer schon mal einen Waldbrand gelöscht hat, weiß, wie kraftraubend das ist. Die Belastung durch Rauch und Hitze ist enorm. Dafür müssen wir gerüstet sein“, sagt Reinsch.

Der gesunkene Grundwasserspiegel führe dazu, dass die Bohrbrunnen nicht mehr so leistungsfähig seien. Zudem müsse das Löschwasser teilweise mit Fahrzeugen in den Wald gebracht werden, auch abseits der befestigten Wege. „Ein voll geländegängiges Fahrzeug haben wir aktuell nicht, aber das ist in Planung“, so Reinsch.

Eine weitere Gefahr, die auch in Rotenburg präsent ist: Moorbrände, die sich nur schwer löschen lassen. Reinsch nennt als Beispiele den Moorbrand auf einem Bundeswehrgelände im Emsland vor fünf Jahren oder den Brand im Hellweger Moor 1990. Einerseits seien Moore oft noch schlechter erreichbar als Wälder. Andererseits würden Glutnester im Untergrund auch nach einer oberflächlichen Brandbekämpfung lange weiter schmoren.

Zumindest kurzfristig sind aber weder Moor- noch Waldbrände in Rotenburg zu erwarten, sagt Reinsch: „Diese Herausforderung ist aktuell nicht gegeben.“ Oder wie es Rotenburgs oberster Förster Georg Bosselmann formuliert: „Ich bin mit dem Wetter momentan sehr zufrieden.“