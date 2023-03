Es gibt großen Investitionsbedarf bei der Feuerwehr

Von: Guido Menker

Die Zahl der jährlichen Einsätze für die Rotenburger Feuerwehr ist hoch. Wichtig ist, dass die Ausstattung passt. © Menker

Es gibt nun einen Investitionsplan für die Rotenburger Feuerwehren. Neue Fahrzeuge müssen her, die Aufwandsentschädigungen sollen angehoben werden, und zwei neue Feuerwehrhäuser sind erforderlich. Es geht um viel Geld in den kommenden Jahren.

Rotenburg - Es sind mitunter gewaltige Summen, die aus Sicht von Stadtbrandmeister Thorsten Reinsch in den Jahren bis 2027 im städtischen Haushalt verankert werden müssen, um die erforderlichen Investitionen bei den Rotenburger Feuerwehren zu stemmen. Der Bedarf sei groß, und es sei wichtig, am Ball zu bleiben. „Nur so entgehen wir einem Stau, der irgendwann kaum zu bewältigen ist“, sagt Reinsch.

Worum geht es genau? Natürlich stehen die Fahrzeuge im Fokus – viele davon müssen im Laufe der kommenden Jahre erneuert werden. Darüber hinaus stehen Feuerwehrhaus-Neubauten in Borchel und in Unterstedt auf dem Plan. Außerdem halten die Feuerwehren schon seit drei Jahren eine Anpassung der Aufwandsentschädigungen für die Feuerwehrleute für erforderlich.

Bereits im vergangenen Jahr waren große Teile des Rotenburger Stadtrates auf Initiative von Reinsch und Bürgermeister Torsten Oestmann bei der Feuerwehr am Mittelweg zu Gast, um sich vor Ort ein Bild zu machen und den Austausch mit den Feuerwehrkameraden zu suchen. Es geht schließlich um das erforderliche Verständnis. Oestmann, Reinsch und auch Ordnungsamtsleiter Thorsten Schiemann loben das Treffen. Der Stadtbrandmeister im Stadtrat: „Dort habe ich bereits auf einige Missstände hingewiesen und in den vielen Gesprächen im Anschluss meines Vortrages eine breite Zustimmung erfahren.“ Dennoch: „Es ist zwischenzeitlich einiges passiert, was die Situation nicht grundsätzlich verbessert.“

Zusammen mit Oestmann und Schiemann hat die Führung der Feuerwehr nun einen Fahrplan für die Beschaffung neuer Fahrzeuge aufgestellt. Es sei wichtig, dass die Feuerwehr Planungssicherheit bekommt und die Politik eine verlässliche Investitionssumme erhält, die man bei den Haushaltsplanungen zu berücksichtigen habe.

Das bisherige, sehr umfangreiche Einsatzgeschehen des vergangenen Jahres habe wieder einmal deutlich gemacht, dass die dauerhafte und zukunftsorientierte Einsatzbereitschaft der Rotenburger Feuerwehren ein wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge ist, heißt es in der Sitzungsvorlage für den Stadtrat. In den kommenden Jahren seien demnach im Bereich der Feuerwehren Fahrzeuge zu beschaffen. Hierbei handele es sich in erster Linie um Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge, die ihre eigentliche Nutzungsdauer zum Teil bereits deutlich überschritten haben.

Thorsten Reinsch macht sich für Investitionen stark. © -

Thorsten Reinsch bringt die Dringlichkeit auf den Punkt: „Wenn die Fahrzeuge alle nach 25 Jahren ausgetauscht werden müssen, dann kann sich jeder hier ausrechnen, dass wir etwa alle 18 Monate ein Fahrzeug anschaffen müssen.“ Aktuell brenne der Feuerwehr ein neuer Mannschaftstransportwagen (MTW) unter den Nägeln – als Ersatz für das Fahrzeug der Rotenburger Feuerwehr. Das alte soll nach erfolgter Reparatur an die Kameraden in Unterstedt gehen. Das, so Reinsch, sei aus mehreren Gründen zwingend erforderlich. Einerseits gelte es, die Rotenburger zu entlasten, was Fahrten zur Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Zeven angeht, andererseits sei die Stützpunktwehr in Unterstedt in die Lage zu versetzen, ihre Einsatzkräfte in einem Feuerwehrfahrzeug zum Einsatz zu bringen – und eben nicht mit privaten Wagen. Die MTW-Anschaffung soll bestenfalls in diesem Jahr erfolgen – die Rede ist von einer Investition in Höhe von 88 000 Euro.

Um weitere 550 000 Euro soll es in diesem Jahr gehen. Das Löschgruppenfahrzeug (LF) 16 von 1997 ist zu ersetzen. Auch in diesem Fall, so der Stadtbrandmeister, seien Lieferzeiten von bis 24 Monaten zu berücksichtigen. Als Ersatz soll ein TLF 4 000 her. Das ist in der Lage, 4 000 Liter Wasser mitzuführen. Wichtig, aus Sicht der Brandbekämpfer, denn: „Wir haben immer öfter das Problem, dass wir bei Vegetationsbränden zu wenig Wasser mitführen.“ Außerdem stünden die Kameraden – aufgrund der immer trockeneren Jahr – vor leeren, natürlichen Wasserentnahmestellen. Man könne dann eben nicht genügend Löschwasser fördern. Reinsch: „Auch der gesunkene Grundwasserspiegel macht uns zu schaffen. Der Klimawandel macht nicht beim Brandschutz halt.“ Und: Das TLF 4 000 verfüge über einen Wasserwerfer. Der sei wichtig für den „Erstschlag“ im Industriegebiet mit „riesigen Hallenkomplexen“.

Die erforderlichen Neuanschaffungen sind teuer. Für 2024 geht es um 370 000 Euro für ein Löschfahrzeug 10 für die Ortswehr Borchel und um 330 000 für ein Wechselladerfahrzeug für Rotenburg. Zwei weitere LF10 sind für das Jahr 2025 für Mulmshorn und Waffensen vorgesehen – Kostenpunkt zusammen: 770 000 Euro. Wegen eben dieser hohen Kosten besteht seitens der Feuerwehr und der Verwaltung der Wunsch, dem Rat eine rechtzeitige und transparente Bedarfsplanung vorzustellen, heißt es.

Der Stadtbrandmeister bietet an, in die Sitzungen zu kommen, um die jeweilige Notwendigkeit der Ausgaben im Detail zu erklären. Handlungsbedarf ergebe sich allerdings auch an anderer Stelle. „Uns fehlen Kraftfahrer.“ Die Zeiten, in denen fast jeder Wehrpflichtige mit einem Lkw-Führerschein aus seiner Bundeswehrzeit gekommen ist, seien längst vorbei. Der Behördenführerschein reiche nicht aus. Also: „Hier müssen Mittel eingestellt werden, um Führerscheine bezahlen zu können.“ Und: „Das Feuerwehrhaus in Borchel muss so schnell wie möglich in die Ausschreibung gehen.“ Die Planungen für einen Neubau in Unterstedt dürften ebenfalls nicht auf die lange Bank geschoben werden.

Doch damit nicht genug: „Auch ein vorzuhaltender Gefahrenabwehrplan muss erarbeitet werden“, mahnt Reinsch. Andere Kommunen seien da schon viel weiter. Ein Thema dabei: die Notstromversorgung.