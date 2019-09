Scheune wird bei Brand in Waldgebiet bei Rotenburg zerstört

Feuerwehr Rotenburg im Einsatz

+ © Feuerwehr Die Scheune stürzte komplett in sich ein. © Feuerwehr

Bei einem Brand in Rotenburg ist am Donnerstagabend eine Scheune vollständig zerstört worden. Zwischenzeitlich warnte die Polizei die Bevölkerung in der Umgebung vor der Rauchwolke.