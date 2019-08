Fest im Sattel

In einer Zeit, in der die Menschen vermehrt das Thema Klimaschutz im Fokus haben, ist auch das Fahrrad ein willkommenes Transportmittel. Damit dieses vernünftig genutzt werden kann, rüstet der Landkreis Rotenburg auf und hat eine Studie in Auftrag gegeben.

VON ANN-CHRISTIN BEIMS

Rotenburg/Zeven – Die ILE- und Leader-Förderregionen im Landkreis, der Touristikverband (Tourow), die Kreisverwaltung und alle Kommunen arbeiten derzeit Hand in Hand: Geplant ist eine Studie zur Qualitätssicherung und Verbesserung des Radverkehrs, gefördert mit EU-Mitteln. „Ich kann mich nicht erinnern, dass es mal ein Projekt mit so vielen Partnern gab, die alle an einem Strang ziehen“, sagt Erster Kreisrat Torsten Lühring beim Pressegespräch zum Auftakttreffen der Steuerungsgruppe im Zevener Rathaus. Diese besteht aus Bürgermeistern, Verwaltungsmitarbeitern, dem Tourow und dem Regionalmanagement der Ile-Regionen GesundRegion und Börde Oste-Wörpe.

Besonders stolz sei Lühring auf die EU-Förderung von 63 Prozent. Damit trägt diese 78 000 Euro der Gesamtkosten von 125 000 Euro. Den Rest teilen sich der Landkreis und die Verwaltungseinheiten. Dabei liegt der Fokus auf bestehenden Angeboten. „Wir bekommen keine neuen Radwege. Es geht um Qualität, nicht um Quantität“, betont Stephan Meyer, Bürgermeister der Samtgemeinde Geestequelle und Vertreter für den Nordkreis. Denn die Unterhaltung der Wege liege letztlich bei den Kommunen. „Es kommen viele Anfragen zu neuen Radwegen, aber es ist schon jetzt viel. Teilweise zu viel“, ergänzt Fischer. Die Studie soll nun Aufschluss darüber bringen, worauf künftig geachtet werden könne.

Mithilfe eines Experten will die Gruppe herausfinden, was gut, schlecht und verbesserungswürdig ist. „Das ist wichtig, um für die Zukunft gewappnet zu sein“, sagt Tourow-Geschäftsführer Udo Fischer. Nicht nur für Touristen, sondern auch für die Bürger des Kreisgebiets. Um ihnen allen eine attraktive Region zu bieten, „erhoffen wir uns wertvolle Hinweise“, fügt Marcel Bonse, Regionalmanager der Gesund-Region Wümme-Wieste-Niederung hinzu. Ein weiterer Faktor sei ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. „Durch die Überprüfung der Radwege hoffen wir, dass die Bürger vermehrt aufs Rad steigen, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit“, sagt Ulrike Jungemann. Gleichzeitig wird auch das Potenzial für barrierefreie Routen geprüft.

Bereits 2004 und 2005 ist eine einheitliche Radwegebeschilderung von Landkreis, Tourow und Kommunen auf den Weg gebracht worden. „Vorher gab es bis zu 20 Systeme“, erläutert Fischer. Aus diesem Projekt sind überregionale Radfernwege entstanden. Aber: Das Projekt ist in die Jahre gekommen. Im Radtourismus hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert, es gibt neue Anforderungen an die Routen und digitale Angebote. Das weiß auch Niels Christian Rohde, dessen Planungsbüro „Lebensraum Zukunft“ mit der Studie beauftragt ist. Sein Team wird zweieinhalb Monate lang jede der 40 regionalen und sieben überregionalen Themenrouten unter die Lupe nehmen. Dabei kann es unter Umständen sein, dass es die Empfehlung gibt, eine Route stillzulegen. Als Beispiel sei da die Wirtshausroute in der Samtgemeinde Bothel zu nennen, die 2004 realisiert worden ist. Zu Beginn lagen acht geöffnete Gasthöfe auf der Route – mittlerweile sind es nur noch zwei.

Bei der Bereisung achtet das Büro auch auf die Breite der Wege, insbesondere interessant für Nutzer mit Hänger, und Elektromobilität. „Dadurch sind die Anforderungen an die Infrastruktur gestiegen“, so Rohde, der sich noch vor Beginn der dunklen Jahreszeit einen Überblick verschaffen will. Anfang 2020 könnten erste Ergebnisse vorliegen. Dabei sei wichtig, die Regionen ins Boot zu holen. „Wir haben den Blick von außen, das Wissen sitzt hier.“

Erfahrung hat das Team durch Studien unter anderem in den Landkreisen Stade und Cuxhaven. „In der Regel sind die Empfehlungen umgesetzt worden. Es ist zudem ein ,lebendes System‘, das regelmäßig überprüft wird“, erklärt der Fachmann.

Den Förderbescheid hat Siegfried Dierken vom Amt für regionale Landesentwicklung in Lüneburg dabei. „Wir können unter dem Stichwort ländlicher Tourismus lokale, kleinere Projekte fördern. Dazu zählen auch Studien“, erläutert er. Als positiv hebt auch er hervor, dass bei dem Projekt mehrere Regionen gemeinschaftlich agieren.